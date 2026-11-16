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Tipsport extraliga 2026/27

Před odvetou Ligy mistrů vyhlíží liberečtí hokejisté vítěznou šňůru

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  13:59
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Liberečtí hráči se radují z gólu proti Litvínovu v 19. kole hokejové extraligy.

Liberečtí hráči se radují z gólu proti Litvínovu v 19. kole hokejové extraligy. | foto: ČTK

Litvínovský brankář Pavel Čajan v utkání 19. kola hokejové extraligy s Libercem.
Liberecký útočník Filip Sandberg se raduje ze vstřeleného gólu proti Litvínovu...
Obránce Janis Jaks v utkání 19. kola hokejové extraligy s Libercem.
Utkání 19. kola hokejové extraligy mezi Litvínovem a Libercem.
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Po dvou soutěžních porážkách hokejisté Liberce zase zabrali. Bílí Tygři v utkání 19. kola extraligy v neděli doma sestřelili Litvínov jednoznačně 5:1 a v tabulce se posunuli na osmé místo.

„Jsme velmi spokojeni s ofenzivním výkonem týmu a se třemi body do tabulky, celkově to od nás byl dobrý zápas,“ chválil liberecký asistent trenéra David Kočí.

Po reprezentační přestávce Tygři v minulém týdnu prohráli v prvním utkání osmifinále Ligy mistrů v Kolíně nad Rýnem 2:4 a poté v extralize v Třinci 2:5. V neděli naopak byli na domácím ledě proti Litvínovu, jemuž chyběly útočné hvězdy Ondřej Kaše a David Kämpf, od první minuty dominantním mužstvem.

„Ukázali jsme si po prohře v Třinci určité detaily naší hry a hráčům jsme důrazně museli říct, že samo to prostě nepřijde,“ popsal Kočí. „Hráči na to dobře zareagovali a hned od začátku utkání plnili věci, které jsme si řekli. Samozřejmě tam ale byly i některé momenty, kdy jsme soupeřům nabízeli přečíslení a kdyby je proměnili, mohl výsledek vypadat jinak.“

Trenérský štáb pozměnil složení útočných formací a ráz zápasu udal nově sestavený první útok, který zajistil vedení 2:0 po první třetině. Jakub Rychlovský a Adam Najman si připsali po gólu a nahrávce, Martin Faško-Rudáš jednu asistenci. Ve druhé části navyšovali skóre Filipové Sandberg a Jansa, hosté sice snížili, ale triumf Liberce zpečetil ve třetí části bek Denis Zeman.

Obránce Janis Jaks v utkání 19. kola hokejové extraligy s Libercem.

„Sezona se nějak vyvíjí, je to nahoru dolů, na pár zápasů si to sedne a pak se zase nedaří. Takže pořád hledáme to správné usazení útoků a potřebujeme chytnout nějakou vítěznou šňůru,“ řekl ke změnám v ofenzivě David Kočí.

Už v úterý nastoupí Bílí Tygři opět ve své aréně k odvetě Ligy mistrů proti německému Kolínu a musí dotahovat dvougólové manko. Pokud zvítězí o dvě branky, bude se prodlužovat, když vyhrají o tři a více gólů, oslaví postup. Při jiných výsledcích v elitní soutěži skončí. „Týmu věříme a myslím, že nám pomůže domácí prostředí,“ tvrdí Kočí. Zápas začne již v 15 hodin.

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Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 19 15 1 1 2 76:42 48
2. HC Dynamo PardubicePardubice 19 12 1 1 5 71:47 39
3. Rytíři KladnoKladno 19 7 4 3 5 57:55 32
4. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 19 10 0 2 7 51:51 32
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 19 5 7 1 6 49:45 30
6. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 18 8 2 0 8 42:36 28
7. HC Sparta PrahaSparta 19 8 1 2 8 49:44 28
8. Bílí Tygři LiberecLiberec 18 7 1 4 6 51:49 27
9. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 18 7 2 2 7 47:45 27
10. HC Kometa BrnoKometa 17 5 3 3 6 45:49 24
11. HC Verva LitvínovLitvínov 19 6 1 1 11 40:54 21
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 5 2 2 10 40:61 21
13. HC Vítkovice RideraVítkovice 18 4 2 2 10 41:56 18
14. HC OlomoucOlomouc 19 3 1 4 11 35:60 15
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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