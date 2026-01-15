Tipsport extraliga 2025/26

ONLINE: Souboj rivalů v extraligové předehrávce, Sparta doma čelí Kometě

Autor: ,
Sledujeme online   18:20
Atraktivní bitvu velkých rivalů nabízí čtvrteční duel hokejové extraligy. Sparta v něm v zápase tabulkových sousedů hostí brněnskou Kometu. Utkání začíná v 18.30 a sledovat jej můžete prostřednictvím podrobné reportáže online.

Sparťanský útočník Martins Dzierkals překonává brankáře Jana Kavana z Brna. | foto: ČTK

V sázce jsou důležité body, které mohou oběma celkům výrazně pomoci v boji o umístění v první čtyřce po základní části.

Sparta se představuje doma pošesté za posledních sedm zápasů. Úterní vítězství svěřenců kouče Jaroslava Nedvěda nad Litvínovem 5:1 však bylo teprve druhým úspěchem z uplynulých sedmi startů a prvním v novém roce.

Sedmí Pražané ztrácejí na čtvrté Karlovy Vary čtyři body a mají zápas k dobru, pět ze šesti nadcházejících vystoupení je navíc čeká před vlastními diváky.

„Přijedou těžcí soupeři, ale pokud chceme uspět, musíme je porazit. Teď do olympijské pauzy to však bude s každým soupeřem tuhý boj. Všichni bojují o pozice. Po olympiádě už moc zápasů nezbývá,“ líčí útočník Michal Řepík.

Potřebujeme už doma začít vyhrávat, ví Řepík. Knot vzpomínal na svůj debut

Osmí Jihomoravané už vstřebali překvapivou rezignaci hlavního kouče Kamila Pokorného. Pod novými trenéry v čele s Jiřím Horáčkem sice nejprve neuspěli a porážka 2:3 v Olomouci protáhla sérii nezdarů na šest zápasů, následoval ale ofenzivní koncert proti Litvínovu (7:2), v neděli pak navázala Kometa vydřeným vítězstvím 3:2 v prodloužení nad Mladou Boleslaví.

„Doufáme, že to je náš odrazový můstek. Všechny tři zápasy byly dobré, odpracované. Střídačka žila, byla soudržná, jen škoda, že jsme v Olomouci neurvali nějaký bod. Hlavy ale mají kluci nahoře, navzájem se podporují, takže všichni věříme, že budeme stoupat tabulkou vzhůru,“ hlásí asistent Karel Beran.

Mé body? Karma, že mě Slováci nechtějí na olympiádě, hlásí vztekle Pospíšil

Kometa zdolala Pražany v obou domácích zápasech, aniž by jim přenechala bod. V O2 areně ale v polovině října prohrála 1:4. Čtvrtečním duelem v metropoli načínají Brňané sérii čtyř venkovních utkání.

S jakým výsledkem do ní vstoupí?

Tipsport extraliga 2025/26
15. 1. 2026 18:30
Sparta : Kometa 0 : 0
()
Sestavy:
J. Kořenář - J. Krejčík, M. Pysyk - D. Mašín, R. Knot - D. Němeček, A. Irving - N. Seppälä - F. Chlapík, D. Shore, M. Řepík - P. Kousal, M. Špaček, T. Hyka - K. Hrabík, K. Vesalainen, M. Dzierkals - F. Novák, F. Kuťák, A. Raška - J. Pospíšil
Sestavy:
A. Stezka - J. Ščotka, L. Zábranský - F. Král, R. Holland - T. Bartejs, T. Beroun - M. Gulaši - K. Pospíšil, T. Zohorna, H. Zohorna - Š. Stránský, A. Zbořil, J. Flek - L. Cingel, A. Kollár, D. Chludil - J. Kos, J. Ekrt, R. Ferda - D. Moravec

Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse

42. kolo

Kompletní los

43. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 40 21 4 6 9 125:90 77
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 40 19 3 7 11 112:80 70
3. HC Oceláři TřinecTřinec 41 19 6 1 15 124:103 70
4. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 40 19 3 3 15 101:103 66
5. Bílí Tygři LiberecLiberec 40 18 2 6 14 104:96 64
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 40 17 6 1 16 104:97 64
7. HC Sparta PrahaSparta 39 17 4 3 15 122:102 62
8. HC Kometa BrnoKometa 40 16 3 5 16 110:109 59
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 43 16 4 3 20 113:130 59
10. HC OlomoucOlomouc 42 17 3 2 20 99:119 59
11. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 40 15 5 3 17 108:110 58
12. Rytíři KladnoKladno 41 13 4 5 19 104:115 52
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 40 13 3 4 20 80:108 49
14. HC Verva LitvínovLitvínov 42 11 3 4 24 92:136 43
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Svěží Slováci, Kanada propadla. V zámoří hodnotili dresy pro OH, jak si vedli Češi?

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Olympijský turnaj se blíží, nominace se postupně představují. Nehodnotí se jen složení kádrů, ale také dresy, v nichž hokejisté v Miláně nastoupí. Renomovaný zámořský web The Athletic sestavil...

Přehlížené hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté nepojedou na olympijské hry

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Doufali, že si splní velký sen. Vždyť kdo by nechtěl být u toho, až se pod olympijskými kruhy opět po dvanácti letech sejdou ti nejlepší hokejisté? Jak to tak bývá, nedostalo se na každého. Řada...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Kladno zničilo Vítkovice, Litvínov slaví v derby. Třinec ve šlágru předčil Spartu

Kladenští hokejisté se radují z gólu.

Řadu atraktivních zápasů přineslo 41. kolo hokejové extraligy. Kladno deklasovalo Vítkovice 8:1, Třinec si poradil se Spartou 5:3. Pardubice přetlačily Liberec 2:1 po samostatných nájezdech, po nich...

OBRAZEM: Jak vypadala největší hokejová návštěva v Česku? Brno stále drží rekord

Improvizovaná tribuna při hokejových hrách v Brně pojmula 21 500 fanoušků. (8....

Na den přesně před deseti lety vyprodali brněnští hokejisté improvizovanou arénu pod širým nebem za Lužánkami a na čtyři roky stanovili absolutní divácký rekord jednoho extraligového utkání na 21 500...

ONLINE: Souboj rivalů v extraligové předehrávce, Sparta doma čelí Kometě

Sledujeme online
Sparťanský útočník Martins Dzierkals překonává brankáře Jana Kavana z Brna.

Atraktivní bitvu velkých rivalů nabízí čtvrteční duel hokejové extraligy. Sparta v něm v zápase tabulkových sousedů hostí brněnskou Kometu. Utkání začíná v 18.30 a sledovat jej můžete prostřednictvím...

15. ledna 2026  18:20

Půjde Dobeš na farmu? Český brankář doplácí na šachy v týmu, kouč z debat pění

Brankář Montrealu Canadiens Jakub Dobeš si upravuje rukavici v utkání proti...

Na první dobrou se to nezdá, ale v Montrealu panují samé zmatky. Alespoň pohledem brankářů. Ti se totiž v řadách Canadiens točí hned tři bez stanovené jedničky. Jakub Dobeš, který sezonu hokejové NHL...

15. ledna 2026  16:45

Smůla a nejistota pro národní tým. Vladař se v NHL zranil, přijde o olympiádu?

Dan Vladař z Philadelphia Flyers a letící puk

Přesně čtyři týdny před úvodním zápasem na olympijských hrách proti Kanadě musí čeští hokejisté řešit nepříjemnou situaci. Brankář Dan Vladař z Philadelphie se totiž v nočním utkání NHL proti Buffalu...

15. ledna 2026  13:17

Kocha nakopla olympijská nominace. Hned se dočkal první branky

Obránce Ocelářů Patrik Koch naráží na mantinel mladoboleslavského útočníka...

Čech Tomáš Kundrátek a Slováci Libor Hudáček, Patrik Koch a Martin Marinčin jsou z třineckých hokejistů v nominaci na únorové olympijské hry. „Doufal jsem a věřil, že to vyjde,“ řekl k nominaci Koch,...

15. ledna 2026  11:11

Vladař kvůli zranění střídal, Rangers schytali další drtivý debakl

Hokejisté Ottawa Senators slaví gól v zápase s New York Rangers, pokořeným je...

Po bodových hodech českých reprezentantů z posledních dní v NHL přinesl středeční program pro změnu špatnou zprávu. Gólman Philadelphie Dan Vladař kvůli zranění odstoupil po první třetině na ledě...

15. ledna 2026  7:19,  aktualizováno  8:08

Stříbrný junior Kubiesa dvakrát skóroval, Vsetín ale výhru uhájil

Útočník Matěj Kubiesa z Frýdku-Místku slaví gól.

Jihlava ve 40. kole první hokejové ligy potvrdila roli favorita, druhý celek tabulky zvítězil na domácím ledě 4:3 nad Táborem. Vyhráli i další favorité Litoměřice, Kolín a Vsetín, zato nová trojice...

14. ledna 2026  21:44

Nominovaní Slováci z KHL žádný zákon neporušili, poctivě si vydělávají, říká Šatan

Miroslav Šatan

Nominaci na olympijské hry oznámili už v minulém týdnu, vzhledem k inspekční cestě do zámoří ale soupisku slovenských hokejistů okomentovali trenér Vladimír Országh a generální manažer Miroslav Šatan...

14. ledna 2026  17:45

Snad jsou temné časy pryč. Anaheim zlomil bídnou sérii, Dostál po delší době zazářil

Lukáš Dostál se raduje se spoluhráči z Anaheimu z výhry nad Dallasem.

Na ten moment čekali dlouho. Konkrétně 24 dní. Po takové době hokejisté Anaheimu konečně zvítězili. Navíc proti Dallasu, jednomu z favoritů celé NHL. „Když hrajeme, jak máme, výsledky se dostaví,“...

14. ledna 2026  15:40

Být horší se v NHL vyplatí. Velká vada play off se zase blíží, kluby volají po změně

Nathan MacKinnon, Martin Nečas a Artturi Lehkonen (zlkeva) slaví trefu Colorado...

Ještě v úterý večer platilo: celou NHL vedlo Colorado následované hokejisty Dallasu a Minnesoty. Když byste si tabulku vyfiltrovali jen na Centrální divizi, na prvních třech místech by vám vyskočily...

14. ledna 2026

Svetry versus Oranjes. Stadion pro open air víkend v Povrlech roste do krásy

Povrly, 13. 1. 2026. Zimní stadion Jiřího Svobody, přípravy na Povrly Outdoor...

Zleva? Borovice! Zprava? Dobrý! Vrch Dobrý. V romantických kulisách, které při úterní inspekci zvýrazňoval sníh, si český hokej po dvou letech užije zápasy pod širým nebem. Hlavním bodem Povrly...

14. ledna 2026  13:56

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Přehlížené hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté nepojedou na olympijské hry

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Doufali, že si splní velký sen. Vždyť kdo by nechtěl být u toho, až se pod olympijskými kruhy opět po dvanácti letech sejdou ti nejlepší hokejisté? Jak to tak bývá, nedostalo se na každého. Řada...

14. ledna 2026  11:02

Potřebujeme už doma začít vyhrávat, ví Řepík. Knot vzpomínal na svůj debut

Michal Řepík ze Sparty slaví gól proti Karlovým Varům.

Když na Vánoce odjížděli na Spengler Cup, patřilo jim v tabulce druhé místo. Jenže návrat do hokejové extraligy nevyšel Pražanům podle představ. Po třech porážkách se však v novém roce konečně...

14. ledna 2026  9:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.