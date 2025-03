Valský zavelel k výhře. Liberec přitvrdí, musíme na to reagovat, varuje

Minulá sezona, úvodní zápas předkola play off, 6. března doma, výhra 4:2 s Karlovými Vary. Letos, stejná fáze sezony, v kalendáři o den víc, stejný výsledek proti Liberci.

České Budějovice znovu zvládly vstup do vyřazovací části, stejně jako loni byl úvodním střelcem Jakub Valský. „V základní části to ode mne byla bída, tak kdy jindy musím zapnout než v play off,“ zdůraznil 36letý útočník.

Valský skóroval naposledy před třemi měsíci, byl to teprve jeho třetí zásah v sezoně. „Tomič (Matěj Toman) si dobře pokryl puk za brankou, vyjel zpoza ní, já zůstal jako třetí hráč nahoře mezi beky. On mě pěkně našel, já vystřelil z první. Brankář nic neviděl, nikoho to netrefilo a spadlo to do branky,“ popsal svou trefu.

Motor zvládl úvodní utkání série o něco lépe, byť i Severočeši ukázali své přednosti. Rozhodly speciální formace. Domácí využili dvě přesilovky, jednou skórovali v oslabení, Liberečtí oproti tomu jen jednou proměnili početní výhodu.

Jihočeši se snažili hrát důrazně, měli výborný pohyb a v tom soupeře předčili. O něco lépe se vyrovnali i s některými emotivními či spornými momenty. „Chtěli jsme hrát hodně do těla, fyzicky náročný hokej. Druhý zápas bude určitě jiný. Oni přitvrdí, budou víc střílet a tlačit se do branky. Musíme na to reagovat,“ dodal Valský.

Budějovický kouč Ladislav Čihák chválil všechny čtyři formace. Právě ta Valského s Martinem Beránkem a Matějem Tomanem ukázala, že může být v play off hodně platná.

„Pro naši lajnu jsou góly spíš trochu navíc. My máme jiné úkoly, chceme brát soupeřům síly. Sedli jsme si, daří se nám spolu,“ přiblížil Valský.

Liberecký trenér Filip Pešán bude ve druhém utkání, které začíná v Budvar aréně v sobotu v 16 hodin, chtít lepší výkony od svých lídrů. „Hlavně v přesilovkách to nebylo ono,“ přiznal Pešán.