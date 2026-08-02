Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Tipsport extraliga 2026/27

Reichel hlavním koučem Litvínova. Na střídačce mu pomůžou Petružálek a Švarný

Petr Bílek
  14:53
Robert Reichel na stadionu hokejového Litvínova, který by měl v nové sezoně...

Robert Reichel na stadionu hokejového Litvínova, který by měl v nové sezoně vést jako trenér. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Litvínov, 25.4. 2026, Verva Litvínov - Dukla Jihlava, 5. utkání baráže o...
Na střídačce Litvínova se v klíčovém duelu sezony objevil i Robert Reichel...
Chomutov - Litvínov, hokejová příprava, Robert Reichel poprvé na střídačce...
Robert Reichel na střídačce Litvínova.
7 fotografií
Slavné jméno potvrzeno. Hokejisty Litvínova vstupem do nové éry provede legendární Robert Reichel coby hlavní trenér, na extraligové střídačce mu bude sekundovat stejně jako konci minulého ročníku Jakub Petružálek a nově Slovák Ivan Švarný.

„Robert Reichel je litvínovská legenda a osobnost, která klub velmi dobře zná. V závěru minulé sezony byl u týmu v těžkém období a společně s Jakubem Petružálkem pomohl mužstvu zvládnout baráž o extraligu. Rozhodli jsme se na tuto dobře odvedenou práci s Robertem navázat,“ uvedl jeden z nových spolumajitelů Vervy Jiří Šlégr.

Pětapadesátiletý kapitán zlaté generace českého hokeje naposledy působil v Litvínově coby vedoucí realizačního týmu. K chemikům se vrátil po krátké odmlce, aby pro ně ochránil extraligu. A úspěšně na jejich střídačce stál už předtím po boku Karla Mlejnka – spolu dovedli černo-žluté barvy do semifinále sezony 2023/24.

Těžký odchod z Litvínova i ráj v Liberci. Co Baránka čeká dál?

Petružálek, jeden z lídrů historicky prvních litvínovských šampionů z roku 2015, dosud koučoval u juniorů. Když na výpomoc zaskočil u áčka, pochvaloval si spolupráci s Reichelem. „Říkali jsme si věci hodně na rovinu. Byl to prvek, který jsme přinesli. Pro pár lidí to bylo nové, nepříjemné, ale padlo to na úrodnou půdu,“ tvrdil Petružálek po sezoně.

Realizační tým doplní Ivan Švarný, který litvínovské prostředí zná ze svého hráčského působení. Bývalý slovenský obránce oblékal dres Vervy v letech 2007 až 2011, zvládl 211 utkání a v nich 57 kanadských bodů (14+43). „Trenérské zkušenosti sbírá také u slovenské reprezentace do 20 let. Věříme, že celý trenérský štáb přinese mužstvu správnou kombinaci zkušeností, autority, energie a nového pohledu,“ řekl Šlégr.

V trenérském štábu pokračují Radim Řezníček jako videotrenér a analytik a Zdeněk Orct jako trenér brankářů.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 0 0 0 0 0 0:0 0
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0 0:0 0
3. HC Vítkovice RideraVítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0
4. HC Verva LitvínovLitvínov 0 0 0 0 0 0:0 0
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
6. HC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0 0:0 0
8. HC Oceláři TřinecTřinec 0 0 0 0 0 0:0 0
9. HC Kometa BrnoKometa 0 0 0 0 0 0:0 0
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 0 0 0 0 0 0:0 0
11. HC Dynamo PardubicePardubice 0 0 0 0 0 0:0 0
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0 0:0 0
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 0 0 0 0 0 0:0 0
14. Rytíři KladnoKladno 0 0 0 0 0 0:0 0
Zobrazit více
Sbalit

1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

Nejčtenější

Pikantní návraty, opět nabitější extraliga. Projeďte si nejzajímavější přestupy léta

David Tomášek na prvním tréninku hokejové reprezentace v dějišti mistrovství...

Jakmile skončila extraligová sezona 2025/26, začaly se na trhu dít věci. Hokejové kluby se pustily do posilování, přivedly řadu kvalitních hráčů, mnozí z nich mají i reprezentační zkušenosti. Které...

Žebříček boháčů NHL má nového lídra. Kolik si vydělají další hvězdy? A co Češi?

Kanadský útočník Macklin Celebrini.

Další změna. Tentokrát velmi rychlá. NHL má nového nejlépe placeného hokejistu, Leo Carlsson z Anaheimu vydržel na prvním místě jen dvacet dní. Střídá ho Macklin Celebrini, vycházející hvězda a...

Rusové reagují na zákaz od IIHF: Svinstvo! Čechy a další označují za použité kondomy

Ruský mladík Zachar Bardakov vydýchává čtvrté místo na MS juniiorů

Jakmile Mezinárodní hokejová federace (IIHF) ve čtvrtek večer oficiálně oznámila prodloužení zákazu účasti Ruska na světové scéně, v dotčené zemi to začalo bublat. A netrvalo dlouho a v tamních...

Ruští hokejisté mají dál stopku. Federace IIHF je na světové šampionáty nepustí

Ruský obránce Alexandr Nikišin se zúčastnil olympijských her v roce 2022 v...

Mezinárodní hokejová federace potvrdila, že Rusko se dál nesmí účastnit mezinárodních soutěží. Poté, co se ruský svaz úspěšně v květnu odvolal k disciplinární komisi IIHF, Rada znovu žádost posoudila...

V NHL se opět posouvá platový rekord. Mladík Celebrini podepsal obří kontrakt

Macklin Celebrini ze San Jose v utkání proti Anaheimu.

Teprve dvacetiletý útočník Macklin Celebrini podepsal gigantický kontrakt se San Jose. Od sezony 2027/28 si ročně přijde na 18,8 milionu dolarů, v přepočtu zhruba 400 milionů korun. Nikdo v NHL...

Reichel hlavním koučem Litvínova. Na střídačce mu pomůžou Petružálek a Švarný

Robert Reichel na stadionu hokejového Litvínova, který by měl v nové sezoně...

Slavné jméno potvrzeno. Hokejisty Litvínova vstupem do nové éry provede legendární Robert Reichel coby hlavní trenér, na extraligové střídačce mu bude sekundovat stejně jako konci minulého ročníku...

2. srpna 2026  14:53

Hokejová osmnáctka rozdrtila Kanadu v přípravě na Hlinka Gretzky Cup

ilustrační snímek

Česká hokejová reprezentace do 18 let v generálce na prestižní turnaj Hlinka Gretzky Cup deklasovala v Edmontonu domácí Kanadu. Svěřenci trenéra Jaroslava Nedvěda vyhráli 6:0, o čisté konto se...

2. srpna 2026  11:27

Nejsem bavič jako Stella, to má po mamince, líčí hokejista Polášek s dcerou

Premium
Adam Polášek a dcera Stella Polášková

Stella Polášková se našla v herectví a divákům je dobře známá jako výřečná Klára ze seriálu Ulice. „Když vidím, kolik textu se musí naučit, smekám před ní,“ vypráví hrdý táta a ostřílený obránce ve...

1. srpna 2026

Těžký odchod z Litvínova i ráj v Liberci. Co Baránka čeká dál?

Chomutov, 29. 7. 2026. Hokejoví Piráti Chomutov, trénink. Obránce Marek Baránek...

Litvínov? Radši zapomenout! Liberec? Oáza! Hokejový obránce Marek Baránek po roztodivné sezoně vyhlíží nabídku buď z extraligy, kde už platí za inventář, nebo z ciziny. A mezitím trénuje s...

1. srpna 2026  10:15

Nářečí nerozumím, ale jako cizinec se necítím. Pyrochtu v Třinci nadchlo zázemí

Nová posila třineckých hokejistů Filip Pyrochta.

Radost. Obrovská motivace. Tak popisuje obránce Filip Pyrochta své první dojmy, když dostal nabídku od hokejových Ocelářů Třinec. A s těmi se nyní po třech sezonách v Mladé Boleslavi připravuje na...

31. července 2026  14:44

Rusové reagují na zákaz od IIHF: Svinstvo! Čechy a další označují za použité kondomy

Ruský mladík Zachar Bardakov vydýchává čtvrté místo na MS juniiorů

Jakmile Mezinárodní hokejová federace (IIHF) ve čtvrtek večer oficiálně oznámila prodloužení zákazu účasti Ruska na světové scéně, v dotčené zemi to začalo bublat. A netrvalo dlouho a v tamních...

31. července 2026  11:32

Silná kritika a konec po dvou dnech. Švédský klub se zřekl kontroverzní posily

Kanadský hokejista Cal Foote přichází k soudu.

Nevydržel dlouho. Jakmile došlo k oznámení podpisu Cala Footea, začala se na Färjestad valit kritika. Spojení švédského klubu a hokejisty s kontroverzní minulostí, jednoho z pěti bývalých kanadských...

31. července 2026  11:20

Pikantní návraty, opět nabitější extraliga. Projeďte si nejzajímavější přestupy léta

David Tomášek na prvním tréninku hokejové reprezentace v dějišti mistrovství...

Jakmile skončila extraligová sezona 2025/26, začaly se na trhu dít věci. Hokejové kluby se pustily do posilování, přivedly řadu kvalitních hráčů, mnozí z nich mají i reprezentační zkušenosti. Které...

31. července 2026  10:59

Další velká posila pro Pardubice. Z NHL přivádí odchovance Noska

Chybět nemohli ani Noskovi rodiče Daniela a Miroslav. Prozradili několik věcí...

O tomto příchodu se spekulovalo už delší dobu, dokonce i v minulých letech. A nyní ho hokejové Pardubice dotáhly. Do Dynama se po dvanácti letech vrací zkušený útočník Tomáš Nosek, jenž naposledy...

31. července 2026  9:46,  aktualizováno  10:13

Ruští hokejisté mají dál stopku. Federace IIHF je na světové šampionáty nepustí

Ruský obránce Alexandr Nikišin se zúčastnil olympijských her v roce 2022 v...

Mezinárodní hokejová federace potvrdila, že Rusko se dál nesmí účastnit mezinárodních soutěží. Poté, co se ruský svaz úspěšně v květnu odvolal k disciplinární komisi IIHF, Rada znovu žádost posoudila...

30. července 2026  21:45

Unikátní zážitek. V Pardubicích se chystá exhibiční duel Dynama s reprezentací USA

Pardubická enteria arena.

Zní to poněkud zvláštně, ale skutečně na to dojde. Do Pardubic dorazí reprezentace Spojených států. Výběr do sedmnácti let vyzve mládežnický tým Dynama, než se přesune na turnaj čtyř zemí do...

30. července 2026  15:30

Slib dodržel a vrátil se. Voženílek: Mrzí mě, že jsem za Třinec neodehrál už play off

Třinecký navrátilec Daniel Voženílek na tréninku Ocelářů.

Po dvou letech ve švýcarském Zugu je útočník Daniel Voženílek zpátky v Třinci. S hokejovými Oceláři už naplno naskočil na led. Vrátil se k týmu, s nímž v letech 2023 a 2024 vybojoval mistrovské...

30. července 2026  15:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×