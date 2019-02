Hraji se dvěma nejlepšími borci v lize, libuje si plzeňský mladík Pour

Trefil se i proti Spartě, ve třetí třetině srovnal na 2:2, nakonec s týmem slavil vítězství 4:3.

Stihl jste i vítěznou bitku s domácím Pavelkou, i to je bonus?

On ani nebyl čas koukat, kdo je kdo. Na brankovišti byla skrumáž a mě si z ní odvezl jeden sparťan. Šel jsem do toho, nebál se a snad jsem to docela zvládl.

Jak vám bylo, když jste prohrávali 0:2, přestože jste byli střelecky výrazně aktivnější?

Opakovali jsme si, že musíme zůstat v klidu. Že ty šance proměníme, i když se nám to v úvodu duelu nedařilo. To se potvrdilo.

Váš gól na 2:2 musel potvrdit videorozhodčí. Byl jste si jistý, že branka bude platit?

Viděl jsem jen, jak puk vyletěl od břevna. Ale Kovi mi hned říkal, že to šlo do branky, věřil jsem.