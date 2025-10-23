Tipsport extraliga 2025/26

ONLINE: Souboj o posun na druhé místo, Pardubice proti Budějovicím srovnávají

Čtvrteční předehrávkou mezi Pardubicemi a Českými Budějovicemi startuje 17. kolo hokejové extraligy. Oba týmy se v případě vítězství můžou v tabulce posunout na druhou příčku. Utkání sledujeme prostřednictvím podrobné online reportáže.

Momentka z utkání 4. kola extraligy mezi Českými Budějovicemi a Pardubicemi. | foto: ČTK

Dynamo potřebuje na průběžné druhé místo plný zisk, na který doma čeká už více než měsíc. Po třech úvodních výhrách bez ztráty totiž před svými diváky přidalo za další čtyři starty jen dva body díky triumfu v prodloužení nad posledním Litvínovem.

Poslední dvě domácí utkání Východočeši prohráli, když nestačili na Vítkovice 3:4 a podlehli Liberci 0:5. Naposledy ale triumfovali v Mladé Boleslavi 2:0.

„Máme velmi kvalitní tým a jsme velká organizace, od které se očekávají velké věci. Samozřejmě to nikomu není lhostejné a pár věcí jsme si k tomu řekli. Nerad bych z toho ale dělal velké závěry. Je to za námi a dobře jsme odpověděli,“ hledá pozitiva brankář Roman Will.

Mandát o svých těžkých chvílích: Hledal jsem si na internetu, jak se zabít

V optimální pohodě nejsou Jihočeši, kteří už třikrát marně usilovali o body. Poslední dvě utkání prohráli shodně 0:3, navíc doma. Nejprve nestačili na Plzeň, posléze v úterní dohrávce 15. kola padli i s Hradcem Králové.

Svěřenci kouče Ladislava Čiháka aktuálně čekají na gólovou radost už 130 minut a 16 sekund. „My se přes určitou snahu nedokážeme v ofenzivě prosadit. Snaha je, ale chybí kvalita,“ líčí asistent Jiří Hanzlík.

České Budějovice udržely oporu. Lídr extraligové produktivity Olesen prodloužil smlouvu

„Musíme se hlavou nastavit na začátky zápasů. U nás jsme ukázali, že když hrajeme to, co máme, tak jsme je porazili. S tím tam musíme jet i teď,“ připomíná obránce Šimon Kubíček domácí výhru nad Dynamem (4:1) z poloviny září.

Dokáže nyní Motor uspět také na východě Čech?

Tipsport extraliga 2025/26
23. 10. 2025 18:00
Pardubice : Č. Budějovice 0 : 0
()
Sestavy:
Sestavy:

Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

17. kolo

18. kolo

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 15 10 2 1 2 49:31 35
2. HC Kometa BrnoKometa 16 9 0 2 5 43:42 29
3. HC Škoda PlzeňPlzeň 15 8 1 2 4 33:25 28
4. HC OlomoucOlomouc 16 9 0 1 6 40:40 28
5. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 16 9 0 0 7 48:37 27
6. HC Dynamo PardubicePardubice 16 7 2 1 6 46:38 26
7. HC Vítkovice RideraVítkovice 16 6 3 2 5 50:43 26
8. Bílí Tygři LiberecLiberec 16 8 0 1 7 37:36 25
9. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 15 5 4 0 6 38:34 23
10. HC Sparta PrahaSparta 17 6 2 0 9 48:46 22
11. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 16 7 0 1 8 35:39 22
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 16 5 0 1 9 30:41 16
13. Rytíři KladnoKladno 16 4 1 2 8 33:45 16
14. HC Verva LitvínovLitvínov 16 2 0 1 13 24:57 7
ONLINE: Souboj o posun na druhé místo, Pardubice proti Budějovicím srovnávají

Střet s vlakem připravil chlapce o nohu. Teď zkouší parahokej a už je v reprezentaci

Původně měl jiné plány. Bavit se s míčem, stát se profesionálním fotbalistou. Jenže když před Vánoci přišel tehdy čtrnáctiletý Matyáš Frýdl kvůli srážce s vlakem o levou nohu od kolena dolů, musel se...

22. října 2025  15:30

Bývalý kouč Ramsay se vrací na Slovensko, u reprezentace má pomáhat Országhovi

Do realizačního týmu slovenské hokejové reprezentace se vrací bývalý hlavní kouč Craig Ramsay. Čtyřiasedmdesátiletý Kanaďan nemohl ze zdravotních důvodů vést mužstvo na letošním mistrovství světa,...

22. října 2025  14:38

