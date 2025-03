Bitvu o všechno uvidí vyprodaná Budvar aréna. Pro nás výhoda, nepochybuje Kubík

Současný stav série 2:2 odpovídá tomu, co se ve čtyřech zápasech na ledě dělo. Platí, že vždy uspěl tým, který vyhrál první třetinu. A od úvodu zápasu se vždy odvíjelo celé utkání. Žádné velké zvraty se nekonaly. Kdo lépe začal, tak si vytvořil náskok, který si celkem zkušeně pohlídal.

I liberecké dvojutkání bylo zcela rozdílné. Ve třetím duelu Bílí Tygři od úvodu jasně dominovali, hýřili aktivitou, agresivitou a z řady šancí si nastřádali tříbrankový náskok. S nadějemi Motoru to vypadalo zle. Jenže Jihočeši v závěrečné části za rozhodnutého stavu soupeře „načali“, jak se to tak v play off dělá.

Víc se nehrálo než hrálo, strkanice i ostrá bitka Šimona Kubíčka s Davidem Aubrechtem. Svěřenci Ladislava Čiháka dali najevo, že se s nimi ještě musí počítat. „Nezabalili jsme to a v našich hlavách to zůstalo,“ potvrdil budějovický útočník Adam Kubík.

V úterní odvetě, kdy už Motor odvracel vyřazení a konec sezony, byl na ledě úplně jiný tým. Budějovičtí hokejisté měli od úvodu lepší pohyb, dostávali se do šancí. Dvě proměnili, čímž odčarovali kouzlo brankáře Petra Kváči, který předtím na dva zápasy „zamkl branku“. Trefili se právě Kubík v přesilovce a šťastně Pavel Pýcha.

Motor sehrál jednu z nejlepších třetin v sezoně v momentě, kdy mu bylo nejhůř. „Nový den, nový zápas,“ vystihl budějovický trenér Čihák.

Zasahuje Milan Klouček v brance Budějovic.

Ten pro čtvrtý zápas přeskládal útočné řady. Hlavně zachycený vstup do utkání a dobrý pohyb rozhodly, že naopak Liberečtí zůstali daleko za očekáváním. „Nedokážu si vysvětlit náš špatný start do zápasu. Jak jsme hráli celý duel proti soupeři ve třetím utkání, tak hráli teď oni proti nám. Role se vyměnily a zaslouženě jsme prohráli,“ souhlasil liberecký trenér Filip Pešán.

Je těžké předpovědět, jaký bude vypadat pátý rozhodující duel. Psychologickou výhodu po triumfu ve čtvrtém utkání mají Jihočeši. Dokázali vyzrát na brankáře Kváču, konečně znovu využili i přesilovku.

Také Bílí Tygři však dvakrát v početní výhodě udeřili a mají v nich velkou sílu. Kváča jistě opět bude spolehlivý. Po výrazném zlepšení ve druhé polovině sezony a zahnání třeba až barážových starostí jsou Liberečtí přeci jen pod o něco menším tlakem, než je Motor. Pro něj by vyřazení v předkole bylo jednoznačným neúspěchem.

Rozhodnout může i domácí prostředí. To hraje ve čtvrtečním duelu pro Budějovice, které si ho získaly díky lepšímu postavení po základní části. „Moc se do Budvar arény těšíme. Jsme tam doma, hraje se nám tam dobře. Určitě to je pro nás výhoda. Věříme, že fanoušci udělají pořádný bordel, jak to umí,“ dodal Kubík.

Finále dramatické série uvidí zaplněná Budvar aréna. O lístky byl hned velký zájem, ve středu ráno zbývaly jednotky vstupenek, které později také zmizely.

Motor by v případě postupu hrál čtvrtfinále s Pardubicemi nebo Brnem, začínal by příští úterý venku. Liberec může mít Spartu nebo Hradec Králové.