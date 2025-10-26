Plzeň v útlumu, Filip se zlobí: Chybí nám góly. Vyčítal si zahozené šance i nájezd

Tipsport extraliga 2025/26

Před měsícem byl ve stejné situaci. V páté sérii nájezdů plzeňský útočník Matyáš Filip musel proměnit, aby tým udržel ve hře. Ale zatímco v derby s Karlovými Vary se mu to povedlo a posléze další proměněnou „penaltou“ rozhodl o zisku dvou bodů, proti Třinci tentokrát neuspěl. „Měl jsem udělat něco jiného,“ litoval čtyřiadvacetiletý útočník po prohře 1:2.
Hokejisté Třnce se radují z gólu do sítě Plzně.

Hokejisté Třnce se radují z gólu do sítě Plzně. | foto: MAFRA

Plzeňský gólman Malík se snaží ukrýt kotouč před dotírajcím Kurovským.
Třinecký Kovařčík ujíždí plzeňskému Schleissovi.
Třinecký gólman Mazanec sleduje závar před jeho svatyní.
Plzeňský gólman Malík pouští za svá záda střelu třineckého Hudáčka
Přitom brankář Mazanec se po utkání svěřil, že s vaším nájezdem měl nejvíce starostí.
Tak to si asi dělal srandu. Já byl na střídačce přesvědčený, že udělám něco jiného. Ale pak mi dal někdo do hlavy myšlenku, že gólman stojí jinak, abych to ještě změnil. Zvolil jsem nakonec to, co mi vychází asi nejvíc. Když jsem pak najížděl z levé strany a viděl, jak stojí, nebylo už cesty zpět. Nebyla to dobrá volba, měl jsem zůstat u původního plánu.

I v prodloužení jste měl jednu velkou příležitost, co tam chybělo ke gólu?
V zápase jsem měl tři velké šance a všechny si vyčítám. U téhle jsme najížděli dva na jednoho s Lukášem Strnadem, ale měli jsme čepele k sobě, neměl by to ideálně na střelu. Naznačil jsem přihrávku a pak to chtěl zamést mezi nohy gólmana. Jenže jsem asi nabral spoustu sněhu a puk šel jinam, než jsem chtěl.

Zase jste se na vstřelenou branku hodně nadřeli, v čem je problém?
Je to stále to samé, naše produktivita je prostě špatná. Bohužel, tak to je. Každý trénink se na to zaměřujeme, snažíme se střelbu zlepšit. Třinec je těžký soupeř, ale odvedli jsme proti němu dobrou práci. Jen ty góly chybí. Mrzí nás to hlavně doma kvůli fanouškům. Musíme to zlomit a zabrat, nejlépe hned v úterý v Pardubicích.

V posledních dvou zápasech se prosadili jen obránci, útočníci na gól čekají 130 minut. Je to symbolické pro poslední dvě domácí porážky?
Já si nemyslím, že je to něco výjimečného, nad čím máme přemýšlet. Jsme jeden tým a je jedno, kdo góly dává. Hlavně musí padat. Obránci si z nás neutahují, ono to teď není úplně k smíchu. Víme, že je to hlavní kámen úrazu a snažíme se na tom pracovat.

Třinecký Kovařčík ujíždí plzeňskému Schleissovi.

Dlouho se čekalo na potvrzení vyrovnávací trefy Percyho z 49. minuty, Třinec si vzal trenérskou výzvu. Měl jste obavy, zda se branka uzná?
Já zpočátku vůbec netušil, co Třinec reklamuje. Až pak mi bylo řečeno, že předtím Strny (Lukáš Strnad) vystřelil a gólman to odrazil do síťky za brankou. Já to na ledě vůbec nevnímal, jel jsem si pro puk, akce pokračovala. Z 80 procent jsem věřil, že to platit bude. Ale i kdyby ne, pořád bych věřil, že vyrovnáme, šanci jsme měli dost. Nakonec tam spadla asi ta největši haluz, díky které máme alespoň bod.

V utkání jste neproměnili šest přesilových her, je Třinec při jejich bránění výjimečný?
To je další věc, proč nedáváme góly. Ano, Třinec oslabení brání skvěle, jsou hodně obětaví. Ono se řekne jednoduše, že hráče obstřelíte, jenže oni zaberou hodně místa, za nimi ještě stojí gólman. Ale zase, od toho jsou videa, abychom se na to dobře připravili a jejich obranu překonali. Dnes se to nepovedlo, musíme to zlomit příště.

