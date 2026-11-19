Motor si posledním vítězstvím nad úřadujícími šampiony připsal před svými diváky šestou výhru z posledních osmi utkání, která odehrál na svém ledě. Utnul tím třízápasovou sérii Dynama, během níž soupeř neztratil na extraligové scéně ani bod.
ONLINE: České Budějovice – Sparta
Předehrávku 20. kola hokejové extraligy sledujeme od 17.30 podrobně
Průběžné čtvrté příčky si Českobudějovičtí považují, za třetím Kladnem jsou navíc jen vinou horšího skóre. Nyní hrají se Spartou, na jejímž ledě prohráli na začátku října 2:4.
„Myslím, že to bude podobný zápas jako s Pardubicemi, ty týmy jsou podobně kvalitní. Musíme se na to dobře nachystat a předvést takový výkon, jaký jsme předvedli minule,“ burcuje útočník Jan Ordoš.
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Otec? Ne, manažer. Na zimáku si „táto“ ani „synu“ vůbec neříkáme, líčí Nedorost
Sparta po sérii tří výher, která je v podání svěřenců kouče Patrika Augusty nejdelší v dosavadním průběhu sezony, podlehla doma Hradci Králové 1:3. Horší než samotný výsledek ale možná byla předvedená hra. Za celou druhou třetinu vyslali Pražané na branku jedinou přesnou střelu.
„Nedovedu si vysvětlit, co se ve druhé třetině stalo. Přestali jsme úplně hrát, nešly nám nohy, nevyhrávali jsme souboje... Poté, co jsme možná za posledních pár zápasů udělali nějaké kroky dopředu, jsme tentokrát udělali zase nějaké dozadu. Tohle je špatná prohra,“ ví Augusta, jehož tým ve čtvrtek opustil Ondřej Najman, který se přesunul do Litvínova.
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„Budíček!“ slyšela Sparta. Přesilovky jsou šílené a v křeči, ví klub. Co je s Chlapíkem?
Pražané si navíc nepomáhají ani v přesilovkách, při početní výhodě neskórovali už tři zápasy. Podaří se jim nelichotivou statistiku zlomit na jihu Čech?
M. Klouček - J. Štencel, T. Kundrátek - L. Nordsäter, G. McCormack - R. Vráblík, V. Nedorost - O. Kachyňa - N. Olesen, Š. Hoch, R. Lantoši - J. Pour, P. Bell, F. Ahl - J. Ordoš, M. Bulíř, M. Zachar - M. Beránek, M. Toman, J. Koláček - M. Hejduk
J. Kovář - M. Michálek, J. Rutta - D. Mašín, J. Sirota - J. Krejčík, N. Seppälä - N. Tomov - M. Řepík, D. Shore, K. Vesalainen - M. Dzierkals, M. Špaček, J. Sekáč - M. Blümel, V. Hradec, M. Daníček - M. Procházka, F. Kuťák, J. Pospíšil - P. Kousal
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