Reichel hlavním koučem Litvínova. Na střídačce mu pomůžou Petružálek a Švarný

„Robert Reichel je litvínovská legenda a osobnost, která klub velmi dobře zná. V závěru minulé sezony byl u týmu v těžkém období a společně s Jakubem Petružálkem pomohl mužstvu zvládnout baráž o extraligu. Rozhodli jsme se na tuto dobře odvedenou práci s Robertem navázat,“ uvedl jeden z nových spolumajitelů Vervy Jiří Šlégr.
Pětapadesátiletý kapitán zlaté generace českého hokeje naposledy působil v Litvínově coby vedoucí realizačního týmu. K chemikům se vrátil po krátké odmlce, aby pro ně ochránil extraligu. A úspěšně na jejich střídačce stál už předtím po boku Karla Mlejnka – spolu dovedli černo-žluté barvy do semifinále sezony 2023/24.
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Petružálek, jeden z lídrů historicky prvních litvínovských šampionů z roku 2015, dosud koučoval u juniorů. Když na výpomoc zaskočil u áčka, pochvaloval si spolupráci s Reichelem. „Říkali jsme si věci hodně na rovinu. Byl to prvek, který jsme přinesli. Pro pár lidí to bylo nové, nepříjemné, ale padlo to na úrodnou půdu,“ tvrdil Petružálek po sezoně.
Realizační tým doplní Ivan Švarný, který litvínovské prostředí zná ze svého hráčského působení. Bývalý slovenský obránce oblékal dres Vervy v letech 2007 až 2011, zvládl 211 utkání a v nich 57 kanadských bodů (14+43). „Trenérské zkušenosti sbírá také u slovenské reprezentace do 20 let. Věříme, že celý trenérský štáb přinese mužstvu správnou kombinaci zkušeností, autority, energie a nového pohledu,“ řekl Šlégr.
V trenérském štábu pokračují Radim Řezníček jako videotrenér a analytik a Zdeněk Orct jako trenér brankářů.