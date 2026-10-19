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Tipsport extraliga 2026/27

Veberova gólová věštba se naplnila. Ale nečekal jsem, že tolikrát inkasujeme, říkal

Petr Pánek
  8:46
Hokejisté Plzně se radují z gólu proti Vítkovicím.

Hokejisté Plzně se radují z gólu proti Vítkovicím. | foto: MAFRA

Ville Petman se položil do střely a skóroval.
Vítkovice se prosadily na ledě Plzně.
Hokejisté Vítkovic se brání plzeňskému tlaku.
Hráči Plzně slaví gól proti Vítkovicím.
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Dvě slepené branky během dvanácti sekund otevřely gólový účet nedělního extraligového zápasu mezi hokejisty Plzně a Vítkovic (6:5N). Po čtyřech minutách nejprve skóroval Rubins, když po Schleissově přihrávce od zadního mantinelu zamířil pod horní tyč. Jenže s rychlou odpovědí přispěchal hostující Kalus a vyrovnal na 1:1. A rozhodně to nebyly poslední gólové akce večera.

„Nevím, jestli to byla špatná koncentrace, ale určitě to nevypadalo dobře. Říkáme, že bychom měli být silní na kotouči, ale puky nám přeskakovaly hokejky a hosté rychle vyrovnali,“ litoval po duelu 12. kola domácí kouč Jiří Veber.

Po páteční prohře se Spartou 0:2 chtěla Škoda naplno bodovat, ale hned třikrát ztratila dvoubrankový náskok a nakonec Rideru zlomila až v samostatných nájezdech.

„Upřímně, po zápasu se Spartou, proti které jsme neskórovali, jsem věřil tomu, že tentokrát dáme šest gólů. Fakt jsem to říkal. Ono to tak nakonec dopadlo, jenže vůbec jsem nečekal, že budeme tolikrát inkasovat. Doufal jsem ale, že to prolomíme, protože předtím jsme hráli dobře,“ hodnotil Veber.

Třinec loupil na Spartě, Plzeň zvládla bláznivou přestřelku. Vyhrály i Pardubice

Indiáni vstoupili aktivně do zápasu a na úvodní trefu lotyšského beka navázal Ville Petman, který se trefil těsně před vypršením první přesilové hry domácích. I druhou početní výhodu Plzeňští využili. Pobídku Filipa si v brankovišti pohotově našel útočník Měchura, který šestou ligovou trefou upravil na 3:1. Vítkovice snížily hned na začátku druhé části, ale dvougólový náskok domácím vrátil po samostatném úniku Jakub Lev.

Malíkovo zaváhání za brankou pak potrestal Hladonik, který znovu vrátil hosty do zápasu. Přestřelku první desetiminutovky prostřední třetiny uzavřel ve 29. minutě znovu Ville Petman, který po výborné práci Lalancetta třetí využitou přesilovkou Plzně upravil na 5:3.

„U obou gólů jsem těžil z výborných akcí spoluhráčů. Dokázali mě najít a přihrát puk přesně do míst, odkud jsem mohl zakončovat. Dvakrát mě dostali do velmi dobré střelecké pozice a já měl štěstí, že jsem obě příležitosti proměnil,“ popsal finský forvard.

Ville Petman se položil do střely a skóroval.

Hosté se ovšem nevzdali a ve 43. minutě je Zbořil přiblížil na rozdíl jednoho gólu. A necelých šest minut před koncem základní hrací doby pak Nellis, který se vynořil sám za obránci, lehkým obloučkem přehodil Malíka a poslal zápas do prodloužení. V závěru nastaveného času šli hosté znovu do oslabení, ale minutu a půl dlouhou výhodu čtyři na tři 3 Škoda využít nedokázala.

Na řadu přišly samostatné nájezdy, v nichž zajistil bonusový bod přesnou střelou po ledě specialista na tuto disciplínu Matyáš Filip. „Jsme rádi za dva body, ale náš výkon nebyl optimální,“ uznal Veber.

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Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 12 11 0 1 0 54:24 34
2. HC Dynamo PardubicePardubice 12 9 1 0 2 51:32 29
3. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 11 7 0 0 4 28:19 21
4. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 12 5 2 0 5 35:31 19
5. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 12 6 0 1 5 32:35 19
6. HC Škoda PlzeňPlzeň 12 3 4 1 4 31:29 18
7. Rytíři KladnoKladno 12 4 2 2 4 33:36 18
8. HC Sparta PrahaSparta 12 5 0 2 5 34:30 17
9. HC Kometa BrnoKometa 11 3 3 1 4 30:31 16
10. Bílí Tygři LiberecLiberec 11 4 0 3 4 31:32 15
11. HC Verva LitvínovLitvínov 12 4 1 1 6 28:33 15
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 12 3 1 1 7 27:42 12
13. HC Vítkovice RideraVítkovice 11 2 0 2 7 27:41 8
14. HC OlomoucOlomouc 12 1 1 0 10 19:45 5
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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