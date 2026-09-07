POHLED: S křídly míří hokejová extraliga vysoko, ale... Chce to odvážné změny

Možná je to naivní, asi i snílkovské. A vedení extraligy třeba vytáhne tabulky a čísla, proč je současná podoba hokejové soutěže ta nejlepší možná.
„Příchod Red Bullu ukazuje, jak je extraliga atraktivní, jak láká fanoušky. Určitě si udělali rešerši dosahů na sociálních sítích, sledovanosti v televizi nebo návštěvnosti na stadionech,“ říká ředitel Martin Loukota k novému hlavnímu sponzorovi pár dní před startem nové sezony.
Inu dobrá, tak proč světoznámou firmu nevyužít k počátku velkých změn, které extraligu udělají líbivější, ještě napínavější a sportovně férovou. Změn, které ukážou, že si extraliga a hlavně týmy váží samy sebe.
Čistější led, dresy i kluby. Jména sponzorů do názvů nepatří.
Utvrzuje v tom novinka z Karlových Varů, kde oznámili, že díky partnerství s čínskou automobilkou mění jméno na BYD Energie Karlovy Vary. Utvrzují v tom dresy Mladé Boleslavi i Plzně. Představily dresy, jejichž hruď nezkrášluje indián ani lev, nýbrž hyzdí obdobné logo škodovky.
Ne že by logo škodovky nebylo hezké, ale proč dojít do situace, kdy klub upozadí to, co ho má vystihovat a k čemu fanoušci mají přilnout?
Podobně úsměvně vyběhly už před několika lety některé extraligové kluby s pravidlem, že jméno na zádech musí být vždy nad číslem, aby bylo čitelné a ne schované ve zmuchlaném konci. Kluby to dodržely, ale tak, že nad jméno ještě práskly sponzora.
V tomhle by si extraliga mohla vzít příklad z NHL. Dres je téměř čistý produkt. Něco, čím se kocháte. Jméno klubu je nedotknutelné, je za ním příběh, který nekazí střídající se názvy sponzorů. Boston Bruins! New Jersey Devils! Anaheim Ducks! Žádná čínská automobilka, prodejce zahradní techniky a podobně.
Do play off nemusí postupovat téměř všichni. Je to kostlivec z covidové doby. Do vyřazovací části postupuje dvanáct ze čtrnácti týmů, což ze sportovního hlediska naprosto devalvuje 52zápasovou základní část.
„Je to víc komerční než výkonnostní záležitost,“ pronesl před pár dny bývalý reprezentační trenér Radim Rulík pro iDNES Premium.
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Pro kluby je jistě fajn, že většina dostává šanci zaskočit v play off, vyprodat stadiony na ty nejzáživnější zápasy a do poslední chvíle být ve hře. Jenže zcela reálně tím základní část pozbývá smyslu – když budu teatrální, to můžeme rovnou začít play off.
Extraliga ochuzuje základní část o náboj z toho, že se o poslední postupová místa pere několik klubů, že daleko více záleží na tom, jak základní část odehrajete. V tuhle chvíli vás může potkat dlouhá krize, ale vy to nemusíte příliš hrotit, protože play off máte prakticky jisté.
Základní část se v současné podobě hraje sama pro sebe.
Baráž, nebo přímý postup a sestup. První liga po dlouhé době prázdných nářků konečně přišla s vlastními opatřeními. Dala svému vítězi skoro dva týdny, aby se připravil na baráž proti poslednímu týmu nejvyšší soutěže, který odpočívá a uzdravuje se čtyřicet dní.
První liga zároveň má pravdu, že baráž v současné podobě není férová. Extraliga by rovněž mohla udělat vstřícný krok (k přímému sestupu jen tak nikdy nesvolí) a baráž alespoň rozšířit o dva účastníky. Dva z extraligy a dva z první ligy.
V nižší soutěži není mnoho týmů, které by mohly reálně naplnit extraligové ambice, ovšem Jihlava s novým stadionem a movitým majitelem najednou vypadá jako vážný adept a možná i vhodnější než některé extraligové kluby se sto let starými stadiony.
A nechybí vám v extralize Vsetín, Zlín nebo Slavia? Na derby se Spartou už člověk dlouho jenom nostalgicky vzpomíná. Taky baráž by po úpravě mohla dávat větší smysl.
Přestaňme z rozhodčích dělat tabu. Je to téma, na které v posledních letech veřejně upozornili hvězdní hráči Ondřej Kaše, Lukáš Sedlák nebo Filip Chlapík. A mimo záznam se s nimi shodují i kluboví funkcionáři. Ať je pískání přísnější, ať se trestají zpomalovací fauly, které fanoušky ochuzují o parádičky a o góly.
Klidně ať je zpočátku spoustu vyloučených, ale to bude trvat jenom do doby, než si hokejisté na nový styl zvyknou. Na styl, který se daleko víc přiblíží mezinárodnímu hokeji a NHL. Protože na šampionátech a velkých turnajích je právě nedisciplinovanost jedním z hlavních důvodů, proč české reprezentace neberou medaile.
Hráči přijdou z extraligy zvyklí na to, že jim drobná provinění prochází. A na velké scéně je za to najednou trestají.
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S tím se pojí další věc, po které se v prostředí dlouho volá. Přestaňme trestat hráče a trenéry za názor po extraligových zápasech, když se věcně vyjádří k některým verdiktům. Nedávejme pokuty za náznaky a pojďme otevřít upřímnou debatu nad věcmi, které se v zápasech stanou a které fanoušky stejně zajímají nejvíc.
Jako v normální společnosti. Proč by hráč a trenér nemohli říct, že si myslí, že rozhodčí udělal chybu?
Veřejné platy hráčů a kultura výměn. Nejodvážnější na konec, ale upřímně řekněte. Co vás na NHL kromě hokeje tak strašně baví? Diskutovat nad tím, jestli hráč za deset milionů dolarů na sezonu odvedl adekvátní výkon, hádat se do krve, jestli podepsat Caleho Makara za 20 milionů dolarů a jestli David Pastrňák (přes 11 milionů) v kontextu současných výplat nebere zoufale málo.
Další úžasnou dobou je uzávěrka přestupů a otevření trhu s volnými hráči, kdy se hokejisté stěhují do nových klubů. Srovnáváte, kdo jak posílil před play off nebo novou sezonou, kdo prohloupil a kdo byl nejchytřejší.
Představa, že se podobným fenoménem stane i extraliga, mě baví. Kultura výměn v Česku není vůbec zažitá, trejdy jsou sporadické... Přitom si vybavte, jak Sparta s Třincem vyměnily Petra Vránu a Robertse Bukartse.
Je to událost, kterou extraliga a její fanoušci další týdny žijí a v dalších letech si ji připomínají. Baví to, činí soutěž atraktivní a napínavou.
To samé by přineslo zveřejnění výplat hráčů. Ať fanoušci mohou diskutovat, zda se ten či onen hráč vyplácí. Lepší „aktivaci“ nevymyslíte.