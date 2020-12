Pět porážek hokejistů Plzně v řadě? Naposledy před sedmi lety

„Vzpomínám si, že ke konci základní části se nám nedařilo. Měli jsme nahráno, byla v tom asi i ztráta koncentrace,“ lovil v paměti plzeňský asistent a bývalý bek Jiří Hanzlík, který byl tehdy na ledě.

Mimochodem, ta sezona skončila pro Škodu historickým titulem... „To bych ale vůbec nesrovnával,“ reagoval Hanzlík. „Opravdu velký rozdíl je v tom, že se letos nesestupuje. Ten tlak při porážkách je potom úplně jiný. Navíc teď máme relativně i dost bodů.“

Současné plzeňské trable trvají od 11. prosince a porážky s Olomoucí. Z pěti posledních kol bral tým jen dva body. „Je to nepříjemné. A poznamenané zraněními našich prvních dvou centrů Mertla s Musilem. To by dolehlo asi na každý tým. Snažíme se s tím prát, co je v našich silách,“ uvedl Hanzlík.

Utnout špatné časy může Plzeň už v pondělí v Litvínově (17.30). „Na náš mladý tým to doléhá. Ale je třeba pracovat, bojovat a úsilím si štěstí zase přiklonit k sobě.“