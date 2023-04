Nemůžeme se chystat jen na Jágra a Plekance, říká před baráží Říha

„Nejlepší by bylo vyhrát tam oba zápasy,“ zasnil se trenér Beranů Miloš Říha mladší. „Výsledek 1:1 bychom brali. Otáčet sérii ze stavu 0:2 je velmi složité.“

Je jasné, že Zlín narazí na úplně jiného soupeře než dosud. I když Kladno po roce znovu padlo do baráže, rozhodně nebylo v extralize na odpis. Až téměř do posledního kola drželo naději na účast v play off.

„Kladno se na nás dobře připraví, ale my musíme pořád hrát svou hru,“ naznačil zlínský útočník Pavel Sedláček, který si dobře pamatuje vzájemné souboje z nejvyšší soutěže. „Musíme být aktivní a snažit se je dostat pod tlak.“

Pavel Sedláček se snaží tečovat puk těsně před Maximem Žukovem.

Na to, jak zvládlo vypjaté play off Chance ligy, už zlínské mužstvo nemyslí. Po dvoudenním volnu od čtvrtka maká naplno.

„Začíná nám nová soutěž,“ upozornil Říha. „Je to extraligová soutěž, má to extraligové parametry, pravidla i soupeře.“

V kladenském klubu se vše točí kolem hrajícího majitele Jaromíra Jágra, který by i v 51 letech měl nastoupit. Ještě zásadnější roli ale hraje další útočník Tomáš Plekanec.

„Nemůžeme se chystat jen na dva hráče, i když svou roli, a to nejsilnější, tam mají a budou mít,“ poznamenal Říha, jenž vyzdvihuje i střelce Adama Kubíka, kterého považuje za nadstandardního hráče.

„Ono je jedno, kdo proti nám hraje. Stejně je musíme porazit,“ dodal Sedláček.

Přestože jim hokejová veřejnost moc šancí nedává, zlínští hráči se předem nevzdávají. Šance odhadují jako vyrovnané.

„Je to padesát na padesát,“ vypálil bez přemýšlení Sedláček.

Důležitou roli v barážové sérii bude hrát fyzická kondice. Zatímco Kladno čtyřicet dní jen trénovalo a hrálo přípravné zápasy, Zlín má za sebou vyčerpávající play off, které zvládl s úzkým kádrem.

„Možná bude trošku znát, že jsme odehráli víc zápasů, ale oni taky nejsou v komfortní situaci, když čtyřicet dnů stáli,“ srovnal situaci obou rivalů Sedláček.

Do zlínské sestavy by se mohl vrátit kapitán Pavel Kubiš, který kvůli zranění vynechal část semifinále s Třebíčí i celou finálovou bitvu se Vsetínem. Naopak k dispozici nebudou hosté z druholigového Havířova Jakub Apolenář a Šimon Kratochvíl. Barážová pravidla to nedovolují.

„Chápu, že je to ochrana pro druhý klub, ale aby se extraliga bála hráče z druhé ligy, je k zamyšlení,“ podotkl Říha.

Na soupisce je nahradí některý z juniorů, kteří s mužstvem stále trénují.

„O sestavě máme jasno,“ naznačil Říha bez dalších detailů.

Zlínská výprava vyrazila do Kladna už v sobotu, baráž začíná v neděli v 16 hodin před kamerami O2TV. Pondělní odveta startuje o dvě hodiny později.

„Na jejich novém stadionu jsem ještě nehrál. Ale co si pamatuju, hřiště bylo menší, takže to bude víc o soubojích,“ tuší Sedláček.