Mlčící střelci Plzně zabrali, dvakrát se trefil Kodýtek. Snad jsem to zlomil, doufá

„Doufám, že jsem to zlomil a už se budu cítit na ledě lépe. A že to budu přenášet také na spoluhráče,“ líčil pak 22letý Kodýtek.

Ale pozor. Jestliže se šikovnému centrovi, který má za sebou jinak vyvedený vstup do sezony, ulevilo po horším období, v jiných případech šlo o zahnání hlubokých chmur. Další forvard Kantner si připsal teprve svůj druhý gól, první od 29. září. Ještě hůř na tom byl Stach, jedna z letních posil, na kterou Plzeň bodově spoléhala. Ten skóroval až ve čtrnáctém duelu sezony!

„Když dlouho nedáte gól, v hlavě vám to začne šrotovat. Ale nezbývá nic jiného, než tvrdě trénovat a zaměřovat se na tah do brány a přesnost střely. Moc to klukům přeji a doufám, že začnou přidávat další branky,“ uvedl Kodýtek.

Plzeňský Petr Kodýtek (vlevo) překonává Daniela Dolejše v brance Vítkovic.

Stach se prosadil ve druhé třetině, kdy pohotovou dorážkou zakončil tlak v přesilové hře a zvýšil na 3:1. Plzeň pak ještě skóre navýšila, jenže ve třetí části Vítkovice rozjely obrat. Schleiss snížil a po gólu Marosze ve 45. minutě a navíc v oslabení už vedli domácí jen 4:3.

„Měli jsme velmi slušné dvě třetiny, ale pak se z toho stalo drama. Je znát, že naše výkonnost je teď taková křehká, tohle jsme si měli zkušeněji pohlídat,“ mínil jeden z plzeňských asistentů Jiří Hanzlík.

Mohlo být ještě hůř, jenže Vítkovice pak pohrdly dvěma přesilovkami. „Vyrovnání bylo na spadnutí, bohužel se nám to nepovedlo. Přesilové hry zatím nejsou naší silnou stránkou. Zato Plzeň v nich ve druhé třetině dominovala,“ srovnával kouč Ridery Mojmír Trličík.

V 56. minutě tak Škodu vysvobodil Kantner. Ve středním pásmu sebral puk, projel až na levý kruh a prudkou střelou nedal gólmanovi Dolejšovi šanci. „Důležitý gól, dostal nás z toho,“ děkoval Hanzlík.

„Ve druhé třetině jsem velkou šanci neproměnil. Pak mi i Frodo (gólman Frodl) říkal, že když si puk přivezu k bráně, tak je lepší vystřelit hned. Snažil jsem se to podruhé vyřešit rychle,“ popisoval Kantner.

V závěru ještě přes celé hřiště trefil opuštěnou vítkovickou branku Čerešňák. Plzeň tak napravila předchozí domácí zaváhání s Brnem, jenže také přišla o zraněného útočníka Musila. „Moc dobře to s ním nevypadá,“ povzdychl si Hanzlík.