Páteční duel na Kladně se jako jediný vymykal. Poprvé se v těsném měření obou celků nemuselo hrát nad rámec 60 minut. Sparta využila i soupeřovy nedisciplinovanosti, zlomila přesilovkové trápení a došla si pro výhru 5:2.
V neděli už se napínavý souboj musí rozseknout. Vedle postupujícího také určí, s kým se ve čtvrtfinále utkají Pardubice, Plzeň a Kometa.
ONLINE: HC Sparta Praha vs. Rytíři Kladno
Rozhodující pátý zápas předkola play off extraligy sledujeme podrobně.
Sparta historicky rozhodující bitvy nezvládá, alespoň ty s pořadovým číslem sedm, které prohrála ve všech sedmi příležitostech. Teď poprvé nastupuje k pátému duelu, který pravidelně rozhoduje v předkole.
„Musíme k tomu přistoupit stejně jako v posledním zápase, nemáme na výběr. Musíme bojovat od prvního do posledního střídání, a když budeme mít nějakou přesilovku, využít ji. Jinak to pak máme těžké,“ nechal se v pátek slyšet sparťanský obránce Jakub Krejčík.
Budíček v pravý čas. Sparta odvrátila konec a kouče těšilo: Puky najednou lítaly
Zároveň věří, že Spartě pomůže domácí prostředí a očekává podobný průběh jako v předešlých čtyřech kláních série. Obdobný názor má i kouč Jaroslav Nedvěd.
„Je těžké dostat se soupeři na kobylku. Potkaly se dva týmy, které hrají trošku různými styly. Série je většinou o jednom gólu. Zatím hrajeme defenzivně dobře, jen jsme nedávali góly. Potřebujeme si pomoct přesilovkou,“ prohlásil šestapadesátiletý trenér.
Jeho protějšek Tomáš Plekanec zůstává navzdory první nevyužité šanci v klidu. „Dotlačili jsme Spartu do pátého zápasu do O2 areny, což myslím málokdo čekal. S čistou hlavou se připravíme a necháme tam vše. Ten, kdo musí vyhrát, je Sparta. My jedeme zabojovat o dobrý výsledek.“
Forman: Plekance klidně do druhé lajny! Není senzace, že trápíme Spartu
Kapitán mužstva Miroslav Forman ale úplně nesouhlasí: „Všichni ze současného stavu dělají nějakou senzaci, ale my do toho šli s tím, že jdeme vyhrát. Známe kvalitu Sparty, ale my věděli, jak jsme hráli poslední měsíce a jak umíme hrát. Pro nás to překvapení není,“ řekl muž, jenž do klubu loni na jaře přišel coby sparťanský srdcař právě z tábora soupeře, kde v minulé sezoně dostal kapitánské céčko a po ní putoval pryč.
Jak dopadne závěrečné měření obou celků v tomto ročníku?
Sledujte od 14.45. V případě nerozhodného výsledku po základní hrací době platí, že se bude hrát prodloužení až do vítězného gólu. Tedy bez samostatných nájezdů.
J. Kořenář - J. Krejčík, M. Pysyk - J. Sirota, R. Knot - M. Seppälä, A. Irving - N. Seppälä - F. Chlapík, D. Shore, M. Řepík - R. Horák, M. Špaček, T. Hyka - M. Dzierkals, K. Hrabík, P. Kousal - A. Raška, F. Kuťák, M. Vitouch - J. Klepiš
A. Brízgala - G. Mendel, M. Jandus - T. Tomek, P. Pietroniro - M. Houdek, W. Wylie - J. Piskáček - D. Audette, M. Marcel, N. Ojamäki - T. Robins, S. Vigneault, K. Klíma - M. Forman, J. Konečný, M. Procházka - O. Bláha, A. Melka, O. Lisler - J. Strnad
Využití: 0:0, V oslabení: 0:0