ONLINE: Třinec v předkole hostí Olomouc, do akce se chystají Kometa i Sparta

Oceláři si touží napravit reputaci z loňského play off, kdy nečekaně vypadli už ve čtvrtfinále. Osudným soupeřem se jim tehdy stala Sparta, která je vyřadila v pěti zápasech. Letos Slezané doufají, že by na úspěchy předchozích let mohli navázat. „Snad si na to vzpomeneme,“ řekl útočník Libor Hudáček.
Sledujte duely předkola hokejové extraligy ONLINE
Soupeřem Třince je Olomouc, která vloni bojovala ve spodku tabulky. V baráži ji zachránil triumf 4:0 na zápasy, kterým uspěla nad prvoligovou Jihlavou. Souboj s několikanásobnými mistry extraligy se ale snaží vidět pozitivně. „Tlak na nás už asi velký nebude, ale postoupit chceme. Vzhledem k pozici v tabulce a nedávné sérii titulů jsou Oceláři favoritem, ale nejdeme do toho se sklopenou hlavou,“ řekl útočník Petr Fridrich.
Kometa s Českými Budějovicemi prohrála pět z posledních sedmi vzájemných utkání. K obhajobě titulu musí napodobit Třinec, který v sezoně 2022/23 jako jediný dokázal získat titul cestou z předkola.
Extraliga chystá nabité předkolo. S mistry, Třincem i Spartou. Jak vypadají dvojice?
V Českých Budějovicích se soupeřem do předkola moc spokojení nejsou. Kometu považují za jeden z nejobávanějších týmu a aspiranta na vítězství. „Jde o velice vyzrálý tým, plný šikovných hokejistů, kteří vědí, jak se play off hraje,“ uvedl trenér Jihočechů Ladislav Čihák na klubovém webu.
Sparta se do konce základní části nevzdávala nadějí na top čtyřku, přesto letos do předkolem podívá. Poprvé od roku 2019. Síly změří opět s Kladnem, s nímž zvládla poslední utkání v pražské O2 areně 6:3.
Naopak Kladno se z předkola extraligy těší. Do vyřazovacích bojů se dostalo po dlouhých 13 letech a vstupuje do nich s vítěznou mentalitou. „Jsem stoprocentně přesvědčený, že můžeme porazit úplně každého, takže nám bylo jedno, koho dostaneme. Jsme na tom výborně silově, přehráváme soupeře, takže si věříme,“ uvedl kladenský kapitán Forman.
Kladno bez očekávání, Sparta s očividnou slabinou. Může tým z předkola získat titul?
Karlovy Vary jsou už stálým členem předkola. V tom letošním si zopakují střet s Vítkovicemi, které v minulé sezoně ve vyrovnané sérii nakonec zvládly porazit. „Zase to může být vyrovnaná série, je to 50 na 50. Jsme rádi, že začínáme doma, což by mohla být menší výhoda. Vše se ale ukáže až na ledě,“ pravil kouč Energie Pavel Patera.
Ostravanům se v předkolech v posledních letech příliš nedaří. Vloni se jim nepovedl závěr, předloni nastala podobná situace proti Hradci. „Bude to těžké. Karlovy Vary jsou rychlý tým. Mají dost síly v útoku a velmi slušného gólmana,“ hlásil kanadský útočník Anthony Nellis, který se stal s pětadvaceti góly nejlepším střelcem extraligy.