Důležité góly posil, Benák zvládl premiéru. Moc se mi líbil, řekl Zámorský

„Cítil jsem se super. Čekal jsem to v prvním utkání horší. Všichni odvedli maximum, pro nás je to důležitá výhra, strašně si vážíme tří bodů,“ hlásil jednatřicetiletý bek po skalpu obhájců titulu.

Překvapila vás dominance v první polovině zápasu, kdy jste Třinec prakticky k ničemu nepustili?

My jsme hlavně chtěli hrát hokej, na který jsme se šest týdnů tvrdě připravovali. Přesně takhle jsme se chtěli prezentovat a jsem rád, že to vyšlo.

Myslíte, že se na soupeři mohly projevit i těžké zápasy v Lize mistrů a cestování?

Těžká otázka. Liga mistrů jsem sám hrál, může vás to nakopnout, nebo naopak ubrat síly. Je to ošemetné. Ale my jsme se chtěli soustředit hlavně sami na sebe.

Hned v prvním utkání se prosadily posily, trefil se Jakub Lev i Ondřej Matýs. Zapadli do týmu rychle?

Teď asi musím pochválit náš management a dobrý skauting. (smích) Určitě je pro kluky dobře, že se hned v prvním zápase prosadili. Ale pro nás není důležité, kdo dá gól, máme čtyři vyrovnané formace a hrajeme jako tým.

Tipsport extraliga @telhcz Finský útočník Aleksi Rekonen se prosazuje také v prvním utkání sezony a posílá @HC_Plzen již do tříbrankového vedení! 👀💪 #PLZTRI https://t.co/DbYtXkljkW oblíbit odpovědět

V kádru je hodně mladých hráčů, snažíte se je vy zkušenější dirigovat?

Od toho tam jsme. Snažíme se jim říkat, co mají hrát, jaké jsou signály, nastavit pravidla. Pak je na nich, jak si to přeberou.

V šestnácti letech si extraligovou premiéru odbyl útočník Adam Benák. Co na něj říkáte?

Na ledě se mi líbí moc, v kabině se skoro neprojevuje. (úsměv) Má všechno před sebou, bylo to pro něj těžké, první zápas a hned čtyřnásobný mistr. Velká zkouška, zvládl ji moc dobře. Příště bude zase silnější a sebevědomější.

Jsou malou kaňkou v zápase nevyužité přesilovky včetně více než minutové pět na tři?

Byli jsme tam blízko, měli jsme dobré střely, jednou tam byla dorážka skoro do prázdné branky, já jsem střílel z mezikruží. Nesehráli jsme je špatně, možná to chtělo víc klidu. Byl to první zápas. Věřím, že to bude jen lepší.

Až v závěrečné třetině vás Třinec několikrát přitlačil, puky létaly okolo branky. Ulevilo se vám na konci?

První dvě třetiny byly super. Ve třetí jsme nabídli soupeři tři přesilovky v řadě, na to se musíme zaměřit, protože jsme ho nakopli. Kdyby se to nestalo, myslím, že to mohlo vypadat jinak. Ale zvládli jsme to a tří bodů si moc vážíme.