Klepiš o Jágrově prtce, záchraně i nemoci: Byl jsem z moribundu na větvi

Jaký byl váš comeback?

Ještě teď těžko dýchám, nic příjemného, ale člověk si tím musí projít. Doufám, že příští zápas bude lepší.

Co stálo za vaší absencí?

Nějaký moribundus. Protáhlo se to. Už jsme z toho já i manželka byli na větvi.

Šlo o covid?

To mi nezjistili, ani jsem po tom nějak nepátral.

Návrat vyšel na Kladno, kde jste minulé dvě sezony působil.

Náhoda, vyhrát chcete s každým. Nějaké vzpomínky na Kladno jsou, měl jsem to tady rád, ale porazit jsem je chtěl. Sezona se blíží ke konci, na spodku tabulky a kolem nás je to vyrovnané. Takže každý bod bereme, jsme rádi, že dneska tři.

Co o nich rozhodlo?

Začátek nebyl dobrý, ale poprali jsme se s tím a důležitý je výsledek na konci. Když Kladno dostalo rychlé dva góly, možná ho to trošičku utlumilo. Ale i pak hrozilo, mělo šance. Malík naštěstí výborně zavřel bránu, chytil do lapačky dva tři góly.

Už ve 29. sekundě skóroval Tralmaks. Jak se brání neproduktivnější hráč soutěže?

Edie je výborný hráč, to jsem poznal, už když jsem s ním v Kladně hrál. Letos to potvrzuje, své výkony ještě zlepšil. Je suverénní, je vidět, že si věří. Jemu to přeju, protože je fajn kluk.

Domácí Eduards Tralmaks překonal plzeňského brankáře Nicka Malíka hned ve 29. sekundě. Útočník Turner Kent Elson z Plzně slaví gól na kladenském ledu.

I vy jste se do statistik zapsal asistencí na druhý gól Merežka. Jaký byl?

Těžko hodnotit soupeře, protože nevím, kde byli. Asi někdo zaspal, my jeli čtyři na dva, Igor si počkal vzadu, stačilo mu už jen nahrát a čekat, jestli dá gól, nebo ne.

Hodně vás v zápase podporovali obránci. Jak to je důležité?

Dnešní hokej to vyžaduje. Jakmile vás beci nepodpoří, málokdy něco uděláte. To by museli jejich útočníci vyloženě zaspat, abyste jeli tři na dva. Kolikrát to může bek z obranného pásma nakopnout. Samozřejmě občas to je riskantní, kdyby se ztratil puk, byl by z toho závar. V moderním hokeji beci musí hrát dopředu a pomáhat útočníkům, stejně jako útočníci bekům. Bez toho se podle mě ani šance nedají vytvářet.

Matematicky vám ještě baráž hrozí, reálně už ne. Cítíte úlevu?

Říkáme si, že se vůbec nechceme uspokojovat tím, že jsme utekli baráži. Koukáme směrem dopředu, chceme se každým zápasem zlepšovat, abychom se naladili na předkolo play off.

Pomůže váš návrat přesilovkám, které Plzni drhnou?

Zrovna jsem chtěl říct, že jsem nehrál, tak byly na prd. (smích) Ne, dělám si samozřejmě srandu. Všechny zápasy jsem viděl, chvilku nám přesilovky šly, padalo to tam. Doufám, že je ještě potrénujeme, než začne vyřazovací fáze. Každý ví, že přesilovky a oslabení můžou rozhodovat. Není to oprášená věta, ale fakt.

Vyvlíknou se Rytíři z baráže?

Já doufám, že jo. Měli fantastický začátek sezony. Hrál jsem tady, takže bych jim přál, aby se tomu vyhnuli. Baráž opravdu není nic příjemného, hlavně psychicky. Je to na palici. A myslím si, že už si ji počtvrté za sebou nezaslouží.

Legendární Jaromír Jágr byl za Kladno nejlepším hráčem utkání. Co jste říkal jeho výkonu?

Je to Jarda. Ani se nemůže spekulovat, jestli bude končit, nebo nebude. Nikdo to neví. Pořád je platný. Když si najede do rychlosti nebo oblouku, je strašně těžké mu puk sebrat. Nebo u mantinelů, když vystrčí svoji velkou prtku, je to s ním fakt těžké.