Oberou opět hokejisté Vítkovic v derby mistra z Třince?

„Kdyby před sezonou někdo přišel a řekl, že budeme mít po sedmi zápasech 13 bodů, leckdo by se zasmál a my bychom to brali všemi deseti. Určitě je to lepší než se trápit u dna a pomalu se dostávat do paniky,“ řekl vítkovický obránce Petr Šidlík. „Je to jen začátek, pokračujeme dál, ale jsme rádi za takový úvod. Máme mladý tým a díky tomu, co jsme si nahráli, se můžeme soustředit na práci a být v relativním klidu než se strachovat, co je a co bude, a chodit domů naštvaní a hloubat, proč a co se nedaří.“

Vítkovičtí ovšem tuší, že napodruhé bude mnohem těžší zaskočit favorizované třinecké Oceláře, kteří obhajují mistrovský titul. „Očekávám jiný zápas. Extraliga je už rozběhlá, týmy jsou víc a víc sehrané. Podle mě Třinec přijede více připravený,“ potvrdil Šidlík. „Určitě si rozebrali to, co vedlo k našemu prvnímu vítězství nad nimi. Nebude to lehké. Tedy lehké to nebylo ani předtím, ale teď po nás více půjdou a budou na nás lépe připravení. Tím ale netvrdím, že je nemůžeme znovu porazit. Jenom čekám jiný zápas než ten na samotném začátku sezony.“

I proto Ostravští doufají v podporu zaplněných tribun. „Určitě bychom si to přáli. Čím více lidí, tím líp,“ přiznal Petr Šidlík. „Upřímně, nemůžu úplně sledovat, jestli je plná, nebo poloprázdná hala. Musíme hrát pořád stejně, protože jde o body. Ale za mě – čím více lidí, tím líp,“ zdůraznil vítkovický bek a dodal: „Jen si to musí fanoušci rozhodnout a uvědomit sami, jestli na nás chtějí chodit, či ne. My se snažíme dělat maximum, aby přišli.“