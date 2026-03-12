Složitá situace Komety: tým válčí na tři pětky, útočníci mlčí. Nájezdy? Raději ne

Tipsport extraliga 2025/26

Hokejisté Komety jedou na doraz. Tři formace, obří minutáž klíčových hráčů a nulová produktivita útočníků. Brno doplácí na úzký kádr a z domácí výhody v předkole play off vytěžilo jen jeden vítězný zápas. Pokud českobudějovický Motor urve čtvrteční a páteční duel na svém ledě, může Brňanům sezonu ukončit nezvykle brzy.
Brněnský gólman Aleš Stezka sleduje kotouč v utkání předkola play off proti...

Brněnský gólman Aleš Stezka sleduje kotouč v utkání předkola play off proti Českým Budějovicím. | foto: Radim Strachoň, Radim Strachoň,  MAFRA

Potyčka v zápase mezi Kometou Brno a Českými Budějovicemi.
Brankář Brna Aleš Stezka během druhého zápasu předkola play off.
Českobudějovický gólman Klouček v akci proti Brnu.
Momentka z prvního utkání série předkola play off mezi Kometou a Českými...
13 fotografií

Jejich zátěž byla v úterý při porážce 1:2 po nájezdech enormní. Bek Filip Král odehrál z 80 minut včetně prodloužení 35, parťák Libor Zábranský jen o třicet vteřin méně. Kapitán Jakub Flek strávil na ledě více než půlhodinu – a to už měl v nohách pondělních 26 minut.

Na Kometě to bylo znát. V prodloužení se bránila více střeleckým pokusům soupeře, vlastními ranami nehrozila. Třináctý útočník Michal Hartl přitom naskočil na led jen jednou. Čtvrtá formace ve složení Ekrt, Süss a Ferda třikrát. Nikdo z nich nepřekonal dvě minuty.

Mistr je pod tlakem. Motor drží výhodu a hlásí: Máme bod, spokojení být musíme

Ani vyšší minutáž ostatním útočníkům nepřinesla produktivitu. V celé sérii se zatím netrefil jediný ofenzivní hráč, a to ani na straně Budějovic. Všech pět branek, včetně rozhodujícího nájezdu, vstřelili obránci.

„Beci jsou tu také od toho, aby dávali góly. Všichni útočíme a všichni bráníme. Musíme být kompaktní a je úplně jedno, kdo dá gól,“ tvrdí jediný úterní brněnský střelec Marek Ďaloga.

Hokejisté Komety Brno slaví úvodní gól v utkání s Českými Budějovicemi.
Jiří Ondráček domlouvá Tomáši Seličovi v prvním utkání předkola play off.

Pro čtvrteční utkání od 18 hodin stále platí pravidlo o samostatných nájezdech a tým kouče Jiřího Horáčka by se jim měl za každou cenu vyhnout. Do nájezdů šli brněnští hokejisté v této sezoně pětkrát a ani jednou neuspěli. Naopak Motor letos zvládl všechny.

„Brankáři s videotrenéry dokážou střelce tak přečíst, že rozhodují detaily. Motor měl problémy s Alešem Stezkou a my s jejich gólmanem. Oba zachytali výborně,“ nevěří na statistiku Ďaloga.

