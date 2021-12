Kousal vyhlíží třaskavou extraligovou bitvu. Pardubice přivítají Plzeň

„Očekávám třaskavou bitvu plnou soubojů,“ říká před duelem se čtvrtou Plzní (od 18 hodin v enteria areně) Robert Kousal, forvard aktuálně třetích Pardubic. A dodává, že by si přál stejné vyznění jako v úvodním kole soutěžního ročníku, kdy Dynamo plzeňskou Škodu doma přemohlo jednoznačným výsledkem 4:0.

ONLINE: Pardubice vs. Plzeň podrobná reportáž od 18:00

V odvetě na západě Čech však slavila Plzeň (3:2), když proměnila tři přesilovky z osmi možností. V početních výhodách je Škoda extrémně silná, ovšem totéž platí i o Pardubicích.

„V posledních pár zápasech se naše disciplína naštěstí zlepšila, tolik vylučovaní jsme nebyli. V tomhle duchu musíme pokračovat. Věřím, že pro hru pět na pět máme lepší tým než Plzeň a že ji přetlačíme,“ poznamenává k tomu Kousal.

Ten si je dobře vědom, že hra v nerovnovážném stavu spoustu zápasů rozhoduje. „Radši mít víc přesilovek než oslabení,“ podotýká zkušený útočník.

Od poloviny nedávného klání v Olomouci Kousal znovu nastupuje na levém křídle druhé formace po boku Adama Musila s Anthonym Camarou.

„Už jsme takhle hráli nějaké zápasy zkraje sezony, ale ten začátek se nám třem až tolik nevyvedl. Teď se to dostává do kolejí, ve kterých by to mělo být. Jsme na správné cestě,“ prohlašuje Kousal spokojeně.

Posuďte sami, jak jim to spolu jde: při výhře nad Třincem trio posbíralo dohromady šest bodů za čtyři góly a dvě nahrávky, minule v Olomouci další dva za gól a asistenci. Dynamo na ně bude nepochybně spoléhat i teď proti Plzni.