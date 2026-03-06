Není vzrušení málo? V extralize se konečně o něco hraje, formát je ale k diskuzi

Konečně o něco jde! Konečně zapnete televizi nebo půjdete na zimák, protože výsledek rozhodne o něčem podstatném.
Všech dvanáct postupujících je jasných, ale zbývá určit posledního, kdo napřímo projde do čtvrtfinále a vyhne se nabobtnanému předkolu.
O čtvrtou příčku se přímo nebo na dálku utkají hned čtyři kluby.
Hradec Králové 87 bodů, Třinec 86 bodů, Sparta 85 bodů a Karlovy Vary taky 85 bodů.
Nejlépe na tom je Hradec i vzhledem k soupeři. Doma se od 17.30 postaví Mladé Boleslavi, která už má po sezoně. Vyhla se baráži a play off si nezahraje. O nic opravdového už jí nejde.
Postupová matematika: tři týmy jsou ve čtvrtfinále, o co se hraje v posledním kole?
Třinec a Karlovy Vary si to o klíčové body rozdají mezi sebou. Spartu čeká přetěžká mise v prvních Pardubicích. A všichni tři potřebují, aby Hradec s Boleslaví zaváhal.
„Každý chce být v první čtyřce. V play off půjde i o to, kdo bude mít víc sil, takže bychom si rádi odpočinuli,“ kývl hradecký útočník Aleš Jergl.
Pro Hradec by byl přímý postup do čtvrtfinále příjemný, ale ne šokující. Zato Karlovy Vary by tam působily jako hotové zjevení. „Spoustu týmů mělo být před námi,“ ví útočník Jiří Černoch.
Třeba Třinec. Ale ten ví, jak i z předkola dojít pro titul, dokázal to před pár sezonami s trenérem Zdeňkem Motákem, ovšem absence Sparty mezi nejlepší čtyřkou by se nedala hodnotit jinak než jako zklamání.
„Pár dní volna by přišlo vhod,“ pronesl sparťanský obránce Aaron Irving.
Jinak už během posledního kola o mnoho nepůjde. Vítěz je jasný, postupující taky stejně jako poslední Litvínov, který čeká baráž.
Proto jako každý rok před play off ožívá téma atraktivity základní části. A otázka, jestli by se neměla změnit.
Tradičně vám zastánci současného modelu budou argumentovat, že lidi na hokej chodí, finančně to dává smysl a kluby jsou spokojené, že se většina z nich podívá do play off.
Jede se na jistotu.
Jenže nedevalvuje se přístupem, kdy do vyřazovací fáze může prakticky každý, samotná základní část? O co v ní reálně jde, lépe řečeno nedalo by se zvýšit napětí tím, že se zúží počet postupujících, a tím se play off udělá exkluzivnějším?
Aktuální model by se ani příští sezonu měnit neměl, ale o úpravě se průběžně debatuje. Odvaha zúžit play off se asi nenajde, většinově vyhovuje.
Vyřešit se ale musí palčivá otázka posledního celku extraligy.
Už několik let platí, že víc než měsíc čeká bez soutěžního utkání na baráž, tedy na sérii proti vítězi první ligy. A odpočatý celek si pak snadno poradí s pomláceným soupeřem z nižší soutěže.
Extraliga zkoušela přesvědčit první ligu, aby zkrátila své play off. V debatách o prostupnosti tím taky argumentovala ve prospěch větších šancí vítěze první ligy na postup do nejvyšší soutěže. Ale třeba by mohla jít změně naproti sama, kdyby vyplnila čekání sérií mezi čtrnáctým a třináctým celkem, kterému jinak brzy končí sezona.