Po dvou letech v zámoří se vrací k libereckým hokejistům útočník Rychlovský

Bílí Tygři oznámili, že Rychlovský podepsal ve staronovém působišti dvouletý kontrakt.
„Návrat Kuby přesně zapadá do naší dlouhodobé strategie, kdy chceme přivádět hráče s vysokou pracovní a lidskou morálkou. Věděli jsme, že tým potřebujeme doplnit o někoho, kdo umí a chce dávat góly,“ uvedl liberecký sportovní ředitel Michal Birner. „Rychlas v Americe nabral spoustu zkušeností. Věříme, že naváže na výkony z doby před jeho odchodem a ještě je posune,“ dodal.
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Rychlovský stihl v nejvyšší domácí soutěži před odchodem do zámoří 234 utkání, v nichž zaznamenal 96 bodů za 50 branek a 46 asistencí. Předloňským králem extraligových střelců se stal díky 26 gólům. V roce 2021 získal s Libercem stříbro. V české reprezentaci zaznamenal v 10 utkáních tři branky a šest přihrávek. V AHL skončil s bilancí 113 zápasů a 39 bodů (13+26).