Tohle budeš mít hodně drahý, slyšel střelec Přikryl. A teď boj o MS

„Hrálo se mi skvěle. Když se vám povede dát hned po pár minutách gól, každému hráči to pomůže. Ve třetí části jsme měli výpadky, které se nám nesmějí stávat, něco jsme si k tomu pak řekli. Ale myslím, že jsme i tak odehráli výborné utkání,“ popisoval rokycanský rodák Přikryl. Jeho o šest let starší bratr Roman válí v týmu extraligového nováčka z Českých Budějovic, Filip se rve o dres mateřské Plzně.

Cítil jste v sobě už před zápasem, že to může být hodně povedený večer?

Hned po zápase se mě pár lidí ptalo, co jsem jedl a co změnil, že se toho od teď musím držet. Jenže já na svých rutinních věcech neměnil nic. Ani jsem necítil nějaký zlom. Možná ve chvíli, kdy jsem po prvním gól v další šanci trefil tyčku. To jsem si řekl, že takhle to dál nejde. A byl z toho hattrick.

Ve všech třech případech jste zakončoval zblízka, kterého z těch gólů si ceníte nejvíc?

Pro mě je každý gól cenný, takže těžko budu nějaký vyzdvihovat. Ale asi ten druhý, kdy jsem se zprava dostal až před gólmana, byl docela povedený. Jinak nějaké své oblíbené zakončení nemám, spíš se podívám na brankáře a podle něj reaguji.

S pěti brankami v šesti utkáních, do kterých jste nastoupil, jste momentálně nejlepší juniorský střelec v extralize. Jak moc vám to může pomoci ke konečné nominaci na mistrovství světa v Kanadě?

To není otázka na mě. Ale udělám všechno pro to, abych do konečné nominace patřil a mohl jet reprezentovat republiku na šampionát do Kanady. Ve Vyškově se nás však sejde čtyřicet kluků a letět do Edmontonu chce každý. Rozhodnou trenéři, já na kempu nechám všechno.

Kdyby to klaplo, další zápas za Plzeň budete hrát až po Novém roce. Zajímavá představa?

Uvidíme. Jak říkám, teď je můj cíl odevzdat v příštím týdnu na soustředění dvacítky všechno. Je na trenérech, koho pak vyberou.

V sezoně už jste stihl zápasy za Plzeň, juniorku Škody, prvoligové Litoměřice i za Klatovy ve druhé lize. Je náročné takhle pořád cestovat?

Takový je hokejový život. Zavolá vám trenér a řekne, že druhý den hrajete za jiný tým. Já jsem rád kdekoliv, jsem mladý a potřebuji hlavně hrát zápasy. Možná dřív jsem to měl v hlavě jinak, ale teď už to beru tak, že každé utkání je pro mě bonus. A je jedno, zda je to v extralize, juniorce či druhé lize.

Filip Přikryl na plzeňském soustředění v Železné Rudě a v reprezentačním dresu.

Váš spoluhráč a další adept na MS dvacítek Sebastian Malát vám po přihrávce na třetí gól na ledě něco říkal. Prozradíte co?

Vím to přesně. Křičel: Tohle budeš mít hodně drahý. (smích) Já mu děkuji mu za krásnou nahrávku, trošku jsem mu to splatil, protože už předtím mi nahrál do šance, ale já ji neproměnil. Takhle si zapsal i on bod za asistenci.

Vzal jste si puk na památku. Kde bude vystavený?

Asi u taťky. Má takovou vitrínku, kde má pár hokejových věcí mých a bráchy Romana. Tam ho vystavíme.