Sparta hlásí SOS, na startu play off nemá opory. Trenér ale věří: Do série zasáhnou

  22:44
Když se zveřejnila sestava, většina příznivců musela být překvapena. Na soupisce sparťanských hokejistů totiž chyběli Devin Shore a Michael Špaček, dva klíčoví hráči. Před úvodním duelem předkola extraligového play off tak museli Pražané řešit tuze nepříjemné starosti. A zápas s Kladnem navíc prohráli 1:2 v prodloužení.
Po dlouhých 49 minutách sice otevřeli skóre, když se rozjel Tomáš Hyka a kličkou mezi betony překonal do té doby stoprocentního kladenského gólmana Adama Brízgalu.

Jenže první bod v sérii na tři vítězná klání nakonec uzmul soupeř. Nejprve srovnal agilní Kelly Klíma, ve 13. minutě prodloužení pak obrat dokonal Tristen Robins.

A Sparta musí hned na úvod vyřazovacích bojů řešit zádrhel. Situace je pro ni o to horší, že se musí vypořádávat s absencí dvou elitních centrů.

Kladno v prodloužení zdolalo Spartu. Na úvod předkola slaví i Třinec, Vary a Kometa

Shore se v posledních týdnech dostal v elitní formací s Michalem Řepíkem a Filipem Chlapíkem do skvělé formy, Špaček byl pak v základní části druhým nejproduktivnějším hráčem klubu.

„Určitě to hrálo roli. Vazby už nějaký čas fungovaly, některé situace hraje člověk intuitivně, protože ví, co očekávat a kde ten parťák bude. Nyní to bylo takové váhání, kluci se hledali, nejprve se museli podívat,“ popisoval důsledek absencí trenér Jaroslav Nedvěd.

Proti Kladnu se do středu prvního útoku přesunul Roman Horák, dvě uvolněná místa zaplnili Jakub Klepiš a Filip Kuťák z partnerských Litoměřic. Tedy hráči, kteří dohromady v této extraligové sezoně odehráli 17 zápasů.

Trenér Jaroslav Nedvěd promlouvá ke sparťanským hokejistům na střídačce.

Vyloženě z vlastních řad Pražané moc jiných variant neměli. Dlouhodobě zraněný je jiný centr Jani Lajunen, v sestavě chyběli i Kristian Vesalainen, jenž může rovněž nastoupit na centru, a Ondřej Najman.

Absence Shorea se Špačkem se projevovala mimo jiné v přesilových hrách, kde oba běžně dostávají výrazný prostor. Ukázkou toho byla část zápasu po 24. minutě, kdy kladenský Marcel Marcel fauloval za brankou Řepíka a vyfasoval trest do konce utkání.

Domácí tým tak zprvu řešil vážnost zdravotních komplikací dalšího klíčového hráče, jehož ztráta by při tak rozsáhlé marodce byla už příliš.

Otřesený Michal Řepík je odváděný do kabiny za pomoci spoluhráčů a týmových zdravotníků.

Řepík se do hry vrátil, vrásky však Spartě přidělala nařízená pětiminutová výhoda, kterou svěřenci kouče Nedvěda nezužitkovali.

Urputný soupeř velmi dobře bránil, zaskvěl se také brankář Brízgala. Navíc Středočeši i zahrozili, když se do brejku dostal Klíma. Hráči v bílých dresech tak za mohutné podpory svých fanoušků ustáli kritický moment.

Vždyť právě hra v oslabení před pouhými pěti dny vzájemný zápas rozhodla, sparťané tehdy při početních výhodách skórovali hned třikrát.

Po zápase zdůrazňovali, že právě speciální týmy budou v play off klíčovým faktorem. Avšak tentokrát se jim nedařilo, ačkoliv už v úvodní části hráli dvě kompletní a jednu zkrácenou přesilovku. Celkem jich dostali k dispozici hned sedm.

Po teči Tristena Robinse končí puk za zády sparťanského brankáře Josefa Kořenáře.

„Měli jsme jich hodně, ale tentokrát jsme si jimi nepomohli. Bohužel jsme neodskočili do nějakého vedení, při kterém by se nám hrálo lépe,“ mrzelo sparťanského trenéra.

Na zlepšení má jeho tým minimum času, druhý zápas série odehraje už v úterý od 18.45. A otázkou zůstává, jestli i nadále budou chybět klíčové postavy.

„Vyhlídky jsou takové, že na návratu všichni pracují. Jak hráči, tak fyzioterapeuti a lékaři. Věřím, že se vrátí, zasáhnou do série a pomůžou nám,“ uzavřel Nedvěd.

