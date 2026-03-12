Složitá situace Komety: tým válčí na tři pětky, útočníci mlčí. Nájezdy? Raději ne

Jejich zátěž byla v úterý při porážce 1:2 po nájezdech enormní. Bek Filip Král odehrál z 80 minut včetně prodloužení 35, parťák Libor Zábranský jen o třicet vteřin méně. Kapitán Jakub Flek strávil na ledě více než půlhodinu – a to už měl v nohách pondělních 26 minut.
Na Kometě to bylo znát. V prodloužení se bránila více střeleckým pokusům soupeře, vlastními ranami nehrozila. Třináctý útočník Michal Hartl přitom naskočil na led jen jednou. Čtvrtá formace ve složení Ekrt, Süss a Ferda třikrát. Nikdo z nich nepřekonal dvě minuty.
Mistr je pod tlakem. Motor drží výhodu a hlásí: Máme bod, spokojení být musíme
Ani vyšší minutáž ostatním útočníkům nepřinesla produktivitu. V celé sérii se zatím netrefil jediný ofenzivní hráč, a to ani na straně Budějovic. Všech pět branek, včetně rozhodujícího nájezdu, vstřelili obránci.
„Beci jsou tu také od toho, aby dávali góly. Všichni útočíme a všichni bráníme. Musíme být kompaktní a je úplně jedno, kdo dá gól,“ tvrdí jediný úterní brněnský střelec Marek Ďaloga.
Pro čtvrteční utkání od 18 hodin stále platí pravidlo o samostatných nájezdech a tým kouče Jiřího Horáčka by se jim měl za každou cenu vyhnout. Do nájezdů šli brněnští hokejisté v této sezoně pětkrát a ani jednou neuspěli. Naopak Motor letos zvládl všechny.
„Brankáři s videotrenéry dokážou střelce tak přečíst, že rozhodují detaily. Motor měl problémy s Alešem Stezkou a my s jejich gólmanem. Oba zachytali výborně,“ nevěří na statistiku Ďaloga.