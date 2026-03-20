Tipsport extraliga 2025/26

Přepnuli jsme do jiného módu, líčil po výhře nad Spartou plzeňský Měchura

Petr Pánek
  14:30
Hokejisté Plzně se ve čtvrtfinálové sérii se Spartou nedokázali dlouho gólově prosadit. Střelecké trápení zlomil až těsně před polovinou druhého duelu útočník Adam Měchura, který v početní výhodě pohotově dorazil puk za hostujícího brankáře. „Ani nevím, jak se to seběhlo. Jenom jsem cítil, jak tam padá puk, tak jsem do toho máchnul ze vzduchu,“ popsal nejlepší střelec Škody svoji branku.
Po trefě Rohlíka na konečných 2:0 oplatila Plzeň soupeři úvodní porážku a před dvěma zápasy v Praze dorovnala stav série na 1:1.

Adame, vyhráli jste druhé utkání, v čem byl největší rozdíl oproti úvodnímu duelu?
Největší změna byla určitě v našem pohybu. Myslím si, že jsme dobře bruslili a vybojovali hodně puků. Pak jsme byli schopni si vytvořit tlak v útočném pásmu.

Dokázali jste středeční prohru hodit za hlavu?
Myslím, že si každý z nás řekl, že je potřeba na první zápas co nejrychleji zapomenout. Věděli jsme, že je nový den a nový zápas. Dokázali jsme přepnout do jiného módu a zvládli to lépe.

Pardubice po drtivé výhře odskakují Kometě, Plzeň proti Spartě srovnala

Našli jste konečně recept na sparťanského brankáře Kořenáře?
Pouštěli jsme si videa a viděli, že jsme před jejich bránou nebyli a ani jsme puky z rohů moc nedostávali na obránce, aby měli možnost vystřelit. Na to jsme se zaměřili, protože minule jsme měli málo střel a nedali žádnou branku. Hlavně jsme chtěli jít s čistou hlavou do dalšího zápasu a snad se to povedlo.

Nabádali vás trenéři právě k větší střelecké aktivitě?
Konkrétně jsme se o zvýšení střelby ani moc nebavili, spíš o celkovém přístupu. Chyběl nám i větší pohyb, ale myslím, že právě ten jsme do druhého zápasu zlepšili. A pak přišly i střelecké příležitosti.

O poznání lépe jste sehráli i přesilovky. Byl to jeden z bodů, na které jste se zaměřili?
Když se vám nedaří kombinace, tak střela je vždycky nejjednodušší způsob, jak dostat puk před bránu. Tam padá většina gólů. Bylo dobré, že jsme to tam takhle nahazovali, a nakonec to vedlo k první brance.

Vy osobně pociťujete, že v play off to před bránou víc bolí?
V těchto zápasech už nechcete hráče před bránu za žádnou cenu pouštět. Jsou tam takové rvačky, je mnohem složitější se do toho prostoru dostat a samozřejmě pocítíte i větší důraz.

Brankář Sparty Josef Kořenář inkasuje gól v zápase s Plzní.

Vnímáte, že už se mezi oběma týmy lehce stupňuje napětí?
Já konkrétně asi ne. Ale jak se ty zápasy opakují a potkáváme se pořád dokola, tak je jasné, že nějaké nevyřízené účty z minulých zápasů tam určitě budou.

Nyní se série přesouvá do Holešovic. Máte s touto halou zkušenost?
Hrál jsem tam asi někdy v juniorce nebo dorostu, ale žádné výrazné vzpomínky nemám. Co vím, hřiště je docela podobné jako tady, zato v O2 Aréně je kluziště menší, takže možná v tomhle bychom mohli mít malou výhodu.

Jak bude podle vás série pokračovat? Dají se čekat podobné zápasy jako v Plzni?
To bych sám rád věděl. Když budeme předvádět podobné výkony, tak bychom mohli mít navrch. Soustředíme se jen na další zápas a ten chceme na Spartě vyhrát.

Přepnuli jsme do jiného módu, líčil po výhře nad Spartou plzeňský Měchura

Adam Měchura z Plzně slaví gól proti Spartě.

Hokejisté Plzně se ve čtvrtfinálové sérii se Spartou nedokázali dlouho gólově prosadit. Střelecké trápení zlomil až těsně před polovinou druhého duelu útočník Adam Měchura, který v početní výhodě...

20. března 2026  14:30

