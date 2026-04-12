POHLED: Žalování, zákaz, tresty. Vyhlížená série se kazí, vinu nese i extraliga

Daleko větší emoce bublají v kancelářích, potažmo v trenérech.
A vše začalo šedesátitisícovou pokutou pro Spartu za to, že její fanoušci skandovali trapné heslo „je*** Dědka“ proti majiteli pardubického klubu.
Což o to, taková slova skutečně považuji za infantilní a nepatřičná.
Problém spočívá v tom, že jsme se o víkendu dozvěděli, co pokutě předcházelo. Výhružný a ostrý mail Petra Dědka, který chtěl uspořádat tiskovou konferenci, vyzval ředitele extraligy Martina Loukotu k rezignaci a obvinil Spartu, že proti němu kuje pikle s dalšími představiteli soutěže. Mail postrádal slušnost a svou formou, překlepy i gramatickými chybami navíc působil absurdně.
Vznikne komise, která poskytne klubům, fanouškům a veřejnosti seznam zakázaných i přípustných vulgarit a hesel?