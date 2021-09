Na střídačce jsme víc žili, potěšilo proti mistrovi plzeňského Kantnera

„Oproti zápasu v Pardubicích jsme na střídačce víc žili. Podporovali jsme se, hráli jeden za druhého. Jedině tak můžeme být v letošní sezoně úspěšní,“ mínil třiadvacetiletý Kantner po výhře 3:2 nad mistrovským Třincem.

V úterý už ho s týmem čeká od 18 hodin duel v Olomouci.

Bylo po výbuchu v Pardubicích a porážce 0:4 v šatně dusno?

To ne. Trenéři se spíš snažili umírnit nějaký stres. I když ten zápas nebyl z naší strany vůbec dobrý, před námi je ještě spousta kol a bylo důležité nepodléhat hned panice.

Váš gól proti Třinci byl možná klíčový. Po srovnání na 1:1 jste za 13 vteřin vrátil týmu vedení.

Myslím, že byl strašně důležitý. Rychle jsme zareagovali, inkasovaná branka nás nesrazila dolů. Nenechali jsme se zatlačit, nechat je otočit výsledek. Dotahovat s Třincem ztrátu by asi bylo smrtící.

Nesrazilo vás ani to, když naopak Třinec brzy po třetí brance Čerešňáka znovu snížil. Jak jste prožíval hektický závěr?

I když snížili na 3:2, nebyl důvod panikařit. Celou třetí třetinu jsme dokázali držet jednobrankový náskok, v tom jsme pak prostě pokračovali. Navzájem jsme se podporovali, chtěli hrát zodpovědně, jeden za druhého. A vyšlo to.

Co jste říkal atmosféře? Dorazily necelé čtyři tisíce diváků, konečně mohla být odpovídající kulisa.

Vždyť já dal naposledy gól asi ještě před fanoušky, když mohli chodit. Je to hrozně znát, už na začátku zápasu máte husí kůži. Ten minulý rok byl zvláštní. I když jsme byli rádi, že můžeme vůbec hrát, ke konci nám lidi chyběli. Dnes se ukázalo proč. Hnali nás, každá dobrá věc z naší strany byla od nich oceněná. Za to jim moc děkujeme.