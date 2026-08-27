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Tipsport extraliga 2026/27

Poslední seč „Trávy“. Litvínov napraví starý hřích, zamává zlatému kapitánovi

Petr Bílek
  9:44
Nejvěrnější fanoušci hokejového Litvínova před plakáty vzdali hold bývalému...

Nejvěrnější fanoušci hokejového Litvínova před plakáty vzdali hold bývalému kapitánovi Michalu Trávníčkovi. | foto: Ropáci on Tour

Bývalý kapitán Michal Trávníček slavil s Litvínovem v roce 2015 extraligový...
Litvínov, areál Loučky, 6. 9. 2025. Setkání fanoušků hokejové Vervy Litvínov. ...
Litvínov, areál Loučky, 6. 9. 2025. Setkání fanoušků hokejové Vervy Litvínov....
Fanouškovské fotografie ze zlaté sezony hokejového Litvínova 2014/15. Z archivu...
57 fotografií
Opožděná rozlučka pro zlatého kapitána. Hokejový Litvínov se v půli září pokloní své legendě Michalu Trávníčkovi, vůdci mistrů z roku 2015. Odchod za minulého vedení neskousl on ani fanoušci, kteří mu po městě vylepili dojemné plakáty – a po šesti letech mu konečně naposledy a naživo zatleskají.

Trávníček s Vervou vystoupal na extraligový olymp, loučení snad symbolicky obstará exhibice jeho týmu Tr5 proti Olympu Prague, mužstvu známých osobností.

Výběr, který v sobě nese číslo Trávníčkova dresu, je poskládaný z jeho bývalých spoluhráčů, kamarádů a dalších osobností spojených s kariérou poctivce a pracanta. Na led skočí třeba hokejová dvojčata Hübl s Lukešem nebo Jánský a Piroš, v realizačním týmu budou Rulík, Šlégr či Ručinský.

Buly padne v neděli 13. září v 15.30, lístky stojí 150 a 250 korun. Součástí dne bude tradiční předsezonní Vervování, setkání fanoušků s klubem. Pocta je pojmenovaná s ohledem na jeho příjmení vtipně jako Poslední seč.

Dojemná pocta pro Trávníčka. Fanoušci zaplnili Litvínov billboardy a plakáty

Litvínov tím napraví starý hřích.

Pod novými majiteli Robertem Kyselou a Jiřím Šlégrem se uzavře velkolepý příběh klubové věrnosti: Trávníček strávil ve městě chemie 21 extraligových sezon, devět z nich s kapitánským céčkem, a 1 076 odehraných zápasů v černo-žlutém dresu z něj dělá historického rekordmana klubu. Srdcař přispěl v elitní soutěži 357 kanadskými body za 146 gólů a 211 asistencí. Jen adié si představoval jinak.

„Přišel jsem, dostal na stůl výpověď, a šel jsem. Vadil mi způsob odejití. Člověk nečeká, že dostane doživotní rentu a teplé místo v kanceláři, ale zase si tak úplně nepředstavuje, že bude za 20 minut hotovo,“ líčil v létě 2020. „Člověk se chce loučit na ledě, ostrým zápasem, u kterého ví, že je poslední.“

hcverva

Jeden příběh ještě nemá svůj konec.
Konečně nastal čas vše napravit!

18. července 2026 v 15:08, příspěvek archivován: 27. srpna 2026 v 9:32
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Tehdejší generální a sportovní manažer Pavel Hynek, který letos přesídlil do Pardubic, tvrdil: „Michal měl platnou smlouvu, k těžkému rozhodnutí ukončit ji jsme dospěli po poradě s trenéry. Hlavní důvod je, že chceme mužstvo začít omlazovat.“

Příznivci z fanklubu Ropáci on Tour zaplavili město transparenty, jimž dominoval ten s nápisem #5NAVŽDYLEGENDOU a dovětkem Fandové nezapomínají. Připomínali jeho lví podíl na historické, pozlacené sezoně 2014/15.

Zlatý litvínovský kapitán: Pocit křivdy trvá, ale vzpomínky nic nesmaže

Už na jejím startu Trávníček tušil, že něco je jinak: „Cítil jsem, že tým šlape, že máme šanci udělat velký úspěch. Když jsem jako první zvedl nad hlavu mistrovský pohár, byl jsem v takovém transu, že si skoro nic nepamatuju. Byl jsem kapitán, to pro mě byla velká čest, ale zároveň i velká odpovědnost.“

A teď přijde také velká pocta. Poslední seč. Kariéru dohrál jako čtyřicátník v ústeckém Slovanu a pak doma v Děčíně. Od léta Trávníček pracuje jako hlavní trenér litoměřických juniorů.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 0 0 0 0 0 0:0 0
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0 0:0 0
3. HC Vítkovice RideraVítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0
4. HC Verva LitvínovLitvínov 0 0 0 0 0 0:0 0
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
6. HC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0 0:0 0
8. HC Oceláři TřinecTřinec 0 0 0 0 0 0:0 0
9. HC Kometa BrnoKometa 0 0 0 0 0 0:0 0
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 0 0 0 0 0 0:0 0
11. HC Dynamo PardubicePardubice 0 0 0 0 0 0:0 0
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0 0:0 0
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 0 0 0 0 0 0:0 0
14. Rytíři KladnoKladno 0 0 0 0 0 0:0 0
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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