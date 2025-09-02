Výprodej, potenciální trefy i otazníky. Kdo v extralize nejvíc posílil a kdo zaostal?

Kometa Brno
Nepřekvapivě nastupují vedle sebe. A klape jim to! Bratři Zohornovi oprašují spolupráci, která jim dříve fungovala v reprezentaci i v Chabarovsku. Obhájci titulu i díky nim vypadají v přípravě slušně, v Lize mistrů si vyšlápli na Brynäs, finalistu švédské ligy.
Kometa se zase tolik nezměnila. Proč výrazně sahat do něčeho, co funguje, že? Pryč je sice hlavní hrdina mistrovského tažení Postava, ale ze zámoří příchozí Aleš Stezka, po kterém majitel Zábranský pokukoval už loni, pozici brankářské jedničky v klidu zastane.
Velká očekávání provází návrat odchovance Filipa Krále. Pohyblivého, ofenzivně laděného beka, který dostane spoustu času na ledě i místo na přesilovce. Vše potřebné k tomu, aby byl rozdílový. Nejen v Brně, ale i v rámci celé soutěže.
Hlavní otázka zní jasně. Kdo nahradí Muellera? Americký kanonýr zaskočil vedení informací o konci kariéry. Ztráta, po níž zůstala v sestavě díra. Až sezona ukáže, jak velká.