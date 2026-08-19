Sparta porazila Vítkovice, dvakrát se trefil Blümel. Hradec si poradil s Libercem

Sparta se ujala vedení v sedmadvacáté minutě. Po přesilovkové trefě obránce Ronalda Knota výhru pojistil dvěma góly Matěj Blümel, jedna ze dvou letních posil.
Gólman Josef Kořenář udržel čisté konto. „Zlepšili jsme výkon oproti minulému zápasu, ale není to stoprocentní. Od toho jsou přípravné zápasy, aby si to sedlo,“ hlásil pro klubový web.
Ostravané i podruhé prohráli a znovu neskórovali, minulý týden podlehli Olomouci 0:2.
Hradci se v přípravě i nadále daří, Bílí Tygři si připsali ve čtvrtém testu druhou porážku. Dva góly vítězů dal Robert Kousal, za poražené dvakrát skóroval Jakub Rychlovský.
„Těžké utkání s kvalitním soupeřem, dobrým tempem a spoustou nepřesností z naší strany. Pro diváky skvělý zápas, ale pro trenéry znamená spoustu práce u videa a nervů,“ hodnotil hradecký asistent trenéra Petr Koukal.
01:20 Kousal (Jergl, Klíma)
18:42 Tamáši (Radil, Melancon)
37:20 Radil (R. Pavlík, Miškář)
38:58 Kousal (Zdráhal)
57:24 D. Pavlík (Nenonen)
58:38 Mudrák
05:32 Faško-Rudáš (Filippi, T. Galvas)
09:11 Rychlovský (A. Musil)
28:52 Petrovský (A. Musil, T. Galvas)
42:52 Rychlovský
Vomáčka (Škorvánek) – McCormack, Kalina, Melancon, Sýkora, Mudrák, Pilař, Černý – Zdráhal, Tamáši, Perret – Radil, Miškář, R. Pavlík – Jergl, Klíma, Kousal – Nenonen, Čacho, Kohout – D. Pavlík.
Kváča (Hamalčík) – Šimek, Kachlíř, T. Galvas, Ivan, Zile, Zeman – Rychlovský, A. Najman, Pytlík – Lenc, Filippi, Sandberg – Petrovský, A. Musil, Faško-Rudáš – Vlach, F. Jansa, O. Procházka.
26:19 Knot
38:10 Blümel (Chlapík, Irving)
51:22 Blümel (Vesalainen, Chlapík)
Kořenář (Žbánek) – Knot, Krejčík, Tomov, Sirota, N. Seppälä, Irving – Chlapík, Špaček, Blümel (C) – Hyka, Vesalainen, Řepík – Kousal, O. Najman, Daníček (A) – Jiří Pospíšil (A).
Švančara (Turoň) – Kňažko, Leahy, Holland (A), Zbořil, Wesley, Pavelka, Port, Demel – Šebesta, Nellis, Abdul – Cienciala, Hrivík (A), Stránský – Krivošík, Hladonik, Kalus (A) – Bernovský, Šír, Maciaś – Petr.
Rozhodčí: Květoň, Zeliska – Svoboda, Zíka
Počet diváků: 3785