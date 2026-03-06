Extraliga chystá nabité předkolo. S mistry, Třincem i Spartou. Jak vypadají dvojice?

Třinec (5.) – Olomouc (12.)
Na přelomu října a listopadu ještě jasně vedli tabulku, následně se ale Oceláři začali propadat. A stali se prvním smolařem, který musí obětovat síly ještě před čtvrtfinále. Pořád je ale řeč o Třinci, nejzkušenějším týmu v tuzemském play off posledních let. Symbolicky pod vedením kapitána Martina Růžičky.
„I kdybychom zůstali v předkole, jsme natolik silní, že ho zvládneme,“ vystihuje pozici ambiciózního celku sebevědomí Ondřeje Kovařčíka. Ač Slezané pokračují bez kouče Motáka, kterého v průběhu sezony nahradil Boris Žabka, a loni Sparta ve čtvrtfinále zastavila jejich sérii pěti titulů, stále budí respekt.
Proti nim se staví Olomouc, která nemá co ztratit, novým kalendářním rokem se víceméně protrápila. Přece jen si ale v hodně benevolentním soutěžním formátu vydobyla poslední postupovou příčkou.
Nevýrazný výběr se musí spoléhat hlavně na poctivou defenzivu, protože nelze očekávat, že by se měl v útoku výrazněji prosadit. Šance může využít i v mezi soupeři neoblíbené Plecharéně, ještě proti Třinci, který si v základní části zavařil právě venkovními výkony. A také na ledě Mory zapsal jedinou prohru ze vzájemných klání v sezoně.