Čtyři zápasy hokejistů Plzně, čtyři bitvy o elitní čtyřku

„Je lepší čtvrtfinále začínat doma, i kvůli případnému sedmému zápasu. A my se to budeme snažit splnit,“ říká obránce Peter Čerešňák.

K tomu Škoda, která je nyní na druhé příčce o bod před Mladou Boleslaví a Spartou, potřebuje zastavit mizernou sérii na ledě soupeřů. Tam nebodovala už sedm zápasů. Naposledy, byť po kvalitním výkonu, padla v úterý v dohrávce v Liberci 1:4.

„Člověk může hrát dobře, ale body stejně nesbírá. Pro nás je teď nejdůležitější, abychom v Pardubicích navázali na kvalitní dvě třetiny v Liberci. Každý hráč musí odmakat na ledě sto procent, ale musíme to udržet šedesát minut,“ velí plzeňský trenér Ladislav Čihák.

S týmem už trénuje naplno útočník Eberle, který se zotavuje po otřesu mozku. Ale pokud zasáhne do hry, bude to spíše až v neděli v domácím utkání proti Liberci.

„Věřím, že náš výkon stoupá, v Pardubicích to potvrdíme a konečně přivezeme tři body. Nemyslíme na černou sérii venku, i když je nepříjemná a ty body nám mohou v konečné tabulce scházet. Ale momentálně je to hlavně o tom, abychom se co nejlépe připravili na play off. Z toho pohledu je důležité už body i přivézt,“ míní Čerešňák.

Škoda má čtvrtfinále jisté. Zbývající čtyři kola rozhodnou, z jaké pozice do play off půjde. „Možná už to nějak maličko krystalizuje, ale nejde spekulovat. Čekají nás ještě čtyři těžcí soupeři, to bude velká prověrka,“ reaguje kouč Čihák.

„Teď nic nevymyslíte, ani to nejde. Rozdíl mezi druhým a pátým týmem jsou jen dva body a ve hře jich je ještě dvanáct. Může se to zamotat všelijak. Nám ty čtyři zápasy nastaví zrcadlo, jak na tom jsme,“ prohlašuje slovenský bek Čerešňák.

Páteční duel na ledě zachraňujícího se Dynama začíná v 18 hodin.