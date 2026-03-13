Tipsport extraliga 2025/26

ONLINE: Promění mečbol? Kometa hraje o postup v Budějovicích, Kladno se Spartou

Sledujeme online   17:15
Čtvrtfinále play off hokejové extraligy může znát po pátku kompletní osmičku. O využití mečbolu usiluje v předkole Kometa, jež čelí Českým Budějovicím od 17.30, a Kladno, které hraje od 18 hodin se Spartou. Oba duely sledujeme prostřednictvím podrobných online reportáží.

Adrián Holešinský (vpravo) vypadá v souboji s Tomášem Bartejsem vskutku zuřivě. | foto: ČTK

Mistrovská Kometa se čtvrtfinále přiblížila díky čtvrtečnímu triumfu 4:2, o kterém rozhodla třemi góly v průběhu prostředního dějství. Jihočechům tak nestačila ani výrazná převaha v ostatních 40 minutách.

„Vybavte si loňské play off, jak ho vyhrála. Je to vyzrálý tým, nikam se neřítí, počká si na brejky, chyby a přesilovky. V prvních dvou zápasech jsme jim nepomáhali, teď ano. I kdybychom byli třikrát lepší, tak oni mají dva body,“ hodnotil českobudějovický trenér Ladislav Čihák.

Čtvrté zápasy předkola play off sledujeme ONLINE

Jeho tým už si nemůže dovolit zaváhání, jinak pro něj skončí sezona. Motor bude chtít navázat na výkony ze základní části, kdy Brňany v obou případech doma porazil.

„Nebudeme dělat individuální chyby. Ještě se zlepšíme, budeme rubat šedesát minut. Diváci nás poženou a srovnáme sérii,“ burcuje před pátečním střetnutím Čihák.

Kladenský Marcel: Chceme, ať to Spartu bolí a štve. Už bude hrát all in

Rozhodující může být také utkání na Kladně, které drží mečbol proti Spartě. Ve čtvrtek udolalo soupeře 2:1 po prodloužení. To rozhodl po 41 vteřinách Niko Ojamäki.

Klíčový moment zkoumali rozhodčí hned dvakrát u videa kvůli kopnutí puku a posléze případnému ofsajdu. Sparťanský trenér Jaroslav Nedvěd si také stěžoval na vyraženou hokejku, verdikt se však nezměnil.

Pražané se tak dostali na pokraj vyřazení, ve čtvrtfinále play off by chyběli poprvé od roku 2019.

Těžká cesta pro Kladno i pikantní varianty. Jak můžou vypadat čtvrtfinálové dvojice?

„Jednou jsme se vyhrabali z nepříznivého stavu v sérii a věřím, že se nám to povede i v pátek. Jsme nad propastí, budeme se k tomu muset postavit jako chlapi,“ hlásil Nedvěd.

„Očekávám, že půjdou all in. To je jediné, co můžou udělat,“ ví kladenský Marcel Marcel. Postará se se spoluhráči o překvapení a vyřadí jednoho z předsezonních favoritů?

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Předkolo

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
1:2
Kladno
Kometa
2:1
České Budějovice
Pardubice
Plzeň
Liberec
Karlovy Vary
Hradec Kr.
Třinec

Úleva Sparty, v nájezdech zdolala Kladno. Třinec a Vary mají mečbol, Motor srovnal

Třinec a Vary jsou ve čtvrtfinále extraligy. Kladno zdolalo Spartu, slaví i Kometa

Kladno v prodloužení zdolalo Spartu. Na úvod předkola slaví i Třinec, Vary a Kometa

Extraliga chystá nabité předkolo. S mistry, Třincem i Spartou. Jak vypadají dvojice?

Gudas postrachem NHL. Po Crosbym vyřadil ze hry další hvězdu soutěže

Premium
