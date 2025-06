10:28

Pardubičtí hokejisté cílí především na nabitý extraligový kádr, který se má za pár let, pokud možno s co největším počtem medailí, přestěhovat do nové největší hokejové haly na světě, jejíž výstavba se jeví stále reálněji. Možná stejnou váhu ovšem Dynamo v posledních letech přikládá mládeži. Stahuje talenty ze všech koutů republiky - láká je na historickou adresu, ale také na špičkové zázemí. To teď podtrhuje nově otevřené tréninkové centrum pro mládež v parkovacím domě u enteria areny.