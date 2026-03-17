Plzeňský Jandač varuje před Spartou: Vyhrát těsnou sérii je regenerační injekcí

Tenkrát dokázala domácí Škoda šesté utkání v poslední minutě vyrovnat, ale sparťanský Pech vítězným gólem v prodloužení ukončil sérii. „Tak to mě vůbec nenapadlo, ale teď jste mi to připomněl. Tehdy to pro mě bylo samozřejmě příjemné. Zažil jsem svoje první finále v extralize, kde jsme bohužel nestačili na Liberec,“ vzpomíná kouč Plzně.
Z vašich současných svěřenců tehdy nastoupili Jakub Lev a Jakub Jeřábek. Vybaví se vám nějaká vzpomínka z té série?
Jé, to už je hrozně dlouho. Pamatuju si ale, že jsme byli hodně domlácení. Měli jsme tehdy několik klíčových hráčů v ideálním věku, kteří uměli rozhodovat zápasy. Vybavuju si lajnu Buchtele, Přibyl, Forman. Zrovna Přibyl si tady zranil koleno, Buchtele měl zase přeražený prst a ve finále nám pak chybělo asi sedm hráčů.
Teď je situace jiná, máte k dispozici kompletní kádr.
Ano, sice jsme řešili nějaké nemoci, ale to je normální. Jinak jsme v plné síle, což je samozřejmě dobře. Hlavně doufám, že to tak i vydrží, protože pro play off je to jeden z rozhodujících faktorů.
Bude pro vás čtvrtfinálová série přece jen speciální?
Samozřejmě se o tom mluví, protože jsem ve Spartě strávil nějakých osm nebo devět let. Je jasné, že se to bude připomínat a že to bude téma. Já se to ale snažím co nejvíc utlumit. Sparta, ať už narazí na kohokoliv, vždycky se omílá, kdy konečně získá titul. Ten tlak tam je každý rok obrovský. Já jsem toho kdysi byl součástí, ale teď jsem v Plzni. Jestli chceme postoupit, tak je jedno, jestli proti nám stojí Sparta, Brno, nebo někdo jiný, prostě je musíme porazit.
Připravovali jste se na oba možné soupeře, tedy Spartu i Brno?
Ano. Jak se postupně zužoval okruh možných soupeřů, tak jsme se připravovali na obě varianty. Máme samozřejmě materiály ze základní části, týmy se dobře znají. Play off je ale trochu jiný hokej a často rozhodují odlišné věci než v základní části. Soupeř je rozehraný, my jsme měli čas potrénovat a připravit se. Udělali jsme maximum a teď uvidíme, jak se to projeví.
Venkovní zápasy se budou hrát v Holešovicích. Jaký pro vás bude návrat na tohle místo?
Já jsem zažil období, kdy jsme hráli jak v O2 areně, tak v Holešovicích. Nedokážu přesně říct, jak dlouho jsem byl kde, možná to bylo tak půl na půl. Pamatuju si ale, že přechod do O2 areny byl pro Spartu hodně zásadní. Tenkrát se řešila finanční situace klubu i vlastnická struktura a dohoda s O2 byla jednou z věcí, které Spartě hodně pomohly. Holešovice jsou ale samozřejmě historie klubu, tam Sparta dlouho hrála. Je tam podle mě širší kluziště a údajně nové mantinely, ale to jsem zatím neviděl, tak nevím.
Soupeř se do čtvrtfinále dostal až po pětizápasové sérii s Kladnem. Co vám ty zápasy ukázaly?
Hlavně to, jak strašně vyrovnaná je celá soutěž. Slyšel jsem předpovědi před tou sérií a hodně odborníků tipovalo výsledek 3:2 pro Spartu. Tak to i dopadlo, ale Kladno ukázalo, že má sílu. Na druhou stranu je potřeba říct, že Sparta do série vstupovala bez dvou nebo tří centrů. A když vám vypadnou takhle důležití hráči, je to pro každé mužstvo obrovský zásah. Jak se postupně vraceli, Sparta byla stabilnější a pevnější.
Může vám hrát do karet, že série byla tak dlouhá?
Samozřejmě může přijít určitá únava po dlouhé sérii. Na druhou stranu, když ji takhle těsně vyhrajete, a ještě pod velkým tlakem, tak to vítězství funguje jako obrovská regenerační injekce. Myslím si, že Spartě to spíš dodá energii, než aby byla unavená. My už naopak cítíme, že potřebujeme hrát, protože pauza byla poměrně dlouhá. Oni jsou rozehraní a spadl z nich tlak z předkola. Ten tým má vždy ty nejvyšší ambice, bude chtít uspět a čtvrtfinále pro ně určitě není cíl.
Říkal jste, že v play off se musí výkonnost ještě posunout. Bude to hlavně o motivaci a nastavení týmu?
Je to o více věcech. Od nás musí hráčům přijít takový servis, aby je nezatěžoval a neměli zbytečně moc informací. Hlavní ale je, aby to mužstvo chtělo. Všichni se musí semknout a dodržovat určitá pravidla, která jsou řekněme zákony naší hry. Pak k tomu musí přijít i ta nadstavba, jako je odvaha, statečnost, bojovnost. Tohle všechno v play off opravdu platí.
Které věci podle vás rozhodnou sérii se Spartou?
My máme čtyři základní body, na které se chceme zaměřit a které budeme chtít dodržovat. Ale ty vám určitě neřeknu.