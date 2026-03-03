Tipsport extraliga 2025/26

Postupová matematika: kdo na koho narazí v play off hokejové extraligy?

  16:50
Zbývají poslední dvě kola. A pořád je o co hrát. O automatickou účast ve čtvrtfinále, o postup do play off. Jasno o konečném umístění po základní části mají jen první Pardubice a poslední Litvínov. Jaká je aktuální situace v tabulce hokejové extraligy? Vše potřebné najdete v našem přehledu.
foto: Anna Kristová, MAFRA

Kompletní 51. kolo je na programu ve středu 4. března, základní část vyvrcholí v pátek 6. března. Předkolo play off startuje v pondělí 9. března.

Přímo do čtvrtfinále postoupí čtyři nejlepší týmy, v předkole na sebe narazí mužstva, která zakončí základní část na páté až dvanácté pozici (5. vs. 12., 6. vs. 11., 7. vs. 10. a 8. vs. 9.).

Lépe umístěné celky začnou sérii na tři výhry dvěma domácími zápasy. Čtvrtfinále, semifinále i finále už se tradičně budou hrát na čtyři vítězná utkání.

Boj o čtyřku

Účast mezi nejlepší osmičkou v play off si dosud zajistily pouze Pardubice, držitel Poháru Jaroslava Pouzara, který ovládl dlouhodobou fázi sezony už potřetí za poslední čtyři roky.

Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1.  HC Dynamo Pardubice 50 26 6 7 11 161:112 97
2.  HC Škoda Plzeň 50 23 5 8 14 135:102 87
3.  Bílí Tygři Liberec 50 24 3 9 14 141:117 87
4.  Mountfield Hradec Králové 50 23 8 2 17 138:115 87
5.  HC Oceláři Třinec 50 22 7 3 18 143:128 83
6.  HC Energie Karlovy Vary 50 22 6 5 17 133:127 83
7.  HC Sparta Praha 50 22 6 4 18 154:130 82
8.  HC Kometa Brno 50 19 5 5 21 134:142 72
9.  Banes Motor České Budějovice 50 18 5 6 21 137:142 70
10.  Rytíři Kladno 50 17 5 6 22 123:130 67
11.  HC Vítkovice Ridera 50 17 5 6 22 129:153 67
12.  HC Olomouc 50 18 3 3 26 117:151 63
13.  BK Mladá Boleslav 50 15 6 5 24 101:135 62
14.  HC Verva Litvínov 50 11 3 4 32 105:167 43

O zbývající tři postupová místa se ucházejí Plzeň (87 bodů), Liberec (87), Hradec Králové (87), šanci stále drží také Třinec (83), Karlovy Vary (83) a Sparta (82).

Boj o předkolo

Poslední dvě kola přinesou i rozuzlení situace ve spodku tabulky. Pokud půjdeme od osmé příčky dál, jisté předkolo mají pouze osmá Kometa (72) a deváté České Budějovice (70).

Velmi blízko první účasti v extraligovém play off je po dlouhých třinácti letech také desáté Kladno (67), bodově jsou na tom stejně jedenácté Vítkovice.

Zdá se, že poslední postupové místo obsadí jeden z dvojice Olomouc (63), Mladá Boleslav (62). Tým, který skončí po základní části třináctý, bude mít už v pátek po sezoně.

Kdo s kým hraje v 51. a 52. kole

  • Plzeň – Mladá Boleslav (V), Vítkovice (D)
  • Liberec – Hradec Králové (D), České Budějovice (V)
  • Hradec Králové – Liberec (V), Mladá Boleslav (D)
  • Třinec – Litvínov (V), Karlovy Vary (D)
  • Karlovy Vary – Kometa Brno (D), Třinec (V)
  • Sparta – Kladno (D), Pardubice (V)
  • Kometa Brno – Karlovy Vary (V), Olomouc (D)
  • České Budějovice – Olomouc (V), Liberec (D)
  • Kladno – Sparta (V), Litvínov (D)
  • Vítkovice – Pardubice (D), Plzeň (V)
  • Olomouc – České Budějovice (D), Kometa Brno (V)
  • Mladá Boleslav – Plzeň (D), Hradec Králové (V)

Jak aktuálně vypadají dvojice pro předkolo

  • Třinec (5.) vs. Olomouc (12.)
  • Karlovy Vary (6.) vs. Vítkovice (11.)
  • Sparta (7.) vs. Kladno (10.)
  • Kometa Brno (8.) vs. České Budějovice (9.)

Složení čtvrtfinále

Nejlepší čtyři mužstva a vítězné celky z předkola vytvoří ve čtvrtfinále dvojice podle pořadí v základní části. Pardubice narazí na nejhůře postavený klub z postupové osmičky, druhý tým se utká s druhým nejhorším atd.

Čtvrtfinálové série startují ve středu 18. března, úvodní dva duely odehrají na domácích stadionech čtyři nejlepší týmy základní části, výhodu pak budou mít i v případných sedmých zápasech.

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.