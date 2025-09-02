Premium

Tipsport extraliga 2025/26

Výprodej, potenciální trefy i otazníky. Kdo v extralize nejvíc posílil a kdo zaostal?

  16:29
Už se to blíží. Úterní předehrávka mezi Českými Budějovicemi a Spartou za týden odstartuje novou extraligovou sezonu, ve středu vyrazí do akce zbylých dvanáct mužstev. S velkými očekáváními a kádry plnými natěšených hokejistů. Někdo k tolika změnám nesáhl, jinde se soupiska výrazně upravila. Kdo si v létě počínal na hokejovém trhu nejobratněji? A kdo naopak zaostal?
Kometa Brno

Útočník Tomáš Zohorna na prvním tréninku Komety Brno na ledě v nové sezoně. (28. července 2025)

Nepřekvapivě nastupují vedle sebe. A klape jim to! Bratři Zohornovi oprašují spolupráci, která jim dříve fungovala v reprezentaci i v Chabarovsku. Obhájci titulu i díky nim vypadají v přípravě slušně, v Lize mistrů si vyšlápli na Brynäs, finalistu švédské ligy.

Kometa se zase tolik nezměnila. Proč výrazně sahat do něčeho, co funguje, že? Pryč je sice hlavní hrdina mistrovského tažení Postava, ale ze zámoří příchozí Aleš Stezka, po kterém majitel Zábranský pokukoval už loni, pozici brankářské jedničky v klidu zastane.

Bitka v plánu nebyla, hlásil Tomáš Zohorna. Rozjezd v Kometě má parádní

Velká očekávání provází návrat odchovance Filipa Krále. Pohyblivého, ofenzivně laděného beka, který dostane spoustu času na ledě i místo na přesilovce. Vše potřebné k tomu, aby byl rozdílový. Nejen v Brně, ale i v rámci celé soutěže.

Hlavní otázka zní jasně. Kdo nahradí Muellera? Americký kanonýr zaskočil vedení informací o konci kariéry. Ztráta, po níž zůstala v sestavě díra. Až sezona ukáže, jak velká.



Mužstvo Z V VP PP P S B
1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 0 0 0 0 0 0:0 0
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0 0:0 0
3. HC Vítkovice RideraVítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0
4. HC Verva LitvínovLitvínov 0 0 0 0 0 0:0 0
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
6. HC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0 0:0 0
8. HC Oceláři TřinecTřinec 0 0 0 0 0 0:0 0
9. HC Kometa BrnoKometa 0 0 0 0 0 0:0 0
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 0 0 0 0 0 0:0 0
11. HC Dynamo PardubicePardubice 0 0 0 0 0 0:0 0
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0 0:0 0
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 0 0 0 0 0 0:0 0
14. Rytíři KladnoKladno 0 0 0 0 0 0:0 0

