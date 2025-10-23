ONLINE: Souboj o posun na druhé místo, Pardubice proti Budějovicím srovnávají

Dynamo potřebuje na průběžné druhé místo plný zisk, na který doma čeká už více než měsíc. Po třech úvodních výhrách bez ztráty totiž před svými diváky přidalo za další čtyři starty jen dva body díky triumfu v prodloužení nad posledním Litvínovem.
Poslední dvě domácí utkání Východočeši prohráli, když nestačili na Vítkovice 3:4 a podlehli Liberci 0:5. Naposledy ale triumfovali v Mladé Boleslavi 2:0.
„Máme velmi kvalitní tým a jsme velká organizace, od které se očekávají velké věci. Samozřejmě to nikomu není lhostejné a pár věcí jsme si k tomu řekli. Nerad bych z toho ale dělal velké závěry. Je to za námi a dobře jsme odpověděli,“ hledá pozitiva brankář Roman Will.
V optimální pohodě nejsou Jihočeši, kteří už třikrát marně usilovali o body. Poslední dvě utkání prohráli shodně 0:3, navíc doma. Nejprve nestačili na Plzeň, posléze v úterní dohrávce 15. kola padli i s Hradcem Králové.
Svěřenci kouče Ladislava Čiháka aktuálně čekají na gólovou radost už 130 minut a 16 sekund. „My se přes určitou snahu nedokážeme v ofenzivě prosadit. Snaha je, ale chybí kvalita,“ líčí asistent Jiří Hanzlík.
„Musíme se hlavou nastavit na začátky zápasů. U nás jsme ukázali, že když hrajeme to, co máme, tak jsme je porazili. S tím tam musíme jet i teď,“ připomíná obránce Šimon Kubíček domácí výhru nad Dynamem (4:1) z poloviny září.
Dokáže nyní Motor uspět také na východě Čech?
Využití: 0:0, V oslabení: 0:0Přejít na online reportáž