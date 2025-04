Praha proti Brnu, Pardubice proti Hradci. Pro extraligu trhák, ale i strašák

Při pohledu na rozdělení dvojic se hned nabízí myšlenka: Co víc si mohla extraliga přát?

Praha proti Brnu, Sparta proti Kometě. Pokaždé hojně sledovaný souboj zaběhlých hokejových značek ze dvou největších českých měst, který v úterý od 19.00 zahajuje další fázi bojů o Masarykův pohár.

K tomu třaskavé derby Hradce Králové a Pardubic, nesmiřitelných východočeských soků, které od sebe dělí jen pětadvacet kilometrů.

Moc na příběhy bohatších finišů už tak povedeného ročníku si lze jen těžko představit. Extraliga přivítala nová hvězdná jména, jen potvrdila, že i přes některé nedostatky je stále atraktivnějším produktem, který oslovuje hráče i fanoušky. Semifinále poslouží jako další důkaz.

Střetnutí Sparty s Kometou sledovalo v základní části přímo na stadionech dohromady přes 41 tisíc diváků, bitvy na východě Čech víc než 32 tisíc.

Můžete se spolehnout, že teď budou tribuny den co den vyprodané. Kdo by nechtěl vidět, jak tradiční rivality opět ožívají? Navíc v rozhodující fázi sezony, kdy jde o všechno.

Odklizením Ocelářů z cesty udělala Sparta velkou službu i ostatním. Působí nadupaně, nejsilněji za dlouhou dobu. Zdárně plní roli favorita, ale hráči i trenér Gross po postupu sborově hlásili: „Ukončení třinecké mistrovské éry potěší, ale zatím jsme nic nedokázali.“

Na setkání s Kometou v play off od jejího návratu mezi elitu v roce 2009 nemá letošní vítěz základní části dobré vzpomínky. Tři série, tři bolestivá vyřazení, poslední po potupném výsledku 0:4 na zápasy.

Teď bude čelit především třiadvacetileté brankářské jedničce Postavovi a americkému kanonýrovi Muellerovi, nejlepšímu střelci mezi cizinci v extraligové historii (152 gólů), který ve čtvrtfinále skolil Karlovy Vary pěti přesnými zásahy.

Napínavou podívanou slibuje i druhá série. Hradec od návratu do extraligy ani jednou nechyběl mezi elitní osmičkou, těší se na čtvrté semifinále za posledních osm let. Nepříjemnosti jako nedávná dopingová kauza či nesprávně uznaný gól ve třetím duelu proti Mladé Boleslavi klubu zrovna nepřidají, ale občas neprávem zastiňují výbornou práci, kterou dlouhodobě odvádí kouč Martinec.

Jeho tým hodlá rivalovi oplatit rok starou čtvrtfinálovou porážku 1:4. „Mezi městy to zase bude žít,“ tuší Patrik Miškář, nejproduktivnější hráč (4+6) letošního play off.

Pardubický Tomáš Vondráček se snaží dostat k zakončení, situaci sleduje brankář Hradce Králové Stanislav Škorvánek.

Pardubice se i díky souboji Sparty s Třincem ocitly mimo hlavní dění. Alespoň chvilkové utlumení zdánlivě všudypřítomného humbuku neuškodí, ambiciózní mužstvo si ho od podzimu užilo až příliš. Vzduch se vyčistil, negativní atmosféra opadla, cíl zůstává stejný.

Extraliga musí mít radost. V mnoha ohledech má zaděláno na zajímavý závěr sezony, ale vypjaté bitvy rivalů přinášejí i určitá rizika. Vzhledem k dosavadnímu průběhu play off mohou působit jako zdroj oprávněných obav.

Na ledě se s emocemi počítá, v hledišti jakbysmet. Zároveň je důležité, aby semifinálové i později finálové dění nerozšířilo už tak početný seznam přestupků a skandálů.

„Co se v poslední době v hokeji děje, překračuje všechny hranice. Když to takhle bude pokračovat, mám o extraligu obavy. Každý by měl začít u sebe. My, ale také organizace, trenéři, hráči, fanoušci,“ reagoval šéf soutěže Martin Loukota.

Doufá, že další výrazné přešlapy sudích, výhrůžky smrtí nebo konflikty mezi diváky a střídačkami už nezaznamená. A že ústředním tématem se opět stane hokej.