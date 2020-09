Gulaš je základ, odpovědnost mladších roste, tvrdí plzeňský kouč Čihák

„Soutěž bude zase strašně vyrovnaná. I mužstva, která měla v minulosti problémy, vypadají dobře. Musíme respektovat sílu všech, ale uděláme maximum, aby se nám podařilo proklouznout do první čtyřky,“ prohlašuje Ladislav Čihák, devětatřicetiletý kouč Plzně.



V pátek od 17.15 hodin tým v úvodním kole soutěže povede na domácím ledě proti Spartě.

Těžký test hned na úvod, že?

Není špatné začít s týmem, který má jen ty nejvyšší ambice a asi během léta i nejlépe posílil. Je to pro nás všechny výzva! Na druhé straně, Sparta moc dobře ví, že s námi to má vždycky těžké a bude to vyrovnané. Těším se na to.

I kdyby to byla přestřelka jako před rokem, kdy jste na Spartě prohráli v prodloužení 6:7?

Tak to přece má být! Fanoušky baví takové zápasy, ne nějaké poutáky. Takže ano, očekávám podobný zápas. Je možné, že zase padne milion gólů, že bude hodně vyloučených… Ale tak je to správné.

Necelé tři týdny před začátkem soutěže jste museli do karantény, hodně vás to přibrzdilo?

Prošli jsme si tím, údajně bychom teď měli mít nějakých 90 dnů pokoj. Jsem za to rád. A doufám, že po uplynutí té doby už karantény a opatření nebudou, že život půjde dál a ligu odehrajeme s diváky.

Teď jich bude v Plzni na stadionu maximálně tři a půl tisíce...

Přestože je těžká doba, oni stejně šli a permici si koupili. Jsou téměř vyprodané. O to víc bereme vážně zodpovědnost vůči nim. Já osobně si tohle beru strašně moc. Je pozitivní, že fanoušci mají o hokej zájem a že nám v téhle době pomáhají.

S kádrem jste spokojený?

Myslím, že jsme tým dobře doplnili. Máme nové hráče, které jsme já i manažeři chtěli. S týmem jsem stoprocentně spokojený a stojím si za ním. Věřím, že to kluci cítí stejně.



Mladý tým šéfuje Milan Gulaš, který je pro vás prakticky nepostradatelný. Souhlasíte?

Guli je samozřejmě základ. I v kabině působí skvěle, ale nejen on. Jsou tu i Tomáš Mertl, Honza Eberle nebo Petr Straka. Tihle kluci cítí, že se dostali do věku, ve kterém musí kabině pomoci. Plní to dobře a jsem moc rád, že to tak funguje.

Plzeň se nebojí, zároveň je to také ekonomicky nutné, zapojovat do hry mladé odchovance. Co od nich letos očekáváte?

Stoprocentně na nich bude zodpovědnost ještě větší. Už v přípravě jsem s nimi měl pohovory, během kterých jsem jim jejich roli v týmu jasně nastínil. Někteří budou muset přidat gólově a celkově mít nadcházející sezonu ještě lepší o ten další schůdek. I pro ně je důležité, aby svou výkonnost posunuli výš.

Znovu chcete hrát agresivní hokej s kvalitním pohybem?

Dokud u týmu budu, tak rozhodně nic nechci měnit. Budeme hrát aktivní, agresivní hokej. Máme na to typově hráče, kteří navíc tento systém hry mají už dlouho zažitý.