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Tipsport extraliga 2025/26

Po dvou letech v zámoří se vrací k libereckým hokejistům útočník Rychlovský

Autor: ,
  14:46
K hokejistům Liberce se po dvou letech vrací čtyřiadvacetiletý útočník Jakub Rychlovský. Uplynulé dvě sezony strávil nejlepší extraligový střelec ročníku 2023/24 v zámoří, kde měl jako nedraftovaný hráč smlouvu s Detroitem, ale nastupoval výhradně v nižší AHL za Grand Rapids.
Dalibor Řezníček (vlevo) z Olomouce a Jakub Rychlovský z Liberce.

Dalibor Řezníček (vlevo) z Olomouce a Jakub Rychlovský z Liberce. | foto: ČTK

Jakub Rychlovský z Liberce před brankou Landona Bowa.
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Bílí Tygři oznámili, že Rychlovský podepsal ve staronovém působišti dvouletý kontrakt.

„Návrat Kuby přesně zapadá do naší dlouhodobé strategie, kdy chceme přivádět hráče s vysokou pracovní a lidskou morálkou. Věděli jsme, že tým potřebujeme doplnit o někoho, kdo umí a chce dávat góly,“ uvedl liberecký sportovní ředitel Michal Birner. „Rychlas v Americe nabral spoustu zkušeností. Věříme, že naváže na výkony z doby před jeho odchodem a ještě je posune,“ dodal.

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Rychlovský stihl v nejvyšší domácí soutěži před odchodem do zámoří 234 utkání, v nichž zaznamenal 96 bodů za 50 branek a 46 asistencí. Předloňským králem extraligových střelců se stal díky 26 gólům. V roce 2021 získal s Libercem stříbro. V české reprezentaci zaznamenal v 10 utkáních tři branky a šest přihrávek. V AHL skončil s bilancí 113 zápasů a 39 bodů (13+26).

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Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Pardubice
4:2
Třinec
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

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