Veberova gólová věštba se naplnila. Ale nečekal jsem, že tolikrát inkasujeme, říkal

„Nevím, jestli to byla špatná koncentrace, ale určitě to nevypadalo dobře. Říkáme, že bychom měli být silní na kotouči, ale puky nám přeskakovaly hokejky a hosté rychle vyrovnali,“ litoval po duelu 12. kola domácí kouč Jiří Veber.
Po páteční prohře se Spartou 0:2 chtěla Škoda naplno bodovat, ale hned třikrát ztratila dvoubrankový náskok a nakonec Rideru zlomila až v samostatných nájezdech.
„Upřímně, po zápasu se Spartou, proti které jsme neskórovali, jsem věřil tomu, že tentokrát dáme šest gólů. Fakt jsem to říkal. Ono to tak nakonec dopadlo, jenže vůbec jsem nečekal, že budeme tolikrát inkasovat. Doufal jsem ale, že to prolomíme, protože předtím jsme hráli dobře,“ hodnotil Veber.
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Indiáni vstoupili aktivně do zápasu a na úvodní trefu lotyšského beka navázal Ville Petman, který se trefil těsně před vypršením první přesilové hry domácích. I druhou početní výhodu Plzeňští využili. Pobídku Filipa si v brankovišti pohotově našel útočník Měchura, který šestou ligovou trefou upravil na 3:1. Vítkovice snížily hned na začátku druhé části, ale dvougólový náskok domácím vrátil po samostatném úniku Jakub Lev.
Malíkovo zaváhání za brankou pak potrestal Hladonik, který znovu vrátil hosty do zápasu. Přestřelku první desetiminutovky prostřední třetiny uzavřel ve 29. minutě znovu Ville Petman, který po výborné práci Lalancetta třetí využitou přesilovkou Plzně upravil na 5:3.
„U obou gólů jsem těžil z výborných akcí spoluhráčů. Dokázali mě najít a přihrát puk přesně do míst, odkud jsem mohl zakončovat. Dvakrát mě dostali do velmi dobré střelecké pozice a já měl štěstí, že jsem obě příležitosti proměnil,“ popsal finský forvard.
Hosté se ovšem nevzdali a ve 43. minutě je Zbořil přiblížil na rozdíl jednoho gólu. A necelých šest minut před koncem základní hrací doby pak Nellis, který se vynořil sám za obránci, lehkým obloučkem přehodil Malíka a poslal zápas do prodloužení. V závěru nastaveného času šli hosté znovu do oslabení, ale minutu a půl dlouhou výhodu čtyři na tři 3 Škoda využít nedokázala.
Na řadu přišly samostatné nájezdy, v nichž zajistil bonusový bod přesnou střelou po ledě specialista na tuto disciplínu Matyáš Filip. „Jsme rádi za dva body, ale náš výkon nebyl optimální,“ uznal Veber.