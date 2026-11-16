Před odvetou Ligy mistrů vyhlíží liberečtí hokejisté vítěznou šňůru

„Jsme velmi spokojeni s ofenzivním výkonem týmu a se třemi body do tabulky, celkově to od nás byl dobrý zápas,“ chválil liberecký asistent trenéra David Kočí.
Po reprezentační přestávce Tygři v minulém týdnu prohráli v prvním utkání osmifinále Ligy mistrů v Kolíně nad Rýnem 2:4 a poté v extralize v Třinci 2:5. V neděli naopak byli na domácím ledě proti Litvínovu, jemuž chyběly útočné hvězdy Ondřej Kaše a David Kämpf, od první minuty dominantním mužstvem.
„Ukázali jsme si po prohře v Třinci určité detaily naší hry a hráčům jsme důrazně museli říct, že samo to prostě nepřijde,“ popsal Kočí. „Hráči na to dobře zareagovali a hned od začátku utkání plnili věci, které jsme si řekli. Samozřejmě tam ale byly i některé momenty, kdy jsme soupeřům nabízeli přečíslení a kdyby je proměnili, mohl výsledek vypadat jinak.“
Trenérský štáb pozměnil složení útočných formací a ráz zápasu udal nově sestavený první útok, který zajistil vedení 2:0 po první třetině. Jakub Rychlovský a Adam Najman si připsali po gólu a nahrávce, Martin Faško-Rudáš jednu asistenci. Ve druhé části navyšovali skóre Filipové Sandberg a Jansa, hosté sice snížili, ale triumf Liberce zpečetil ve třetí části bek Denis Zeman.
„Sezona se nějak vyvíjí, je to nahoru dolů, na pár zápasů si to sedne a pak se zase nedaří. Takže pořád hledáme to správné usazení útoků a potřebujeme chytnout nějakou vítěznou šňůru,“ řekl ke změnám v ofenzivě David Kočí.
Už v úterý nastoupí Bílí Tygři opět ve své aréně k odvetě Ligy mistrů proti německému Kolínu a musí dotahovat dvougólové manko. Pokud zvítězí o dvě branky, bude se prodlužovat, když vyhrají o tři a více gólů, oslaví postup. Při jiných výsledcích v elitní soutěži skončí. „Týmu věříme a myslím, že nám pomůže domácí prostředí,“ tvrdí Kočí. Zápas začne již v 15 hodin.