Utrápený kanonýr Bukarts hrdinou. Umí dávat velké góly, vyzdvihl ho Varaďa

Jako by zkušený útočník věděl, že sice týmu pomohl, ale sezona z jeho strany není vůbec ideální. V základní části odehrál 46 zápasů, v nichž nastřádal 15 kanadských bodů za 6 branek a 9 asistencí.

Přitom v předminulé sezoně mu scházely tři zápisy k padesátibodové metě. I proto letos střídal formace, přičemž nejčastěji hrál ve třetí a čtvrté, trenéři jej dokonce nechávali sedět. V 34 letech velká zkouška hráčské trpělivosti...

„Sezona v jeho podání až tak ideální není,“ připustil vítkovický kouč Václav Varaďa. Přesto se šéf střídačky Vítkovic rozhodl poslat lotyšského forvarda v sedmé sérii na nájezd už podruhé.

A Roberts Bukarts důvěru splatil - najel si do střelecké pozice, zamíchal holí nad pukem, pak bleskurychle švihl a poslal kotouč pod horní tyč. Byla to jediná branka ze 14 nájezdů. Dominik Frodl, brankář Karlových Varů, který se v aktuální sezoně dosud pyšnil stoprocentní bilancí při nájezdech, poprvé kapituloval.

Roberts Bukarts z Vítkovic, střelec rozhodujícího nájezdu proti Karlovým Varům.

Tahle trefa znamenala pro Vítkovice výhru 4:3 a vedení 2:1 v sérii předkola hrané na tři vítězství. „Umí dávat velké góly. Střelbu má vynikající,“ ocenil Varaďa Bukartsův přínos.

„Do 80. minuty to bylo vyrovnané, v penaltách jsme byli slabší,“ podotkl karlovarský trenér Pavel Patera. „Ve čtvrtém zápase ale budeme silnější. Věříme, že vrátíme sérii domů,“ sliboval.

„Jeden z nás dál nepostoupí, druhý bude ve čtvrtfinále. My si téhle výhry ohromně vážíme, ale nekončí to. Potřebujeme tři body a my se pokusíme to dotáhnout doma,“ doplnil kouč Vítkovic.

Čtvrté střetnutí Vítkovic s Karlovými Vary, které již může sérii ukončit, se hraje v úterý znovu v Ostravar Aréně od 17.30.