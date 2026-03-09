Kladno bez očekávání, Sparta s očividnou slabinou. Může tým z předkola získat titul?

Tak dlouho v Kladně čekali na vyřazovací boje v nejvyšší české soutěži, kde se od pondělka poperou se Spartou.
Co k tomu bylo potřeba? Odpověď bude prozaická. Peníze. A ty přišly s novým majitelem Tomášem Drastilem.
„Překvapil jsem i sám sebe, kolik jsem byl ochotný utratit za posily,“ vykládal na začátku sezony. „Chci, aby každý chápal, že změnu v Kladně bereme opravdu vážně,“ dodával.
Sparta – Kladno, peprné předkolo. Plekanec: Kluci mají v útoku volnost
S tím korespondují spekulace posledních dní, že klub pro příští sezony vykoupil z Karlových Varů smlouvu Lotyše Eduardse Tralmakse, který si teď v AHL pokoušel říct o šanci v NHL. Ve farmářském celku Grand Rapids nastřádal 28 bodů ve 49 duelech.
Ale to bychom předbíhali.
Večer Kladno od 18 hodin vyjede do předkola na ledě Sparty. Bez Tralmakse a s největší pravděpodobností i bez Jaromíra Jágra, který naposledy odehrál necelých osm minut loni před Vánocemi a na konci února naznačil konec kariéry.
Ne, od Kladna se zázraky zatím čekat nedají, ale ani soupeř neprožívá nejlepší období. Dlouhodobé výkony jsou spíš rozporuplné.
Jak upozornil analytik televize Oneplay Jiří Vítek, Sparta se pyšní výtečnou přesilovkou a při hře v pěti proti pěti má dokonce lepší skóre (98:70) než suverén základní části z Pardubic (96:70).
Ale trpí na nejhorší disciplínu v soutěži a chabé bránění oslabení.
„Mluvíme o tom čtyři měsíce a nic se neděje. Jsme nevyzrálí a nedisciplinovaní. Nezbývá než doufat, že si to od pondělí uvědomíme,“ lamentoval hlavní trenér Jaroslav Nedvěd.
Extraliga chystá nabité předkolo. S mistry, Třincem i Spartou. Jak vypadají dvojice?
Pro Spartu může série s Kladnem zafungovat jako správný nakopávač před čtvrtfinále, ideálně by neměla ztratit příliš mnoho sil.
Proč? Protože extraliga se z předkola nevyhrává. Podařilo se to akorát Třinci v sezoně 2022/23. Jinak vítěz vždy do play off vstupoval až od čtvrtfinále.
„Samozřejmě to jde...“ přemítá trenér Zdeněk Moták, který právě Třinec před třemi lety k titulu dovedl z předkola. „Ale je to o něco těžší a delší, na to musíte mít kvalitní hráče, realizační tým a podmínky. Všechno vám musí zapadnout do sebe. My jsme v titulových sezonách nemuseli disponovat nejlepšími hráči, ale měli jsme ve všech aspektech skvělý tým.“
Také Třinec letošní play off musí začít v předkole. Utká se s dvanáctou Olomoucí, posledním postupujícím.
V extralize se jako již tradičně otevřela debata o systému play off, jestli by mělo postupovat dvanáct týmů ze čtrnácti.
Například šest extraligových trenérů (Filip Pešán z Pardubic, Jiří Kudrna z Liberce, Josef Jandač z Plzně, Pavel Patera z Varů, Tomáš Martinec z Hradce a Václav Varaďa z Vítkovic) pro server sport.cz uvedlo, že by si přáli exkluzivnější účast. Méně postupujících. Varaďa by dokonce viděl pouhou osmičku, což by jeho jedenácté Vítkovice aktuálně vyřadilo.
Moták se řadí k druhé části spektra. „Myslím, že současný formát je dobrý, daleko zábavnější. Lidi si zaslouží zápasy o všechno, když celou sezonu chodí na stadiony. A hokej hrajeme pro fanoušky.“