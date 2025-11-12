Tipsport extraliga 2025/26

ONLINE: Extraliga je po pauze zpět. Ve Vítkovicích a Liberci se hrají předehrávky

Sledujeme online   17:15
Po reprezentační přestávce se pomalu vrací hokejová extraliga, středeční večer nabízí dvě předehrávky. Vítkovice hostí České Budějovice, do Liberce vyjíždí Olomouc. Oba duely můžete sledovat prostřednictvím podrobných reportáží online.

Gólová momentka ze zápasu Českých Budějovic a Vítkovic. | foto: ČTK

Do akce jdou týmy z našlapaného středu tabulky, středeční výsledky tak mohou pořadí zásadně zamíchat. Jihočeši a Hanáci se například mohou v případě výher v základní hrací době bodově dotáhnout až na čtvrté Pardubice.

Deváté Vítkovice hrají na domácím ledě proti Českým Budějovicím, jež mají jen o bod víc. Jejich předchozí vzájemné střetnutí nabídlo pouze tři branky, Jihočeši vyhráli těsně 2:1.

Sledujte předehrávky 23. a 24. kola ONLINE

Oba týmy by vítězství jistě uvítaly, přeci jen před pauzou spíše výhry a prohry pravidelně střídaly.

To Liberec píše sérii tří proher v řadě, zvrátit ji chce proti Olomouci. Bílí Tygři hráli už v neděli, kdy ještě probíhaly Finské hry, v prodloužení nestačili na Spartu.

I poslední duel Mory se Severočechy přinesl pořádné drama, nakonec se ze tří bodů radoval po skalpu 1:0 Liberec.

22. kolo

Kompletní los

24. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 20 12 3 1 4 62:44 43
2. HC Sparta PrahaSparta 23 10 3 1 9 67:56 37
3. HC Škoda PlzeňPlzeň 20 10 2 3 5 45:35 37
4. HC Dynamo PardubicePardubice 21 10 2 2 7 65:50 36
5. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 20 9 4 0 7 54:44 35
6. HC Kometa BrnoKometa 21 10 1 3 7 58:56 35
7. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 21 10 1 1 9 63:57 33
8. HC OlomoucOlomouc 21 10 1 1 9 48:51 33
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 21 8 3 2 8 59:57 32
10. Bílí Tygři LiberecLiberec 21 9 0 4 8 52:54 31
11. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 20 8 1 2 9 50:54 28
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 21 6 2 1 12 41:53 23
13. Rytíři KladnoKladno 21 5 2 4 10 47:65 23
14. HC Verva LitvínovLitvínov 21 3 1 1 16 33:68 12
OBRAZEM: Světové prvenství i náhrada za Plechárnu. Tady by se mohla hrát extraliga

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Je to jen několik dní, co se prvoligová Jihlava zabydlela v novém. Multifunkční arény, včetně té pardubické, která se stane tou vůbec největší na světě, mají vyrůst i v české nejvyšší hokejové...

Proč pořád hraju hokej? Abych neztloustl! Jágrovi se aplaudovalo v New Yorku

Fanoušci New York Rangers legendárního Jaromíra Jágra přivítali potleskem, on...

Na kostce se objevil v první třetině během komerční přestávky. Usmál se, ukázal dres, zamával do kamery. A v hokejovém chrámu Madison Square Garden se začalo hromadně tleskat. „Pořád tu vládne...

Proboha ne, Pelle! Náhlá tragédie šokovala NHL. Gólman draze zaplatil za chybu

Premium
Reportéři si prohlíží auto, ve kterém havaroval Pelle Lindbergh.

Nedělní ráno přineslo šílený šok. A pondělní dopoledne zničilo i titěrné zbytečky víry v zázrak. Nejen fanoušky klubu Philadelphia Flyers ochromil žal, když před čtyřiceti lety skonal hokejový...

Sportovní unikát, jaký Amerika nezažila. Tři veteráni spolu válí 20 let, i přes řadu potíží

Premium
Kris Letang, Sidney Crosby a Jevgenij Malkin před zápasem Pittsburghu proti New...

Máloco bývá pro sportovní kariéru tak typické jako její pomíjivost. Jeden den nadšeně slavíte, a pak... S nemalou pravděpodobností vás potká výměna, zranění nebo vás pohltí okolní tlak. Když profík v...

Pastrňák pokořil metu 400 gólů v NHL, trefil se i Zacha. Nečas překonal Dostála

David Pastrňák z Boston Bruins slaví svůj 400. gól v NHL.

Snový večer prožil hokejový útočník David Pastrňák. Hvězda NHL bilancí 2+1 režírovala úterní triumf Bostonu nad Torontem (5:3). Na sedmé výhře Bruins v řadě se jednou trefou podílel i centr Pavel...

12. listopadu 2025  17:15

POHLED: Hlavně nepostoupit! Kometa jako český mistr nešla v Evropě příkladem

Hokejisté Komety Brno v utkání osmifinále Ligy mistrů proti švédskému Lulea....

Kometa Brno nemohla hlasitěji křičet, že v osmifinále Ligy mistru odmítá postoupit dál. Zčásti naleznete pro český klub pochopení, evropská soutěž je pro většinu prodělečná. Ale způsob, jakým...

12. listopadu 2025  15:32

Šampion Káňa chytá druhý dech u Pirátů: Chci zaujmout a hokejem se už netrápit

Chomutov, 8. 11. 2025. První hokejová liga, Piráti Chomutov - Frýdek-Místek....

Má za sebou titul s Kometou a další tři medaile, 98 gólů a 546 zápasů v extralize, ale taky pád na dno. Teď se z něj Jan Káňa, někdejší elitní útočník české nejvyšší soutěže, zase drápe nahoru. Z...

12. listopadu 2025  11:38

Hurá na led, Pasta má 400 gólů v NHL! Tolik jsem jich nedal ani na tréninku, bavil kouč

Poté, co v NHL vstřelil gól s pořadovým číslem 400, dostal David Pastrňák i...

Vnikl do útočného pásma a samostatný únik zakončil přesně tak, jak má v oblibě. Geniálně, nechytatelně. Gólmana poslal dlouhým naznačením na jednu stranu a za betonem poslal puk do sítě. Už po...

12. listopadu 2025  11:10

Před příchodem do Plzně napsal Jeřábkovi. Teď se Lajunen těší na souboj s bráchou

15. kolo hokejové extraligy: HC Škoda Plzeň - HC Olomouc, 16. října 2025. Zleva...

Na konci září posílil defenzivní řady plzeňských hokejistů Ville Lajunen. Na západ Čech přišel jako náhrada za dlouhodobě zraněného lotyšského beka Kristianse Rubinse a v dosavadních zápasech ukázal,...

12. listopadu 2025  9:05

Fárali šedesát minut, chválil trenér mladíky. Kometa ale v závěru nestíhala

Hokejisté Komety Brno v utkání osmifinále Ligy mistrů proti švédskému...

Ani play off nedonutilo hokejisty mistrovské Komety přehodnotit filozofii pro zápasy Ligy mistrů. Na led švédských úřadujících šampionů z Luleå vyrukovali ve třech formacích, které tvořili...

12. listopadu 2025  7:33

Pastrňák pokořil metu 400 gólů v NHL, trefil se i Zacha. Nečas překonal Dostála

David Pastrňák z Boston Bruins slaví svůj 400. gól v NHL.

Snový večer prožil hokejový útočník David Pastrňák. Hvězda NHL bilancí 2+1 režírovala úterní triumf Bostonu nad Torontem (5:3). Na sedmé výhře Bruins v řadě se jednou trefou podílel i centr Pavel...

12. listopadu 2025  5:20,  aktualizováno  7:13

Kometa v play off Ligy mistrů dobře začala, pak kraloval švédský mistr

Útočník Šimon Stránský spěchá ke spoluhráčům po vstřeleném gólu.

Hokejisté Komety Brno podlehli v úvodním duelu osmifinále play off Ligy mistrů na ledě Luley 1:6. Český šampion se sice ujal brzy vedení díky brance Davida Moravce, ale na začátku druhé třetiny...

11. listopadu 2025  18:45,  aktualizováno  21:45

Litoměřičtí hokejisté si na domácím ledě poradili se Vsetínem

Hokejisté Stadionu Litoměřice.

Litoměřice v předehrávce 21. kola první hokejové ligy porazily na domácím ledě Vsetín 2:1. Stadion se dočkal vítězství po sérii tří proher a vrátil se na druhé místo tabulky. Na třetí Kolín má náskok...

11. listopadu 2025  21:16

Strašák hokejistů, co umí ničit kariéry. Krevní sraženina z NHL vyřadila i Kulicha

Jiří Kulich slaví branku se spoluhráčem Zachem Metsou.

Žádná sranda, Jiří Kulich musí na chvíli pozastavit hokejovou kariéru v NHL. „Souvisí to s krevní sraženinou a je to dost vážné. Chybět nám bude dlouho,“ prohlásil v pondělí Lindy Ruff, kouč Buffalo...

11. listopadu 2025  17:33

Originální oslava Litvínova: štafeta na 19,45 km uvnitř stadionu, začal Reichel

Pamětní medaile Chezatonu, štafetového běhu v hokejovém Litvínově.

Další nevšední akci uspořádali fanoušci hokejového Litvínova z fanklubu Ropáci on Tour. Osmdesáté narozeniny klubu oslavili na den přesně štafetovým během v útrobách Zimního stadionu Ivana Hlinky....

11. listopadu 2025  9:20,  aktualizováno  16:08

Radši nic nečtěte! Vladař radí mladým, o olympiádě říká: Trenér vybere ty nejlepší

Brankář Daniel Vladař z Philadelphie si připisuje zákrok v utkání s Nashvillem.

Má náběh na zatím nejvydařenější sezonu v NHL. Poprvé si vysloužil pozici jedničky a má nemalý podíl na slušných výsledcích hokejistů Philadelphie. „Ale čeká mě ještě hodně práce, nicméně za šanci...

11. listopadu 2025  15:01

