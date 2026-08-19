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Tipsport extraliga 2026/27

Sparta porazila Vítkovice, dvakrát se trefil Blümel. Hradec si poradil s Libercem

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  22:40
Matěj Blümel překonává vítkovického gólmana Patrika Švančaru.

Matěj Blümel překonává vítkovického gólmana Patrika Švančaru. | foto: ??hov? MichaelaČTK

Ronald Knot (vlevo) a Pavel Kousal se radují z gólu v utkání s Vítkovicemi.
Sparťanští fanoušci na přípravném duelu s Vítkovicemi.
Michael Špaček ze Sparty se snaží dorážet ve vítkovickém brankovišti.
Hradecký kouč Tomáš Martinec během přípravného duelu s Libercem.
9 fotografií
Sparta vyhrála v přípravě na nový extraligový ročník nad Vítkovicemi 3:0 a připsala si ve třetím testu druhé vítězství. Hokejisté Hradce Králové zůstávají v létě neporažení, čtvrté vítězství v řadě si připsali proti Liberci, který zdolali 6:4.

Sparta se ujala vedení v sedmadvacáté minutě. Po přesilovkové trefě obránce Ronalda Knota výhru pojistil dvěma góly Matěj Blümel, jedna ze dvou letních posil.

Gólman Josef Kořenář udržel čisté konto. „Zlepšili jsme výkon oproti minulému zápasu, ale není to stoprocentní. Od toho jsou přípravné zápasy, aby si to sedlo,“ hlásil pro klubový web.

Sparťanští fanoušci na přípravném duelu s Vítkovicemi.

Ostravané i podruhé prohráli a znovu neskórovali, minulý týden podlehli Olomouci 0:2.

Hradci se v přípravě i nadále daří, Bílí Tygři si připsali ve čtvrtém testu druhou porážku. Dva góly vítězů dal Robert Kousal, za poražené dvakrát skóroval Jakub Rychlovský.

„Těžké utkání s kvalitním soupeřem, dobrým tempem a spoustou nepřesností z naší strany. Pro diváky skvělý zápas, ale pro trenéry znamená spoustu práce u videa a nervů,“ hodnotil hradecký asistent trenéra Petr Koukal.

Přípravné zápasy
19. 8. 2026 17:00
Mountfield Hradec Králové Mountfield Hradec Králové : Bílí Tygři Liberec Bílí Tygři Liberec 6:4 (2:2, 2:1, 2:1)
Góly:
01:20 Kousal (Jergl, Klíma)
18:42 Tamáši (Radil, Melancon)
37:20 Radil (R. Pavlík, Miškář)
38:58 Kousal (Zdráhal)
57:24 D. Pavlík (Nenonen)
58:38 Mudrák
Góly:
05:32 Faško-Rudáš (Filippi, T. Galvas)
09:11 Rychlovský (A. Musil)
28:52 Petrovský (A. Musil, T. Galvas)
42:52 Rychlovský
Sestavy:
Vomáčka (Škorvánek) – McCormack, Kalina, Melancon, Sýkora, Mudrák, Pilař, Černý – Zdráhal, Tamáši, Perret – Radil, Miškář, R. Pavlík – Jergl, Klíma, Kousal – Nenonen, Čacho, Kohout – D. Pavlík.
Sestavy:
Kváča (Hamalčík) – Šimek, Kachlíř, T. Galvas, Ivan, Zile, Zeman – Rychlovský, A. Najman, Pytlík – Lenc, Filippi, Sandberg – Petrovský, A. Musil, Faško-Rudáš – Vlach, F. Jansa, O. Procházka.
Přípravné zápasy
19. 8. 2026 17:30
HC Sparta Praha HC Sparta Praha : HC Vítkovice Ridera HC Vítkovice Ridera 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Góly:
26:19 Knot
38:10 Blümel (Chlapík, Irving)
51:22 Blümel (Vesalainen, Chlapík)
Góly:
Sestavy:
Kořenář (Žbánek) – Knot, Krejčík, Tomov, Sirota, N. Seppälä, Irving – Chlapík, Špaček, Blümel (C) – Hyka, Vesalainen, Řepík – Kousal, O. Najman, Daníček (A) – Jiří Pospíšil (A).
Sestavy:
Švančara (Turoň) – Kňažko, Leahy, Holland (A), Zbořil, Wesley, Pavelka, Port, Demel – Šebesta, Nellis, Abdul – Cienciala, Hrivík (A), Stránský – Krivošík, Hladonik, Kalus (A) – Bernovský, Šír, Maciaś – Petr.

Rozhodčí: Květoň, Zeliska – Svoboda, Zíka

Počet diváků: 3785

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 0 0 0 0 0 0:0 0
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0 0:0 0
3. HC Vítkovice RideraVítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0
4. HC Verva LitvínovLitvínov 0 0 0 0 0 0:0 0
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
6. HC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0 0:0 0
8. HC Oceláři TřinecTřinec 0 0 0 0 0 0:0 0
9. HC Kometa BrnoKometa 0 0 0 0 0 0:0 0
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 0 0 0 0 0 0:0 0
11. HC Dynamo PardubicePardubice 0 0 0 0 0 0:0 0
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0 0:0 0
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 0 0 0 0 0 0:0 0
14. Rytíři KladnoKladno 0 0 0 0 0 0:0 0
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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