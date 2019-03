Vítkovický kouč před Spartou: V kabině cítím chvění, hráči jsou hladoví

I když víme, že proti nám stojí těžký soupeř a nebude to snadné, chceme to být my, kdo postoupí. Měli jsme dva dny na přípravu a celou kabinou cítím takové chvění, jako by se nikdo z nás nemohl dočkat. Hráči jsou hladoví. Chceme uspět, což znamená jednoznačně postup,“ prohlásil vítkovický trenér Jakub Petr.

Program předkola Vítkovice vs. Sparta v Ostravě

pondělí 11. a úterý 12. března od 17.00, případně neděle 17. března , čas bude určen

od 17.00, , čas bude určen v Praze

čtvrtek 14. a případně pátek 15. března od 19.00

od 19.00 Vstupenka na jeden zápas v předkole stojí 249 korun, zvýhodněný balíček na první a druhý zápas stojí 439 korun.

„Pro diváka je to určitě atraktivní soupeř. Pro nás to bude těžké. V dnešní době videí a taktické přípravy je jasné, že oba týmy budou skvěle nachystány na soupeře po teoretické a i praktické stránce,“ konstatoval vítkovický kapitán Rostislav Olesz. „Bude to, myslím, vyrovnané. Musíme maximálně využít domácího prostředí, kde začínáme. Musíme zlepšit přesilovky a skórovat v nich.“

Pro Olesze bude předkolo i malou reminiscencí. Vítkovický kapitán totiž odehrál sezonu 2004 až 2005 právě v dresu Sparty. „Teď už pro mě Sparta neznamená nic, že,“ usmál se Olesz. „V nadsázce samozřejmě, ve velké nadsázce. Sparta je pro mě soupeř, velký soupeř. Soupeř, přes kterého se chceme dostat.“ V základní části Vítkovičtí, kteří skončili sedmí, ve čtyřech duelech se Spartou třikrát zvítězili. „Tohle nemůže už mít nikdo z nás v hlavách. Vůbec. Tohle je play off, začíná se od nuly a rozhoduje jediné – kdo vyhraje určený počet zápasů,“ zdůraznil Petr.

Sparta se v základní části dlouho trápila, zvedla se s návratem veterána Jaroslava Hlinky, který i v posledním zápase základní části proti Liberci dvakrát skóroval. „I na něj uděláme videopřípravu, podíváme se, jak na tom je. Všichni víme, že Jarda Hlinka byl a je úžasný playmaker a v hlavě a v rukou to bude mít vždycky. Musíme si na to i na něj dát pozor. Na přihrávky v přesilovkách, na všechno,“ varoval Olesz.

„Čekáme dobře připraveného soupeře s propracovaným systémem, který sem přijede bojovat. Na naší straně musí být odhodlání i pokora,“ dodal Petr.