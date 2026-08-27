Poslední seč „Trávy“. Litvínov napraví starý hřích, zamává zlatému kapitánovi

Trávníček s Vervou vystoupal na extraligový olymp, loučení snad symbolicky obstará exhibice jeho týmu Tr5 proti Olympu Prague, mužstvu známých osobností.
Výběr, který v sobě nese číslo Trávníčkova dresu, je poskládaný z jeho bývalých spoluhráčů, kamarádů a dalších osobností spojených s kariérou poctivce a pracanta. Na led skočí třeba hokejová dvojčata Hübl s Lukešem nebo Jánský a Piroš, v realizačním týmu budou Rulík, Šlégr či Ručinský.
Buly padne v neděli 13. září v 15.30, lístky stojí 150 a 250 korun. Součástí dne bude tradiční předsezonní Vervování, setkání fanoušků s klubem. Pocta je pojmenovaná s ohledem na jeho příjmení vtipně jako Poslední seč.
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Pod novými majiteli Robertem Kyselou a Jiřím Šlégrem se uzavře velkolepý příběh klubové věrnosti: Trávníček strávil ve městě chemie 21 extraligových sezon, devět z nich s kapitánským céčkem, a 1 076 odehraných zápasů v černo-žlutém dresu z něj dělá historického rekordmana klubu. Srdcař přispěl v elitní soutěži 357 kanadskými body za 146 gólů a 211 asistencí. Jen adié si představoval jinak.
„Přišel jsem, dostal na stůl výpověď, a šel jsem. Vadil mi způsob odejití. Člověk nečeká, že dostane doživotní rentu a teplé místo v kanceláři, ale zase si tak úplně nepředstavuje, že bude za 20 minut hotovo,“ líčil v létě 2020. „Člověk se chce loučit na ledě, ostrým zápasem, u kterého ví, že je poslední.“
Tehdejší generální a sportovní manažer Pavel Hynek, který letos přesídlil do Pardubic, tvrdil: „Michal měl platnou smlouvu, k těžkému rozhodnutí ukončit ji jsme dospěli po poradě s trenéry. Hlavní důvod je, že chceme mužstvo začít omlazovat.“
Příznivci z fanklubu Ropáci on Tour zaplavili město transparenty, jimž dominoval ten s nápisem #5NAVŽDYLEGENDOU a dovětkem Fandové nezapomínají. Připomínali jeho lví podíl na historické, pozlacené sezoně 2014/15.
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Už na jejím startu Trávníček tušil, že něco je jinak: „Cítil jsem, že tým šlape, že máme šanci udělat velký úspěch. Když jsem jako první zvedl nad hlavu mistrovský pohár, byl jsem v takovém transu, že si skoro nic nepamatuju. Byl jsem kapitán, to pro mě byla velká čest, ale zároveň i velká odpovědnost.“
A teď přijde také velká pocta. Poslední seč. Kariéru dohrál jako čtyřicátník v ústeckém Slovanu a pak doma v Děčíně. Od léta Trávníček pracuje jako hlavní trenér litoměřických juniorů.