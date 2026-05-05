POHLED: Ve čtyřiceti dominuje, ohromuje, vládne. Kdo Červenku zastaví? A kdy?

Proto server iDNES.cz vyhlásil pardubického útočníka a reprezentační legendu nejužitečnějším hráčem play off.
Výběr to byl těsný, trofej mohla padnout do rukou jeho parťákovi Lukáši Sedlákovi, jenž byl asi nejvýraznější postavou vyřazovací části, nebo brankáři Romanu Willovi, který konečně zvládl finále a slaví zlato, ne smutné stříbro.
Nakonec se redakce přiklonila k Červenkovi, přece jen šestý finálový duel proti Třinci rozhodl dvěma góly. Dal i ten vítězný v prodloužení na 5:4.
„Pro tohle jsem se vracel ze Švýcarska do Česka. Cítím úlevu a radost. Sezona byla dlouhá, ale pro tohle ten hokej hraješ,“ pronesl spokojeně po zisku titulu.
Červenka ukradl play off pro sebe (a pro Pardubice). Se čtrnácti brankami se stal nejlepším střelcem, druzí byli Sedlák a třinecký Oscar Flynn „jenom“ s osmi góly.
Výrazný rozdíl najdete i v tabulce bodování. Za Červenkou (25) a Sedlákem (22) je na třetím místě třinecký Michal Kovařčík (17), přitom odehrál o dvě utkání víc než pardubičtí hráči (devatenáct proti sedmnácti).
Naprosto dramatický rozestup panuje i v samotném Dynamu. Třetím nejproduktivnějším hráčem je Jan Mandát s devíti (!) body.
To dokazuje, že Červenka se Sedlákem absolutně dominovali. Svým způsobem je to i negativní obrázek ostatních kvalitních spoluhráčů, třeba od Martina Kauta se asi čekal výraznější příspěvek.
Na druhou stranu titul v Pardubicích slaví, a když to Červenka se Sedlákem zvládli „sami“, tak je to každému jedno.
Ti dva si porozuměli v reprezentaci, ostatně právě na mistrovství světa v Praze před dvěma lety začalo vedení Pardubic o příchodu Červenky jednat. Muselo ho ze Švýcarska vykoupit, ale on hrál tak skvěle, že to klubu za to stálo.
Prakticky celý šampionát strávil právě vedle Sedláka (s Ondřejem Kašem). Od té doby se stali nerozlučnými parťáky i v klubu.
Červenkovi platí kontrakt až do jara 2028. Hrát by tak měl další dvě sezony. Další dvě šance na tituly. První získal v roce 2008 s pražskou Slavií, jenže ta si teď bez pořádného stadionu zoufá v první lize. Mimochodem není to poprvé, co ovládl bodování základní části i play off. Jako prvnímu hokejistovi historie se mu to povedlo už v sezoně 2009/10, kdy se nakonec stal mistrem světa. Tehdy k tomu v extralize potřeboval 73 a 24 bodů.
Asi nejcennější na Červenkovi jako hokejistovi je, s jakou lehkostí a samozřejmostí svůj sport bere. Ve chvílích, kdy by se jeden trápil, přemýšlel, vymýšlel a dělal si starosti, on ne. Ne vždycky hovoří extra věcně, občas klouže po povrchu a pomáhá si frázemi, ale třeba na velkém turnaji ho v posledních letech nikdy ani nenapadlo nezastavit se u médií a nepostavit se otázkám čelem.
A když už šlo třeba letos v únoru na olympiádě v Miláně do tuhého, Češi za sebou měli mizernou skupinu, ještě bídnější osmifinále se Švýcarskem a před sebou Kanadu ve čtvrtfinále, pronesl pár vět, které v hráčích zůstaly.
Co zlepšit? „Všechno. Tohle na Kanadu stačit nebude.“
„Je to rozpačitý, něco tomu pořád chybí. Tohle bychom měli umět pohlídat.“
„Fén od trenéra byl potřeba.“
Nejde o žádné epochální výroky, ale víte, že když je pronese Červenka, dopadnou, kam mají.
V národním dresu ho za pár týdnů uvidíte znovu. Nejspíš. Radim Rulík už avizoval, že s ním a Sedlákem počítá. Sám Červenka po titulu zmiňoval, že je zdravý.
I to je vcelku unikát.
Ve čtyřiceti odehrál 67 utkání sezony, náročné play off, olympiádu. A teď má přidat mistrovství světa?
To už je porce zápasů hodná hráčů v NHL. S nimi se na turnaji ve Švýcarsku potká. A zase jim zřejmě bude stačit. Zase bude stíhat bruslit a překvapí je nahrávkami, jako by mu bylo sedmadvacet a nestál na sklonku kariéry.
Na rozlučkovém šampionátu má Rulík v plánu ozkoušet mladší jádro, které ho zblízka ještě nepoznalo a které díky němu jistě hokejově zase povyroste.
I to je efekt Červenka.