Kompletní 51. kolo je na programu ve středu 4. března, základní část vyvrcholí v pátek 6. března. Předkolo play off startuje v pondělí 9. března.
Přímo do čtvrtfinále postoupí čtyři nejlepší týmy, v předkole na sebe narazí mužstva, která zakončí základní část na páté až dvanácté pozici (5. vs. 12., 6. vs. 11., 7. vs. 10. a 8. vs. 9.).
Lépe umístěné celky začnou sérii na tři výhry dvěma domácími zápasy. Čtvrtfinále, semifinále i finále už se tradičně budou hrát na čtyři vítězná utkání.
Boj o čtyřku
Účast mezi nejlepší osmičkou v play off si dosud zajistily pouze Pardubice, držitel Poháru Jaroslava Pouzara, který ovládl dlouhodobou fázi sezony už potřetí za poslední čtyři roky.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|Body
|1.
|HC Dynamo Pardubice
|50
|26
|6
|7
|11
|161:112
|97
|2.
|HC Škoda Plzeň
|50
|23
|5
|8
|14
|135:102
|87
|3.
|Bílí Tygři Liberec
|50
|24
|3
|9
|14
|141:117
|87
|4.
|Mountfield Hradec Králové
|50
|23
|8
|2
|17
|138:115
|87
|5.
|HC Oceláři Třinec
|50
|22
|7
|3
|18
|143:128
|83
|6.
|HC Energie Karlovy Vary
|50
|22
|6
|5
|17
|133:127
|83
|7.
|HC Sparta Praha
|50
|22
|6
|4
|18
|154:130
|82
|8.
|HC Kometa Brno
|50
|19
|5
|5
|21
|134:142
|72
|9.
|Banes Motor České Budějovice
|50
|18
|5
|6
|21
|137:142
|70
|10.
|Rytíři Kladno
|50
|17
|5
|6
|22
|123:130
|67
|11.
|HC Vítkovice Ridera
|50
|17
|5
|6
|22
|129:153
|67
|12.
|HC Olomouc
|50
|18
|3
|3
|26
|117:151
|63
|13.
|BK Mladá Boleslav
|50
|15
|6
|5
|24
|101:135
|62
|14.
|HC Verva Litvínov
|50
|11
|3
|4
|32
|105:167
|43
O zbývající tři postupová místa se ucházejí Plzeň (87 bodů), Liberec (87), Hradec Králové (87), šanci stále drží také Třinec (83), Karlovy Vary (83) a Sparta (82).
Boj o předkolo
Poslední dvě kola přinesou i rozuzlení situace ve spodku tabulky. Pokud půjdeme od osmé příčky dál, jisté předkolo mají pouze osmá Kometa (72) a deváté České Budějovice (70).
Velmi blízko první účasti v extraligovém play off je po dlouhých třinácti letech také desáté Kladno (67), bodově jsou na tom stejně jedenácté Vítkovice.
Zdá se, že poslední postupové místo obsadí jeden z dvojice Olomouc (63), Mladá Boleslav (62). Tým, který skončí po základní části třináctý, bude mít už v pátek po sezoně.
Kdo s kým hraje v 51. a 52. kole
- Plzeň – Mladá Boleslav (V), Vítkovice (D)
- Liberec – Hradec Králové (D), České Budějovice (V)
- Hradec Králové – Liberec (V), Mladá Boleslav (D)
- Třinec – Litvínov (V), Karlovy Vary (D)
- Karlovy Vary – Kometa Brno (D), Třinec (V)
- Sparta – Kladno (D), Pardubice (V)
- Kometa Brno – Karlovy Vary (V), Olomouc (D)
- České Budějovice – Olomouc (V), Liberec (D)
- Kladno – Sparta (V), Litvínov (D)
- Vítkovice – Pardubice (D), Plzeň (V)
- Olomouc – České Budějovice (D), Kometa Brno (V)
- Mladá Boleslav – Plzeň (D), Hradec Králové (V)
Jak aktuálně vypadají dvojice pro předkolo
- Třinec (5.) vs. Olomouc (12.)
- Karlovy Vary (6.) vs. Vítkovice (11.)
- Sparta (7.) vs. Kladno (10.)
- Kometa Brno (8.) vs. České Budějovice (9.)
Složení čtvrtfinále
Nejlepší čtyři mužstva a vítězné celky z předkola vytvoří ve čtvrtfinále dvojice podle pořadí v základní části. Pardubice narazí na nejhůře postavený klub z postupové osmičky, druhý tým se utká s druhým nejhorším atd.
Čtvrtfinálové série startují ve středu 18. března, úvodní dva duely odehrají na domácích stadionech čtyři nejlepší týmy základní části, výhodu pak budou mít i v případných sedmých zápasech.