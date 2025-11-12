ONLINE: Extraliga je po pauze zpět. Ve Vítkovicích a Liberci se hrají předehrávky

Do akce jdou týmy z našlapaného středu tabulky, středeční výsledky tak mohou pořadí zásadně zamíchat. Jihočeši a Hanáci se například mohou v případě výher v základní hrací době bodově dotáhnout až na čtvrté Pardubice.
Deváté Vítkovice hrají na domácím ledě proti Českým Budějovicím, jež mají jen o bod víc. Jejich předchozí vzájemné střetnutí nabídlo pouze tři branky, Jihočeši vyhráli těsně 2:1.
Sledujte předehrávky 23. a 24. kola ONLINE
Oba týmy by vítězství jistě uvítaly, přeci jen před pauzou spíše výhry a prohry pravidelně střídaly.
To Liberec píše sérii tří proher v řadě, zvrátit ji chce proti Olomouci. Bílí Tygři hráli už v neděli, kdy ještě probíhaly Finské hry, v prodloužení nestačili na Spartu.
I poslední duel Mory se Severočechy přinesl pořádné drama, nakonec se ze tří bodů radoval po skalpu 1:0 Liberec.