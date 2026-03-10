Tipsport extraliga 2025/26

ONLINE: Druhé zápasy předkola. Třinec, Vary, Kometa a Kladno můžou odskočit

Autor: ,
Sledujeme online   16:45
Druhými zápasy pokračuje předkolo play off hokejové extraligy. Po úvodních výhrách se postupu do čtvrtfinále můžou přiblížit Třinec, Karlovy Vary, Kometa a Kladno. Podaří se někomu přidat druhý triumf v sériích? Všechna utkání sledujte prostřednictvím podrobných online reportáží.

Olomoucký útočník Ondřej Matýs padá v brankovišti třineckého gólmana Marka Mazance mezi Tomášem Kundrátkem a Jakubem Galvasem. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Jediný gól stačil v pondělí Ocelářům k zisku prvního bodu v sérii proti Olomouci, šťastnou trefu zaznamenal Oscar Flynn, jehož přihrávka se odrazila do brány od bruslí Jakuba Orsavy. Slezané si vypracovali 46 střel, ani výrazná převaha jim však další zásahy nepřinesla.

Druhé zápasy předkola play off sledujeme ONLINE

„Soupeř měl tlak, ale myslím, že jsme to ustáli dobře. Do poslední třetiny jsme zlepšili pohyb, jen škoda, že jsme nevyužili možnosti. Těsný zápas, bylo to jednom gólu. V dalším musíme být odvážnější,“ burcuje olomoucký trenér Róbert Petrovický.

Do reprízy loňského předkola mezi Karlovými Vary a Vítkovicemi vkročili lépe Západočeši, kteří triumfovali 3:1. Na výhře měl díky vítěznému gólu a asistenci velký podíl sedmnáctiletý Petr Tomek.

Návrat jako hrom. Kladno v play off ožilo a z klubu zní: Budeme ještě hladovější!

„Zvládli jsme první krok celé série a doufám, že v tom budeme pokračovat. Není to zásluha jen moje, ale celého týmu. Máme tu skvělou partu a makáme za všechny, i když nám někteří kluci chybějí,“ zmínil Tomek absence Ondřeje Beránka, Nicka Jonese či Janise Jakse.

Se ztrátou klíčových hráčů se v úvodním duelu s Kladnem nedokázala vypořádat Sparta. Bez centrů Devina Shorea a Michaela Špačka se trápila v koncovce i přesilovkách a padla 1:2 po prodloužení.

„Musíme krotit euforii, zvládli jsme teprve první krok ze tří. Únava se bude stupňovat, ale my budeme ještě hladovější,“ hlásí kladenský útočník Martin Procházka.

Kometu táhli beci. Ščotka ocenil gólovou nahrávku i fanoušky: Tlak jsme cítili

Úspěšně do předkola vstoupila rovněž mistrovská Kometa, která předčila České Budějovice 2:1. O vítězství rozhodly trefy obránců Libora Zábranského a Jana Ščotky.

„Je to jedno, kdo dá gól. Ale asi je to způsobené tím, že to byl první zápas play off, každý si hlídá ty největší hvězdy. Koukají po Flekovi, Pospíšilovi nebo Zohornech, nám bekům se pak otevírá více prostor,“ líčil druhý jmenovaný zadák.

Jak si všechny týmy povedou ve druhých zápasech? Sledujte online.

Vstoupit do diskuse

Předkolo

Kompletní los

52. kolo

Předkolo

Kompletní los

Předkolo

Třinec
1:0
Olomouc
Karlovy Vary
1:0
Vítkovice
Sparta
0:1
Kladno
Kometa
1:0
České Budějovice
Pardubice
Plzeň
Liberec
Hradec

Nejčtenější

Kladno v prodloužení zdolalo Spartu. Na úvod předkola slaví i Třinec, Vary a Kometa

Kladenští hokejisté oslavují výhru nad Spartou v prodloužení.

Jediným domácím týmem, který nezvládl úvodní zápas předkola extraligového play off, je hokejová Sparta. Ta prohrála po prodloužení 1:2 s Kladnem, vítězství zařídil tečí Piskáčkovy střely Robins....

Extraliga chystá nabité předkolo. S mistry, Třincem i Spartou. Jak vypadají dvojice?

Momentka z utkání Sparta - Kladno.

Další půlrok je pryč a s ním i základní část hokejové extraligy. Páteční závěrečné 52. kolo oproti tomu předešlému mnoho nezměnilo, definitivně ale určilo posledního čtvrtfinalistu a hlavně rozhodlo...

Postupová matematika: tři týmy jsou ve čtvrtfinále, o co se hraje v posledním kole?

Potyčka v utkání Sparty s Plzní.

Zbývá poslední kolo. A pořád je o co hrát. Jistotu čtvrtfinále už mají tři mužstva ze čtyř, jasno je také o složení postupující dvanáctky do play off. Jak aktuálně vypadá situace v tabulce hokejové...

Liberec a Plzeň mají jisté čtvrtfinále, play off si zahrají také Kladno a Olomouc

Plzeňští hokejisté se radují z vedoucí trefy proti Mladé Boleslavi.

Předposlední kolo hokejové extraligy určilo další dva čtvrtfinalisty. Liberec získal jistotu výhrou 4:0 nad Hradcem, Plzeň po vítězství 2:0 v Mladé Boleslavi. O čtvrtou příčku kromě Hradce dál...

Moses hattrickem vystřílel čtvrtfinále pro Hradec. Sparta i Třinec prohrály

Hokejisté Hradce Králové oslavují gól proti Boleslavi.

Hradec Králové je posledním jistým čtvrtfinalistou v hokejové extralize. V závěrečném 52. kole základní části porazil doma Mladou Boleslav 3:1 a uhájil čtvrté místo. Všechny branky vstřelil americký...

Jihlavský kouč Ujčík: Fanoušci nás už vidí v baráži, každé vítězství si musíme zasloužit

Viktor Ujčík jako jihlavský trenér

Dlouhé čtyři roky čekali fanoušci Dukly, až se vyřazovací boje prvoligového play off vrátí do Jihlavy. A vstup rozhodující fáze sezony do nové Horácké arény zatím probíhá podle ideálního scénáře....

10. března 2026  16:02

Odmítnutý duhový dres má dohru. Ministr se hráče zastal, politička po kritice končí

Fin Veli-Matti Savinainen (vlevo) v souboji s ruským hráčem Nikitou Zajcevem.

Zprvu hokejová kauza začíná mít celospolečenský přesah. Krátce poté, co si Veli-Matti Savinainen odmítl obléknout dres Turku s duhovými vlajkami, se vůči němu ohradili zástupci komunity LGBTQ+. Jen u...

10. března 2026

Proč Jiříček stagnuje? V novém týmu mají jasno: NHL hrál moc brzy, musí si začít věřit

Český obránce David Jiříček v akci v přípravném utkání proti Dallasu.

Koukali po něm už v roce 2022. Zvažovali, jestli si ho nevybrat na pátém místě draftu NHL, nakonec sáhli po Cutteru Gauthierovi. Cesty Davida Jiříčka a Philadelphie se protnuly až nyní. „Vůbec jsme...

10. března 2026  15:38

Hokejoví Rysi doufají, že jejich historický úspěch ocení i fandové a zaplní halu

Hokejisté Frýdku-Místku (červenobílá) se po dvou prohrách v Jihlavě pokusí...

Historicky úspěch prožívají hokejisté Frýdku-Místku. Do play off šli z šestého místa, což je jejich nejlepší umístění za dosavadních jedenáct sezon v první lize. Nic na to nemění ani to, že úvodní...

10. března 2026  13:22

Návrat jako hrom. Kladno v play off ožilo a z klubu zní: Budeme ještě hladovější!

Kladenští hokejisté se radují z vyrovnávací trefy proti Spartě.

Dlouhých 13 let čekali. A návrat do play off si užili vítězný. Euforie kladenských hokejistů vyvrcholila triumfem (2:1P) v prvním zápase extraligového předkola na ledě rivala ze Sparty. „Musíme na...

10. března 2026  13:01

Kladno odehraje druhý zápas na Spartě bez Marcela. Pyká za faul na Řepíka

Kladno, 6. 3. 2026. Rytíři Kladno - Verva Litvínov, 52. kolo hokejové...

Kladenský hokejista Marcel Marcel dostal trest na jeden zápas za faul na útočníka Michala Řepíka ze Sparty v úvodním utkání předkola play off. Disciplinární komise extraligy navíc udělila...

10. března 2026  12:53

Faško-Rudáš podepsal v Liberci novou smlouvu. Zůstane další dva roky

Liberecký útočník Martin Faško-Rudáš skóruje na ledě Mladé Boleslavi.

Hokejový útočník Martin Faško-Rudáš bude i nadále působit v extraligovém Liberci. Slovenský reprezentant podepsal na severu Čech novou dvouletou smlouvu s opcí.

10. března 2026  10:35

Vladař čelil debaklu Philadelphie, na výhru nedosáhl ani Vaněček

Alexis Lafreniere z NY Rangers překonává Daniela Vladaře v brance Philadelphie.

V pondělních zápasech hokejové NHL nastoupili dva čeští brankáři. Dan Vladař z Philadelphie nezabránil debaklu 2:6 s Rangers a výhru neslavil ani Vítek Vaněček z Utahu, jenž podlehl Chicagu 2:3 po...

10. března 2026  6:21,  aktualizováno  6:43

Kometu táhli beci. Ščotka ocenil gólovou nahrávku i fanoušky: Tlak jsme cítili

Hokejisté Komety Brno slaví úvodní gól v utkání s Českými Budějovicemi.

Rozhodl ve správnou chvíli. Po skončení přesilovky si sjel do mezikruží, dostal přihrávku od Andreje Kollára a poslal puk do sítě. Hokejisté Komety i díky gólu Jana Ščotky zvládli první duel předkola...

10. března 2026  6:20

Inspirujme se Amerikou! Moták o nápadu na změny v mládeži i kariérním posunu

Premium
Trenér Zdeněk Moták na střídačce Třince.

Z jedné lukrativní adresy přechází na druhou. Koncem roku opustil Zdeněk Moták extraligový Třinec a přijal místo trenéra juniorské reprezentace. Zároveň ale přijímá malinko nevděčnou roli. Dvacítka...

10. března 2026

Sparta hlásí SOS, na startu play off nemá opory. Trenér ale věří: Do série zasáhnou

Momentka z úvodního zápasu předkola mezi Spartou a Kladnem.

Když se zveřejnila sestava, většina příznivců musela být překvapena. Na soupisce sparťanských hokejistů totiž chyběli Devin Shore a Michael Špaček, dva klíčoví hráči. Před úvodním duelem předkola...

9. března 2026  22:44

Kladno v prodloužení zdolalo Spartu. Na úvod předkola slaví i Třinec, Vary a Kometa

Kladenští hokejisté oslavují výhru nad Spartou v prodloužení.

Jediným domácím týmem, který nezvládl úvodní zápas předkola extraligového play off, je hokejová Sparta. Ta prohrála po prodloužení 1:2 s Kladnem, vítězství zařídil tečí Piskáčkovy střely Robins....

9. března 2026  17:41,  aktualizováno  22:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.