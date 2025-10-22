Tipsport extraliga 2025/26

ONLINE: Druhé utkání ve dvou dnech. Sparta připomíná legendy, čelí Vítkovicím

Autor:
Sledujeme online   18:15
Hokejová Sparta prožívá netypické dny. 24 hodin po porážce s Třincem totiž okamžitě nastupuje do dalšího zápasu, v rámci předehrávky 45. kola hostí na domácím ledě Vítkovice. Utkání, během nějž obohatí Klub legend pět letitých sparťanů, startuje v 18.30. Sledovat ho můžete prostřednictvím podrobné reportáže online.

Jaroslav Nedvěd udílí pokyny na sparťanské střídačce. | foto: ČTK

Sparta pod nový koučem Jaroslavem Nedvědem zatím v extralize dvakrát vyhrála i prohrála, naposledy nestačila na Třinec (1:4). Právě doma se klubu z hlavního města příliš nedaří, z devíti utkání hned šestkrát odcházel bez bodu.

Také proto je v tabulce až jedenáctý, pět bodů za soupeřem z Vítkovic. Ty se naopak nesly na vítězné vlně, zvládly čtyři mače v řadě, ovšem v pátek padly v Kladně (1:3).

Sparťané hrají v unikátních dresech bez reklam, protože připomínají starší uniformy z roku 2006, kdy Pražané slavili doposud předposlední mistrovský titul.

A právě pět jeho pamětníků vstupuje také ve středu oficiálně do Klubu legend. Jedná se o Ondřeje Kratěnu, Petra Tona, Jaroslava Hlinku, Františka Ptáčka a Jana Hanzlíka.

17. kolo

18. kolo

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 15 10 2 1 2 49:31 35
2. HC Kometa BrnoKometa 16 9 0 2 5 43:42 29
3. HC Škoda PlzeňPlzeň 15 8 1 2 4 33:25 28
4. HC OlomoucOlomouc 16 9 0 1 6 40:40 28
5. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 16 9 0 0 7 48:37 27
6. HC Dynamo PardubicePardubice 16 7 2 1 6 46:38 26
7. HC Vítkovice RideraVítkovice 15 6 3 1 5 46:38 25
8. Bílí Tygři LiberecLiberec 16 8 0 1 7 37:36 25
9. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 15 5 4 0 6 38:34 23
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 16 7 0 1 8 35:39 22
11. HC Sparta PrahaSparta 16 6 1 0 9 43:42 20
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 16 5 0 1 9 30:41 16
13. Rytíři KladnoKladno 16 4 1 2 8 33:45 16
14. HC Verva LitvínovLitvínov 16 2 0 1 13 24:57 7
