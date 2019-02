Znovu na Spartu. Snad fanoušci zase dorazí, věří plzeňský útočník Straka

„Je to nejhezčí zimák u nás, hraju tam rád. Pro mě je to taková malá vzpomínka na Ameriku, kde je podobných arén hodně. Sedačky jsou hned za plexisklem, atmosféra je jiná než na dalších stadionech,“ líčil útočník Škody Petr Straka.

Zároveň věří, že v hledišti budou znovu slyšet i plzeňští fanoušci. „Minule byli super. Snad znovu dorazí a pomůžou nám, i když se tentokrát hraje ve všední den,“ vzkázal 26letý Straka, který odehrál v NHL tři utkání za Philadelphii.

Teď jde ale o extraligové body. V tabulce třetí Plzeň nyní ztrácí na lídra z Liberce devět bodů, dnes má tak šanci manko snížit.

„Jenže já se koukám pořád hlavně pod nás,“ reagoval trenér Ladislav Čihák. „Běží poslední čtvrtina základní části, každý do toho dá maximum. Tabulka je extrémně vyrovnaná. Někdo se rve o šestku, další o desítku, někdo chce nabrat co nejvíce bodů před play out. Ten, kdo vydrží hrát v tempu celých šedesát minut, bude body získávat. Právě minulé utkání na Spartě nám dobře ukázalo, že když tam máme hluchá místa, vymstí se to,“ řekl kouč.

Jeho tým v Praze vedl ve druhé třetině už 4:1, nakonec ale tvrdě bojoval o remízu a bonusový bod bral až po nájezdech. „Všichni mají ten zápas ještě v živé paměti. Oba týmy vědí, co od toho druhého čekat. V tom to může trošku připomínat play off. Ostatně, i minule už to ten nádech mělo,“ pousmál se Straka, který si naposledy střihl i krátkou bitku se sparťanem Buchtelem.

Plzni se pomalinku vrací zranění, od pátku jsou na bruslích útočníci Nedorost se Stachem i obránce Jones. „Venca (Nedorost) i Niky (Jones) jsou k návratu blízko, ale v nejbližších dnech to ještě nebude. U ostatních musíme být ještě trpělivější,“ připomněl trenér Čihák další zraněné – J. Kindla s Kratěnou.

Do sestavy se tak dnes vrací jen útočník Němec, který minule pauzíroval kvůli lehce nataženým vazům v koleni. Reprezentanti Kovář s Gulašem dle předchozí domluvy vynechali na Švédských hrách závěrečný duel s Ruskem, z reprezentačních akcí se včas vrátili i Čerešňák a běloruský gólman Milčakov.

„Minulý zápas musíme vymazat z hlav. Pokud tam hráčům naskočí, že jsme třeba v nějakém úseku byli jasně lepší, je to cesta ke zkáze,“ zavelel kouč Čihák.