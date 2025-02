ONLINE: Ukončí Pardubice domácí trápení? V předehrávce s Plzní se na góly čeká

Pardubice prohrály před svými fanoušky už čtyři zápasy v řadě. Padly se Spartou, Kometou, Českými Budějovicemi a naposledy také v derby s Hradcem. V enteria areně naposledy zvítězily 31. ledna.

Navíc Dynamo ztratilo hned sedm z posledních osmi zápasů a definitivně přišlo o naději na zisk Poháru Jaroslava Pouzara pro vítěze základní části. Ke všemu tři kola před koncem stále ještě nemá jistotu přímého postupu do čtvrtfinále, byť by se muselo sejít hned několik okolností, aby velký favorit soutěže spadl do předkola.

Výrazně se k němu ale přiblížil třetí Hradec, který na druhý tým tabulky aktuálně ztrácí jenom tři body. Pardubicím už nepomůže zraněný Martin Kaut, který přijde i o play off.

Plzeň od listopadu zabrala a vymanila se z barážového strašáka. Nyní už je devátá a bojuje o co nejlepší nasazení do předkola play off. Převážně cílí na osmou příčku, která by jí zařídila start vyřazovací fáze na domácím ledě.

Pokud v Pardubicích uspěje v základní hrací době, dotáhne se na Mladou Boleslav. V této sezoně už navíc Dynamo dvakrát porazila, pokaždé ovšem doma. V prvním měření na východě Čech padla jasně 0:5.