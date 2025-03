ONLINE: Vítkovice v předkole hrají ve Varech, Boleslav v Plzni. Litvínov čelí Třinci

Litvínov dlouho čeřil vodu v nejvyšších patrech tabulky, ale nakonec skončil sedmý a narazí na rozjetého mistra, který naopak soutěží šplhal vzhůru a s nímž ve vzájemném duelu uzavřel v úterý základní část. Třinečtí vyhráli na severu Čech 3:1. Oceláři v letošním ročníku uspěli ve třech vzájemných zápasech ze čtyř.

„Všichni víme, jak Třinec hraje. Na play off se umí perfektně připravit, jsou trpěliví. Čeká nás těžký boj. Musíme se nastavit pozitivně. Když se to povede a budeme šlapat jeden za druhého, můžeme uspět,“ věří litvínovský útočník Nicolas Hlava.

„Věříme v sílu, kterou máme v šatně. Musíme hrát náš poctivý hokej, který jsme posledních deset zápasů předváděli, pak můžeme být zase nebezpeční,“ míní třinecký forvard Andrej Nestrašil.

Jen o dva body utekla jistota čtvrtfinále pátým Karlovým Varům. „Je škoda, že to nevyšlo. Nicméně jsme pátí, začínáme předkolo doma a myslím si, že určitě můžeme být spokojení. Vítkovice jsou těžký soupeř. Mají nového trenéra, nového gólmana. Budou rozhodovat maličkosti,“ ví kapitán Jiří Černoch. Západočeši na soupeře vyzráli v posledních třech vzájemných duelech.

Ostravané dohrávali konec základní části v módu play off a bojovali na krev, aby se vyhnuli baráži. „Vary hodně posílily, ale samozřejmě to mají založeno na dobré hře dozadu. Brankář Frodl podává celou sezonu standardní výkony, útočníci patří do top bodování celé ligy, takže je to určitě nebezpečný soupeř, který navíc rád spoléhá rái na brejkové situace,“ líčí vítkovický asistent Aleš Krátoška.

České Budějovice neměly do první čtyřky daleko, Motor zaostal za Brnem o čtyři body. Nyní čelí po krátké době Bílým Tygrům, které v úterý doma porazil 5:2. „Přijeli ale v ochuzené sestavě, takže výsledek nebyl úplně směrodatný. Musíme se připravit na úplně jiný Liberec,“ zdůrazňuje útočník Martin Beránek.

Severočeši se v průběhu základní části ocitli i na dně tabulky, výrazně zlepšenými výkony si ale vybojovali možnost k nápravě. „Obě mužstva mají útočné choutky a ofenzivně laděné hráče. Žádný extra ‚zanďour‘ to v sérii asi nebude. Oba týmy budou chtít vycházet prioritně z defenzivy, máme ale natolik zkušené a ofenzivní hráče, že to nebudou zápasy končící 0:0,“ předpovídá liberecký kouč Filip Pešán.

Plzeň končila základní část na dobré vlně. Bodovala v posledních devíti utkáních a výhru slavila při šesti z uplynulých sedmi startů. „Dali jsme si nějaké předsezonní cíle, jedním z nich byl i začátek série doma. Jestli to ale bude výhoda nebo ne, to se teprve uvidí. Zápasy v sezoně byly celkově vyrovnané, takové čekám i v sérii,“ hlásí útočník Jakub Lev.

Mladoboleslavští naproti tomu dohráli poslední duel nejhorším možným způsobem. Možnost začínat před svými diváky prohospodařili s třináctým Kladnem i přesto, že po dvou třetinách vedli 5:1. Tu třetí ale prohráli ostudně 0:7. Následovala dokonce veřejná omluva fanouškům a partnerům, reputaci si nyní chtějí napravit postupem v předkole.

„Plzeň měla složitější začátek sezony. Podařilo se jim dobře doplnit kádr a je vidět, že si to sedlo. Teď hrají výborně. Já ale věřím, že se semkneme, ukážeme, že jsme play off tým, a porazíme je,“ říká bek Adam Jánošík.