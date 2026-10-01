ONLINE: Sparta bojuje o první domácí výhru v sezoně, proti stojí Budějovice

Sparťané se zatím trápí. Vyhráli jen dvě utkání ze šesti, naposledy padli 3:4 v Hradci, kde už po necelých pěti minutách ztráceli o tři góly.
Především doma pak nepodávají ideální výkony. Nejprve nestačili ve třetím kole na Mladou Boleslav, v pondělí pak prohráli i s Karlovými Vary.
„Program letí rychle, což může být i výhoda. Něco si k tomu řekneme a musíme se nachystat na další duel. Potřebujeme se méně nadřít na góly. Teď jsme na té sinusoidě dole a musíme tvrdě pracovat, abychom se dostali zpátky nahoru,“ řekl pro klubový web hlavní trenér Patrik Augusta.
Chytnout se jeho svěřenci chtějí ve čtvrtek večer proti Českým Budějovicím, kterým se v Praze dlouhodobě nedaří. Na Spartě totiž prohráli už dvanáctkrát za sebou.
„Taky je to favorit a máme u nich nějakou černou bilanci. Chtělo by to konečně vyhrát, protože jsem koukal, že Sparta má nabitý program a ani jim se teď nějak extrémně nedaří. Tak proč toho nevyužít a nezískat nějaké body?“ vyzývá českobudějovický brankář Jan Strmeň.
Využití: 0:0, V oslabení: 0:0Přejít na online reportáž